symbol_select

Selecciona un símbolo en la ventana MarketWatch o quita un símbolo de esta ventana.

symbol_select(
   symbol,      // nombre del instrumento financiero
   enable=None  // activar o desactivar
)

symbol

[in]  Nombre del instrumento financiero. Parámetro no nombrado obligatorio.

enable

[in]  Conmutador. Parámetro no nombrado no obligatorio. Si el valor es false, el símbolo deberá ser eliminado de la ventana de MarketWatch, en caso contrario, el símbolo deberá ser seleccionado en la ventana de MarketWatch. El símbolo no podrá ser eliminado si hay gráficos abiertos con este símbolo, o si hay posiciones abiertas de este símbolo.

Valor retornado

True si se ha ejecutado con éxito, de lo contrario, False.

Observación

La función es un análogo de SymbolSelect.

Ejemplo:

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
# mostramos los datos sobre el paquete MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
print()
# establecemos la conexión con el terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize(login=25115284, server="MetaQuotes-Demo",password="4zatlbqx"):
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# intentamos activar la muestra del símbolo EURCAD en MarketWatch
selected=mt5.symbol_select("EURCAD",True)
if not selected:
    print("Failed to select EURCAD, error code =",mt5.last_error())
else:
    symbol_info=mt5.symbol_info("EURCAD")
    print(symbol_info)
    print("EURCAD: currency_base =",symbol_info.currency_base,"  currency_profit =",symbol_info.currency_profit,"  currency_margin =",symbol_info.currency_margin)
    print()
 
    # obtenemos las propiedades del símbolo en forma de diccionario
    print("Show symbol_info()._asdict():")
    symbol_info_dict = symbol_info._asdict()
    for prop in symbol_info_dict:
        print("  {}={}".format(prop, symbol_info_dict[prop]))
    print()
 
   # transformamos el diccionario en DataFrame y lo imprimimos
    df=pd.DataFrame(list(symbol_info_dict.items()),columns=['property','value'])
    print("symbol_info_dict() as dataframe:")
    print(df)
 
# finalizamos la conexión con el terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Resultado:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=True, visible=True, session_deals=0, session_buy_orders=0, session_sell_orders=0, volume=0, volumehigh=0, ....
EURCAD: currency_base = EUR   currency_profit = CAD   currency_margin = EUR
 
Show symbol_info()._asdict():
  custom=False
  chart_mode=0
  select=True
  visible=True
  session_deals=0
  session_buy_orders=0
  session_sell_orders=0
  volume=0
  volumehigh=0
  volumelow=0
  time=1585217595
  digits=5
  spread=39
  spread_float=True
  ticks_bookdepth=10
  trade_calc_mode=0
  trade_mode=4
  start_time=0
  expiration_time=0
  trade_stops_level=0
  trade_freeze_level=0
  trade_exemode=1
  swap_mode=1
  swap_rollover3days=3
  margin_hedged_use_leg=False
  expiration_mode=7
  filling_mode=1
  order_mode=127
  order_gtc_mode=0
  option_mode=0
  option_right=0
  bid=1.55192
  bidhigh=1.55842
  bidlow=1.5419800000000001
  ask=1.5523099999999999
  askhigh=1.55915
  asklow=1.5436299999999998
  last=0.0
  lasthigh=0.0
  lastlow=0.0
  volume_real=0.0
  volumehigh_real=0.0
  volumelow_real=0.0
  option_strike=0.0
  point=1e-05
  trade_tick_value=0.7043642408362214
  trade_tick_value_profit=0.7043642408362214
  trade_tick_value_loss=0.7044535553770941
  trade_tick_size=1e-05
  trade_contract_size=100000.0
  trade_accrued_interest=0.0
  trade_face_value=0.0
  trade_liquidity_rate=0.0
  volume_min=0.01
  volume_max=500.0
  volume_step=0.01
  volume_limit=0.0
  swap_long=-1.1
  swap_short=-0.9
  margin_initial=0.0
  margin_maintenance=0.0
  session_volume=0.0
  session_turnover=0.0
  session_interest=0.0
  session_buy_orders_volume=0.0
  session_sell_orders_volume=0.0
  session_open=0.0
  session_close=0.0
  session_aw=0.0
  session_price_settlement=0.0
  session_price_limit_min=0.0
  session_price_limit_max=0.0
  margin_hedged=100000.0
  price_change=0.0
  price_volatility=0.0
  price_theoretical=0.0
  price_greeks_delta=0.0
  price_greeks_theta=0.0
  price_greeks_gamma=0.0
  price_greeks_vega=0.0
  price_greeks_rho=0.0
  price_greeks_omega=0.0
  price_sensitivity=0.0
  basis=
  category=
  currency_base=EUR
  currency_profit=CAD
  currency_margin=EUR
  bank=
  description=Euro vs Canadian Dollar
  exchange=
  formula=
  isin=
  name=EURCAD
  page=http://www.google.com/finance?q=EURCAD
  path=Forex\EURCAD
 
symbol_info_dict() as dataframe:
         property                                   value
0          custom                                   False
1      chart_mode                                       0
2          select                                    True
3         visible                                    True
4   session_deals                                       0
..            ...                                     ...
91        formula                                        
92           isin                                        
93           name                                  EURCAD
94           page  http://www.google.com/finance?q=EURCAD
95           path                            Forex\EURCAD
 
[96 rows x 2 columns]

Ver también

