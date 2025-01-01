- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pPos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
login
Se conecta a la cuenta comercial con los parámetros indicados.
login(
Parámetros
login
[in] Número de la cuenta comercial. Parámetro no nombrado obligatorio.
password
[in] Contraseña para la cuenta comercial. Parámetro nombrado no obligatorio. Si no se indica la contraseña, se utilizará automáticamente la contraseña guardada en la base de datos del terminal.
server
[in] Nombre del servidor comercial. Parámetro nombrado no obligatorio. Si no se indica el servidor, se usará automáticamente el último servidor utilizado.
timeout=TIMEOUT
[in] Timeout en milisegundos disponible para la conexión. Parámetro nombrado no obligatorio. Si no se indica, se usará el valor 60000 (60 segundos). Si no se ha logrado establecer la conexión en este tiempo, la llamada se finalizará forzosamente y se generará una exclusión.
Valor retornado
True si la conexión con la cuenta comercial ha tenido éxito, de lo contrario, False.
Ejemplo:
import MetaTrader5 as mt5
