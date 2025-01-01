Operador de retorno return

El operador return termina la ejecución de la función corriente y devuelve el control al programa iniciador. El resultado del cálculo de expresión es retornado a la función invocada. La expresión puede contener un operador de asignación.

Ejemplo:

int CalcSum(int x, int y)

{

return(x+y);

}

En las funciones con tipo de valor devuelto void es necesario usar el operador return sin expresión:

void SomeFunction()

{

Print("Hello!");

return; // se puede eliminar este operador

}

La llave derecha de la función comprende la ejecución implícita del operador return sin expresión.

Se puede devolver los tipos simples, estructuras simples, punteros a objetos. Mediante el operador return no se puede devolver cualquier array, objetos de clases, variables del tipo de estructuras compuestas.

Véase también

