Los códigos de las razones de deinicialización del Asesor Experto devueltos por la función UninitializeReason(). Pueden tener cualquier de los siguientes valores:
|
Constante
|
Valor
|
Descripción
|
REASON_PROGRAM
0
0
|
Asesor Experto finalizó su trabajo llamando a la función ExpertRemove()
|
REASON_REMOVE
1
1
|
El programa ha sido eliminado del gráfico
|
REASON_RECOMPILE
2
2
|
El programa ha sido recompilado
|
REASON_CHARTCHANGE
3
3
|
El símbolo o período del gráfico ha sido modificado
|
REASON_CHARTCLOSE
4
4
|
El gráfico ha sido cerrado
|
REASON_PARAMETERS
5
5
|
Los parámetros de entrada han sido cambiados por el usuario
|
REASON_ACCOUNT
6
6
|
Ha sido activada otra cuenta o ha tenido lugar la reconexión con el servidor comercial debido al cambio de los ajustes de la cuenta
|
REASON_TEMPLATE
7
7
|
Ha sido aplicada la nueva plantilla del gráfico
|
8
|
Este valor significa que el manejador OnInit() ha devuelto un valor no nulo
|
REASON_CLOSE
9
9
|
El terminal ha sido cerrado
El código de la razón de deinicialización se pasa también como un parámetro de la función predefinida OnDeinit(const int reason).
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+