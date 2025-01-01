- Operador compuesto
- Operador-expresión
- Operador de retorno return
- Operador condicional if-else
- Operador condicional ?:
- Operador switch
- Operador cíclico while
- Operador cíclico for
- Operador cíclico do while
- Operador break
- Operador de continuación continue
- Operador de producto matricial
- Operador-creador de objetos new
- Operador-eliminador de objetos delete
El operador return termina la ejecución de la función corriente y devuelve el control al programa iniciador. El resultado del cálculo de expresión es retornado a la función invocada. La expresión puede contener un operador de asignación.
Ejemplo:
|
int CalcSum(int x, int y)
En las funciones con tipo de valor devuelto void es necesario usar el operador return sin expresión:
|
void SomeFunction()
La llave derecha de la función comprende la ejecución implícita del operador return sin expresión.
Se puede devolver los tipos simples, estructuras simples, punteros a objetos. Mediante el operador return no se puede devolver cualquier array, objetos de clases, variables del tipo de estructuras compuestas.
Véase también
Inicialización de variables, Visibilidad y tiempo de vida de variables, Creación y eliminación de objetos