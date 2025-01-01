Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCAccountInfoLogin LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Login Obtiene el número de la cuenta. long Login() const Valor devuelto Número de la cuenta. CAccountInfo TradeMode