MarginStopOut

Obtiene el nivel de margen de Stop Out.

double MarginStopOut() const

Valor devuelto

Nivel de margen de Stop Out.

MarginCall Name