Razones de deinicialización

Los códigos de las razones de deinicialización del Asesor Experto devueltos por la función UninitializeReason(). Pueden tener cualquier de los siguientes valores:

Constante Valor Descripción REASON_PROGRAM 0 Asesor Experto finalizó su trabajo llamando a la función ExpertRemove() REASON_REMOVE 1 El programa ha sido eliminado del gráfico REASON_RECOMPILE 2 El programa ha sido recompilado REASON_CHARTCHANGE 3 El símbolo o período del gráfico ha sido modificado REASON_CHARTCLOSE 4 El gráfico ha sido cerrado REASON_PARAMETERS 5 Los parámetros de entrada han sido cambiados por el usuario REASON_ACCOUNT 6 Ha sido activada otra cuenta o ha tenido lugar la reconexión con el servidor comercial debido al cambio de los ajustes de la cuenta REASON_TEMPLATE 7 Ha sido aplicada la nueva plantilla del gráfico REASON_INITFAILED 8 Este valor significa que el manejador OnInit() ha devuelto un valor no nulo REASON_CLOSE 9 El terminal ha sido cerrado

El código de la razón de deinicialización se pasa también como un parámetro de la función predefinida OnDeinit(const int reason).

Ejemplo: