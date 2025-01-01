DocumentaciónSecciones
Se conecta a la cuenta comercial con los parámetros indicados.

login(
   login,                    // número de cuenta
   password="PASSWORD",      // contraseña
   server="SERVER",          // nombre del servidor como se ha establecido en el terminal
   timeout=TIMEOUT           // timeout
   )

Parámetros

login

[in]  Número de la cuenta comercial. Parámetro no nombrado obligatorio.

password

[in]  Contraseña para la cuenta comercial. Parámetro nombrado no obligatorio. Si no se indica la contraseña, se utilizará automáticamente la contraseña guardada en la base de datos del terminal.

server

[in]  Nombre del servidor comercial. Parámetro nombrado no obligatorio. Si no se indica el servidor, se usará automáticamente el último servidor utilizado.

timeout=TIMEOUT

[in]  Timeout en milisegundos disponible para la conexión. Parámetro nombrado no obligatorio. Si no se indica, se usará el valor 60000 (60 segundos). Si no se ha logrado establecer la conexión en este tiempo, la llamada se finalizará forzosamente y se generará una exclusión.

Valor retornado

True si la conexión con la cuenta comercial ha tenido éxito, de lo contrario, False.

Ejemplo:

import MetaTrader5 as mt5
# mostramos los datos sobre el paquete MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# establecemos la conexión con el terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# mostramos la información sobre la versión de MetaTrader 5
print(mt5.version())
# conectamos con la cuenta comercial sin indicar la contraseña y el servidor
account=17221085
authorized=mt5.login(account)  # la contraseña se tomará de la base de datos del terminal, si se ha indicado que se guarden los datos de conexión
if authorized:
    print("connected to account #{}".format(account))
else:
    print("failed to connect at account #{}, error code: {}".format(account, mt5.last_error()))
 
# ahora, conectamos con la cuenta comercial indicando la contraseña
account=25115284
authorized=mt5.login(accountpassword="gqrtz0lbdm")
if authorized:
    # mostramos como son los datos sobre la cuenta
    print(mt5.account_info())
    # mostramos los datos sobre la cuenta comercial en forma de lista
    print("Show account_info()._asdict():")
    account_info_dict = mt5.account_info()._asdict()
    for prop in account_info_dict:
        print("  {}={}".format(prop, account_info_dict[prop]))
else:
    print("failed to connect at account #{}, error code: {}".format(account, mt5.last_error()))
 
# finalizamos la conexión con el terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Resultado:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
[500, 2367, '23 Mar 2020']
 
connected to account #17221085
 
connected to account #25115284
AccountInfo(login=25115284, trade_mode=0, leverage=100, limit_orders=200, margin_so_mode=0, ...
account properties:
   login=25115284
   trade_mode=0
   leverage=100
   limit_orders=200
   margin_so_mode=0
   trade_allowed=True
   trade_expert=True
   margin_mode=2
   currency_digits=2
   fifo_close=False
   balance=99588.33
   credit=0.0
   profit=-45.23
   equity=99543.1
   margin=54.37
   margin_free=99488.73
   margin_level=183084.6054809638
   margin_so_call=50.0
   margin_so_so=30.0
   margin_initial=0.0
   margin_maintenance=0.0
   assets=0.0
   liabilities=0.0
   commission_blocked=0.0
   name=James Smith
   server=MetaQuotes-Demo
   currency=USD
   company=MetaQuotes Software Corp.

