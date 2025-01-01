DocumentaciónSecciones
Obtiene el número de transacciones en la historia comercial en el intervalo indicado.

history_deals_total(
   date_from,    // fecha a partir de la cual se solicitan las transacciones
   date_to       // fecha hasta la cual se solicitan las transacciones
   )

Parámetros

date_from

[in]  Fecha a partir de la cual se solicitan las transacciones. Se establece con el objeto datetime o como número de segundos transcurridos desde el 1970.01.01. Parámetro no nombrado obligatorio.

date_to

[in]  Fecha hasta la cual se solicitan las transacciones. Se establece con el objeto datetime o como número de segundos transcurridos desde el 1970.01.01. Parámetro no nombrado obligatorio.

Valor retornado

Valor de tipo entero.

Observación

La función es un análogo de HistoryDealsTotal.

Ejemplo:

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# mostramos los datos sobre el paquete MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# establecemos la conexión con el terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# obtenemos el número de transacciones en la historia
from_date=datetime(2020,1,1)
to_date=datetime.now()
deals=mt5.history_deals_total(from_dateto_date)
if deals>0:
    print("Total deals=",deals)
else:
    print("Deals not found in history")
 
# finalizamos la conexión con el terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()

Ver también

history_deals_get, history_orders_total