Obtiene las órdenes de la historia comercial con posibilidad de filtrado según un ticket o posición. Existen 3 variantes de llamada.
Llamada con indicación del intervalo temporal. Retorna todas las órdenes que entran en el intervalo establecido.
|
history_orders_get(
Llamada con indicación del ticket de la orden. Retorna la orden con el ticket indicado.
|
history_orders_get(
Llamada con indicación del ticket de la posición. Retorna todas las órdenes que tienen en la propiedad ORDER_POSITION_ID el ticket de la posición indicado.
|
history_orders_get(
Parámetros
date_from
[in] Fecha a partir de la cual se solicitan las órdenes. Se establece con el objeto datetime o como número de segundos transcurridos desde el 1970.01.01. Parámetro no nombrado obligatorio, se indica en primer lugar.
date_to
[in] Fecha hasta la cual se solicitan las órdenes. Se establece con el objeto datetime o como número de segundos transcurridos desde el 1970.01.01. Parámetro no nombrado obligatorio, se indica en segundo lugar.
group="GROUP"
[in] Filtro para seleccionar un grupo solo con los símbolos necesarios. Parámetro nombrado no obligatorio. Si el grupo ha sido establecido, la función retornará las órdenes que cumplan con el criterio establecido para el nombre del símbolo.
ticket=TICKET
[in] Ticket de la orden que se debe obtener. Parámetro no obligatorio. Si el ticket de la orden no ha sido indicado, el filtro no se usará.
position=POSITION
[in] Ticket de la posición (se guarda en ORDER_POSITION_ID) para la que debemos obtener todas las órdenes. Parámetro no obligatorio. Si el ticket de la posición no ha sido indicado, el filtro no se usará.
Valor retornado
Retorna la información como estructura de tuplas nombradas (namedtuple). En caso de error, retorna None; la información sobre el error se puede obtener con la ayuda de last_error().
Observación
La función permite obtener en una sola llamada todas las órdenes históricas en el periodo indicado; sería un análogo de la unión de HistoryOrdersTotal y HistoryOrderSelect.
El parámetro group puede contener varias condiciones separadas por comas. Las condiciones se pueden establecer como máscara con el uso de '*'. Para realizar exclusiones, se puede usar el símbolo de negación lógica '!'. En este caso, además, todas las condiciones se aplican de forma secuencial, es decir, primero se deben indicar las inclusiones en el grupo, y después las condiciones de exclusión. Por ejemplo, group="*, !EUR" significa que primero debemos seleccionar las transacciones según todos los símbolos, y después excluir aquellos de ellos que contengan en el nombre del símbolo "EUR".
Ejemplo:
|
from datetime import datetime
