orders_total

Obtiene el número de órdenes activas.

orders_total()

Valor retornado

Valor de tipo entero.

Observación

La función es un análogo de OrdersTotal.

Ejemplo:

import MetaTrader5 as mt5
# mostramos los datos sobre el paquete MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# establecemos la conexión con el terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# comprobamos la presencia de órdenes activas
orders=mt5.orders_total()
if orders>0:
    print("Total orders=",orders)
else:
    print("Orders not found")
 
# finalizamos la conexión con el terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()

