Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertMoneyCheckOpenLong PercentValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShortCheckReverseCheckClose CheckOpenLong Obtiene el volumen de la posición larga. virtual double CheckOpenLong( double price, // precio double sl // Stop Loss ) Parámetros price [in] Precio de apertura de la posición larga. sl [in] Precio Stop Loss. Valor devuelto Volumen de la posición larga. ValidationSettings CheckOpenShort