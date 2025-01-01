- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pPos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
order_calc_profit
Retorna el tamaño del beneficio en la divisa de la cuenta para la operación comercial indicada.
|
order_calc_profit(
Parámetros
action
[in] Tipo de orden, puede adoptar uno de los dos valores de la enumeración ORDER_TYPE: ORDER_TYPE_BUY o ORDER_TYPE_SELL. Parámetro no nombrado obligatorio.
symbol
[in] Nombre del instrumento financiero. Parámetro no nombrado obligatorio.
volume
[in] Volumen de la operación comercial. Parámetro no nombrado obligatorio.
price_open
[in] Precio de apertura. Parámetro no nombrado obligatorio.
price_close
[in] Precio de cierre. Parámetro no nombrado obligatorio.
Valor retornado
Valor de tipo real en caso de ejecución exitosa, de lo contrario, None. La información sobre el error se puede obtener con la ayuda de last_error().
Observación
La función permite valorar el resultado de una operación comercial en la cuenta actual y con el entorno de mercado actual. Es un análogo de OrderCalcProfit.
Ejemplo:
|
import MetaTrader5 as mt5
Ver también