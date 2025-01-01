Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertMoneyCheckOpenShort PercentValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShortCheckReverseCheckClose CheckOpenShort Obtiene el volumen de la posición corta. virtual double CheckOpenShort( double price, // precio double sl // Stop Loss ) Parámetros price [in] Precio de apertura de la posición corta. sl [in] Precio Stop Loss. Valor devuelto Volumen de la posición corta. CheckOpenLong CheckReverse