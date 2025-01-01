Discusión sobre el artículo "¿Cómo presentar correctamente un Producto a la venta en el Mercado?" (102 1 2 3 4 5 ... 10 11)
Artículo publicado ¿Cómo presentar correctamente un Producto a la venta en el Mercado? : Para vender sus programas a los traders, no basta con simplemente crear un programa cómodo y útil y publicarlo en el Mercado, es imprescindible dotar a su Producto de una estupenda descripción y buenas
Discusión sobre el artículo "Preparación de la cuenta comercial para la migración al hosting virtual" (506 1 2 3 4 5 ... 50 51)
Artículo publicado Preparación de la cuenta comercial para la migración al hosting virtual : El terminal de cliente MetaTrader es ideal para realizar la automatización de las estrategias comerciales. Los desarrolladores de robots comerciales pueden encontrar todo lo necesario ‒ un potente lenguaje
Discusión sobre el artículo "Incorpore el terminal web MetaTrader 4/5 en sus páginas web, es gratuito, y además podrá ganar dinero con ello" (95 1 2 3 4 5 ... 9 10)
Artículo publicado Incorpore el terminal web MetaTrader 4/5 en sus páginas web, es gratuito, y además podrá ganar dinero con ello : Los tráders ya conocen bien el terminal web, que permite comerciar en los mercados financieros directamente desde el navegador. Le proponemos que lo incorpore en su
Artículo publicado Freelance en MQL5.com, el mejor lugar para el desarrollador : Los desarrolladores de asesores comerciales ya no necesitan buscar traders que necesiten expertos, ellos mismos le encontrarán. Y lo que es más, ya los están encontrando, están encargando trabajos y pagando las tareas
Discusión sobre el artículo "Utilizar Mapas con Función de Auto-Organización (Mapas Kohonen) en MetaTrader 5" (54 1 2 3 4 5 6)
Artículo publicado Utilizar Mapas con Función de Auto-Organización (Mapas Kohonen) en MetaTrader 5 : Uno de los aspectos más interesantes de los Mapas con Función de Auto-Organización (mapas Kohonen o SOM, por sus siglas en inglés) es que aprenden a clasificar datos sin supervisión. En su forma más
Discusión sobre el artículo "Aprendizaje automático y Data Science (Parte 32): Mantener actualizados los modelos de IA, aprendizaje en línea" (4)
Artículo publicado Aprendizaje automático y Data Science (Parte 32): Mantener actualizados los modelos de IA, aprendizaje en línea : En el cambiante mundo del comercio, adaptarse a los cambios del mercado no es solo una opción, es una necesidad. Cada día surgen nuevos patrones y tendencias, lo que
Spread indicator MT5 : Indicador Spread MetaTrader - muestra el spread actual en la ventana principal del gráfico. Puede modificar los parámetros de la fuente, la posición del indicador y la normalización del valor del spread. El spread se redibuja después de cada tick, asegurando el valor de spread
Abrir una operación (Open Trade) : Esta función realiza la lógica principal de abrir una operación. Calcula el precio de apertura, los niveles de obtención de beneficios y el stop loss en función de la información del símbolo y los parámetros proporcionados por el usuario. Prepare una solicitud
Expert : Biblioteca de lectura/escritura de los parámetros de los asesores. Autor: fxsaber
Artículo publicado MQL5.community Payment System : Los servicios incluidos en MQL5.community proponen un amplio surtido de posibilidades, tanto a los desarrolladores de MQL5, como a los traders habituales, que suelen carecer de habilidades en el campo de la programación. Pero estas posibilidades no
Discusión sobre el artículo "Trading bursátil con cuadrícula usando un asesor con órdenes stop pendientes en la Bolsa de Moscú (MOEX)" (14 1 2)
Artículo publicado Trading bursátil con cuadrícula usando un asesor con órdenes stop pendientes en la Bolsa de Moscú (MOEX) : Hoy utilizaremos un enfoque comercial de cuadrícula con órdenes stop pendientes en un asesor experto en el lenguaje de estrategias comerciales MQL5 para MetaTrader 5 en la
Discusión sobre el artículo "Cómo ganar dinero cumpliendo con encargos en el servico "Freelance"" (4)
Artículo publicado Cómo ganar dinero cumpliendo con encargos en el servico "Freelance" : MQL5 Freelance es un servicio en línea donde los desarrolladores escriben aplicaciones comerciales para los tráders clientes a cambio de una remuneración. El servicio funciona con éxito desde 2010: hasta el
Discusión sobre el artículo "Análisis de múltiples símbolos con Python y MQL5 (Parte 3): Tipos de cambio triangulares"
Artículo publicado Análisis de múltiples símbolos con Python y MQL5 (Parte 3): Tipos de cambio triangulares : Los operadores suelen enfrentarse a pérdidas por señales falsas, mientras que esperar a la confirmación puede llevar a perder oportunidades. Este artículo presenta una estrategia comercial
Artículo publicado Introducción a las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) : Las curvas ROC son representaciones gráficas que se utilizan para evaluar el rendimiento de los clasificadores. A pesar de que los gráficos ROC son relativamente sencillos, existen conceptos erróneos y
