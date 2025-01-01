DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertMoneyCheckOpenShort 

CheckOpenShort

Obtiene el volumen de la posición corta.

virtual double  CheckOpenShort(
   double  price,     // precio
   double  sl         // Stop Loss
   )

Parámetros

price

[in]  Precio de apertura de la posición corta.

sl

[in]  Precio Stop Loss.

Valor devuelto

Volumen de la posición corta.