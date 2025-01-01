- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pPos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
history_orders_total
Obtiene el número de órdenes en la historia comercial en el intervalo indicado.
|
history_orders_total(
Parámetros
date_from
[in] Fecha a partir de la cual se solicitan las órdenes. Se establece con el objeto datetime o como número de segundos transcurridos desde el 1970.01.01. Parámetro no nombrado obligatorio.
date_to
[in] Fecha hasta la cual se solicitan las órdenes. Se establece con el objeto datetime o como número de segundos transcurridos desde el 1970.01.01. Parámetro no nombrado obligatorio.
Valor retornado
Valor de tipo entero.
Observación
La función es un análogo de HistoryOrdersTotal.
Ejemplo:
|
from datetime import datetime
Ver también