DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5MetaTrader para Pythonsymbol_info_tick 

symbol_info_tick

Obtiene el último tick del instrumento financiero indicado.

symbol_info_tick(
   symbol      // Nombre del instrumento financiero.
)

symbol

[in]  Nombre del instrumento financiero. Parámetro no nombrado obligatorio.

Valor retornado

Retorna la información en forma de tupla (tuple). En caso de error, retorna None; la información sobre el error se puede obtener con la ayuda de last_error().

Observación

La función es un análogo de SymbolInfoTick.

Ejemplo:

import MetaTrader5 as mt5
# mostramos los datos sobre el paquete MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# establecemos la conexión con el terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# intentamos activar la muestra del símbolo GBPUSD en MarketWatch
selected=mt5.symbol_select("GBPUSD",True)
if not selected:
    print("Failed to select GBPUSD")
    mt5.shutdown()
    quit()
 
# mostramos el último tick del símbolo GBPUSD
lasttick=mt5.symbol_info_tick("GBPUSD")
print(lasttick)
# mostramos los valores de los campos del tick en forma de lista
print("Show symbol_info_tick(\"GBPUSD\")._asdict():")
symbol_info_tick_dict = mt5.symbol_info_tick("GBPUSD")._asdict()
for prop in symbol_info_tick_dict:
    print("  {}={}".format(prop, symbol_info_tick_dict[prop]))
 
# finalizamos la conexión con el terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Resultado:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
Tick(time=1585070338, bid=1.17264, ask=1.17279, last=0.0, volume=0, time_msc=1585070338728, flags=2, volume_real=0.0)
Show symbol_info_tick._asdict():
  time=1585070338
  bid=1.17264
  ask=1.17279
  last=0.0
  volume=0
  time_msc=1585070338728
  flags=2
  volume_real=0.0

Ver también

symbol_info, symbol_info