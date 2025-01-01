DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertMoneyCheckReverse 

CheckReverse

Obtiene el volumen de la posición inversa.

virtual double  CheckReverse(
   CPositionInfo*  position,     // puntero
   double          sl            // Stop Loss
   )

Parámetros

position

[in]  Puntero al objeto de la clase CPositionInfo.

sl

[in]  Precio Stop Loss.

Valor devuelto

Volumen de la posición inversa.