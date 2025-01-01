MetaQuotes Discusión sobre el artículo "Freelance en MQL5.com, el mejor lugar para el desarrollador" Artículo publicado Freelance en MQL5.com, el mejor lugar para el desarrollador : Los desarrolladores de asesores comerciales ya no necesitan buscar traders que necesiten expertos, ellos mismos le encontrarán. Y lo que es más, ya los están encontrando, están encargando trabajos y pagando las tareas

MetaQuotes Discusión sobre el artículo "Aprendizaje automático y Data Science (Parte 32): Mantener actualizados los modelos de IA, aprendizaje en línea" ( 4 ) Artículo publicado Aprendizaje automático y Data Science (Parte 32): Mantener actualizados los modelos de IA, aprendizaje en línea : En el cambiante mundo del comercio, adaptarse a los cambios del mercado no es solo una opción, es una necesidad. Cada día surgen nuevos patrones y tendencias, lo que

Automated-Trading Indicadores: Spread indicator MT5 Spread indicator MT5 : Indicador Spread MetaTrader - muestra el spread actual en la ventana principal del gráfico. Puede modificar los parámetros de la fuente, la posición del indicador y la normalización del valor del spread. El spread se redibuja después de cada tick, asegurando el valor de spread

Automated-Trading Scripts: Abrir una operación (Open Trade) ( 1 ) Abrir una operación (Open Trade) : Esta función realiza la lógica principal de abrir una operación. Calcula el precio de apertura, los niveles de obtención de beneficios y el stop loss en función de la información del símbolo y los parámetros proporcionados por el usuario. Prepare una solicitud

MetaQuotes Discusión sobre el artículo "Cómo ganar dinero cumpliendo con encargos en el servico "Freelance"" ( 4 ) Artículo publicado Cómo ganar dinero cumpliendo con encargos en el servico "Freelance" : MQL5 Freelance es un servicio en línea donde los desarrolladores escriben aplicaciones comerciales para los tráders clientes a cambio de una remuneración. El servicio funciona con éxito desde 2010: hasta el

MetaQuotes Discusión sobre el artículo "Análisis de múltiples símbolos con Python y MQL5 (Parte 3): Tipos de cambio triangulares" Artículo publicado Análisis de múltiples símbolos con Python y MQL5 (Parte 3): Tipos de cambio triangulares : Los operadores suelen enfrentarse a pérdidas por señales falsas, mientras que esperar a la confirmación puede llevar a perder oportunidades. Este artículo presenta una estrategia comercial

MetaQuotes Discusión sobre el artículo "Introducción a las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic)" Artículo publicado Introducción a las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) : Las curvas ROC son representaciones gráficas que se utilizan para evaluar el rendimiento de los clasificadores. A pesar de que los gráficos ROC son relativamente sencillos, existen conceptos erróneos y

MetaQuotes Discusión sobre el artículo "Aplicación de la teoría de juegos a algoritmos comerciales" ( 8 ) Artículo publicado Aplicación de la teoría de juegos a algoritmos comerciales : Hoy crearemos un asesor comercial adaptativo de autoaprendizaje basado en DQN de aprendizaje automático, con inferencia causal multivariante, que negociará con éxito simultáneamente en 7 pares de divisas, con agentes de

MetaQuotes Discusión sobre el artículo "Arbitraje de swaps en Forex: Reunimos un portafolio sintético y creamos un flujo de swaps estable" ( 3 ) Artículo publicado Arbitraje de swaps en Forex: Reunimos un portafolio sintético y creamos un flujo de swaps estable : ¿Quiere saber cómo aprovechar los spreads de los tipos de interés? En este artículo, veremos cómo usar el arbitraje de swaps en Forex para generar unos ingresos constantes cada

MetaQuotes Discusión sobre el artículo "Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 11): Desarrollo de un sistema de negociación de cuadrícula multinivel" ( 4 ) Artículo publicado Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 11): Desarrollo de un sistema de negociación de cuadrícula multinivel : En este artículo, desarrollamos un sistema EA de trading de cuadrícula multinivel utilizando MQL5, centrándonos en la arquitectura y el diseño del

Automated-Trading Indicadores: Gaps ( 2 ) Gaps : Indicador de los gaps o huecos de precio entre el cierre de la vela anterior y la apertura de la actual (cero). Autor: Tapochun

Automated-Trading Asesores Expertos: New Candle or Bar formation. 13 1 2) New Candle or Bar formation. : Este Bot detecta la apertura de una nueva vela en cualquier marco de tiempo establecido, facilitando así la ejecución de un código de una sola vez, colocar operaciones y llamar a otras funciones. El código está escrito en la función OnTick(). Author: Clinton Dennis

Automated-Trading Indicadores: BuySell ( 1 ) BuySell : Este indicador muestra los niveles de "máximo soporte y resistencia" de la tendencia actual. Los cambios de tendencia se muestra con rectángulos de color, La dirección de la tendencia está indicada con puntos de colores. Autor: Nikolay Kositsin

MetaQuotes Discusión sobre el artículo "Trading de arbitraje en Forex: Análisis de movimientos de divisas sintéticas y reversión a la media" ( 6 ) Artículo publicado Trading de arbitraje en Forex: Análisis de movimientos de divisas sintéticas y reversión a la media : En este artículo, intentaremos analizar los movimientos de divisas sintéticas utilizando Python + MQL5 y comprender cómo es el arbitraje de divisas real hoy en día. Asimismo

MetaQuotes Discusión sobre el artículo "El filtro de Kalman para estrategias de reversión a la media en Forex" ( 4 ) Artículo publicado El filtro de Kalman para estrategias de reversión a la media en Forex : El filtro de Kalman es un algoritmo recursivo utilizado en el trading algorítmico para estimar el estado real de una serie temporal financiera filtrando el ruido de los movimientos de precios. Actualiza

MetaQuotes Discusión sobre el artículo "Trading de arbitraje en Forex: Un bot market-maker simple de sintéticos para comenzar" ( 1 ) Artículo publicado Trading de arbitraje en Forex: Un bot market-maker simple de sintéticos para comenzar : Hoy vamos a desmontar mi primer robot de arbitraje: un proveedor de liquidez (si lo podemos llamar así) en activos sintéticos. Hoy en día este bot está funcionando con éxito como un módulo en

Automated-Trading Bibliotecas: MT4Orders 941 1 2 3 4 5 ... 94 95) MT4Orders : Uso paralelo de los sistemas de órdenes de MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Autor: fxsaber

MetaQuotes Discusión sobre el artículo "Algoritmo de optimización de neuroboides — Neuroboids Optimization Algorithm (NOA)" Artículo publicado Algoritmo de optimización de neuroboides — Neuroboids Optimization Algorithm (NOA) : Hoy hablaremos de una nueva metaheurística de optimización inspirada en la naturaleza: el NOA (Neuroboids Optimisation Algorithm), que combina principios de inteligencia colectiva y redes

MetaQuotes Discusión sobre el artículo "Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 10): Desarrollo de la estrategia Trend Flat Momentum" Artículo publicado Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 10): Desarrollo de la estrategia Trend Flat Momentum : En este artículo, desarrollamos un Asesor Experto en MQL5 para la estrategia Trend Flat Momentum. Combinamos un cruce de dos medias móviles con filtros de impulso RSI y

Automated-Trading Indicadores: Three Screen Elder Arrows ( 8 ) Three Screen Elder Arrows : Indicador con flechas basado en el sistema de trading de Elder. Autor: sigma7i