Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertMoneyCheckReverse PercentValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShortCheckReverseCheckClose CheckReverse Obtiene el volumen de la posición inversa. virtual double CheckReverse( CPositionInfo* position, // puntero double sl // Stop Loss ) Parámetros position [in] Puntero al objeto de la clase CPositionInfo. sl [in] Precio Stop Loss. Valor devuelto Volumen de la posición inversa.