Programación en MQL5 para tráders: códigos fuente del libro: Parte 6. : En la sexta parte del libro “Programación en MQL5 para tráders”, estudiaremos un componente clave del lenguaje MQL5: la automatización del trading. Comenzaremos con una descripción de las entidades principales, como las
Asesores Expertos: Programación en MQL5 para tráders: códigos fuente del libro: Parte 7 (46 1 2 3 4 5)
Programación en MQL5 para tráders: códigos fuente del libro: Parte 7 : La séptima y última parte del libro, abarcaremos las características avanzadas de la API MQL5 que resultarán útiles a la hora de desarrollar programas para MetaTrader 5. Algunas de ellas tienen una naturaleza más particular, como
Artículo publicado Aplicación de la teoría de juegos a algoritmos comerciales : Hoy crearemos un asesor comercial adaptativo de autoaprendizaje basado en DQN de aprendizaje automático, con inferencia causal multivariante, que negociará con éxito simultáneamente en 7 pares de divisas, con agentes de
Discusión sobre el artículo "Arbitraje de swaps en Forex: Reunimos un portafolio sintético y creamos un flujo de swaps estable" (3)
Artículo publicado Arbitraje de swaps en Forex: Reunimos un portafolio sintético y creamos un flujo de swaps estable : ¿Quiere saber cómo aprovechar los spreads de los tipos de interés? En este artículo, veremos cómo usar el arbitraje de swaps en Forex para generar unos ingresos constantes cada
Discusión sobre el artículo "Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 11): Desarrollo de un sistema de negociación de cuadrícula multinivel" (4)
Artículo publicado Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 11): Desarrollo de un sistema de negociación de cuadrícula multinivel : En este artículo, desarrollamos un sistema EA de trading de cuadrícula multinivel utilizando MQL5, centrándonos en la arquitectura y el diseño del
Gaps : Indicador de los gaps o huecos de precio entre el cierre de la vela anterior y la apertura de la actual (cero). Autor: Tapochun
New Candle or Bar formation. : Este Bot detecta la apertura de una nueva vela en cualquier marco de tiempo establecido, facilitando así la ejecución de un código de una sola vez, colocar operaciones y llamar a otras funciones. El código está escrito en la función OnTick(). Author: Clinton Dennis
BuySell : Este indicador muestra los niveles de "máximo soporte y resistencia" de la tendencia actual. Los cambios de tendencia se muestra con rectángulos de color, La dirección de la tendencia está indicada con puntos de colores. Autor: Nikolay Kositsin
Discusión sobre el artículo "Trading de arbitraje en Forex: Análisis de movimientos de divisas sintéticas y reversión a la media" (6)
Artículo publicado Trading de arbitraje en Forex: Análisis de movimientos de divisas sintéticas y reversión a la media : En este artículo, intentaremos analizar los movimientos de divisas sintéticas utilizando Python + MQL5 y comprender cómo es el arbitraje de divisas real hoy en día. Asimismo
Discusión sobre el artículo "El filtro de Kalman para estrategias de reversión a la media en Forex" (4)
Artículo publicado El filtro de Kalman para estrategias de reversión a la media en Forex : El filtro de Kalman es un algoritmo recursivo utilizado en el trading algorítmico para estimar el estado real de una serie temporal financiera filtrando el ruido de los movimientos de precios. Actualiza
Discusión sobre el artículo "Trading de arbitraje en Forex: Un bot market-maker simple de sintéticos para comenzar" (1)
Artículo publicado Trading de arbitraje en Forex: Un bot market-maker simple de sintéticos para comenzar : Hoy vamos a desmontar mi primer robot de arbitraje: un proveedor de liquidez (si lo podemos llamar así) en activos sintéticos. Hoy en día este bot está funcionando con éxito como un módulo en
MT4Orders : Uso paralelo de los sistemas de órdenes de MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Autor: fxsaber
Discusión sobre el artículo "Algoritmo de optimización de neuroboides — Neuroboids Optimization Algorithm (NOA)"
Artículo publicado Algoritmo de optimización de neuroboides — Neuroboids Optimization Algorithm (NOA) : Hoy hablaremos de una nueva metaheurística de optimización inspirada en la naturaleza: el NOA (Neuroboids Optimisation Algorithm), que combina principios de inteligencia colectiva y redes
Discusión sobre el artículo "Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 10): Desarrollo de la estrategia Trend Flat Momentum"
Artículo publicado Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 10): Desarrollo de la estrategia Trend Flat Momentum : En este artículo, desarrollamos un Asesor Experto en MQL5 para la estrategia Trend Flat Momentum. Combinamos un cruce de dos medias móviles con filtros de impulso RSI y
Three Screen Elder Arrows : Indicador con flechas basado en el sistema de trading de Elder. Autor: sigma7i
Discusión sobre el artículo "Visualización de estrategias en MQL5: distribuimos los resultados de la optimización en gráficos de criterios" (2)
Artículo publicado Visualización de estrategias en MQL5: distribuimos los resultados de la optimización en gráficos de criterios : En este artículo, escribiremos un ejemplo de visualización del proceso de optimización e implementaremos la visualización de las tres mejores pasadas para cuatro
