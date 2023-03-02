Indicator of the left distance from candle

Индикатор показывает расстояние от ближайшего свободного High/Low
 текущей (здесь и далее, текущей - в рамках расчетов индикатора) до исследуемой
   (опять же - в рамках расчетов индикатора) свечи слева на графике на том же ценовом уровне.

       Свободным в данном случае будет являться расстояние больше, чем одна свеча (бар) от текущей
         свечи до исследуемой на том же ценовом уровне. Расстояние будет отмечаться пунктирной линией
           от High/Low текущей свечи до исследуемой. Минимум отмечаемого расстояния нужно указать в настройках.

             На графике всегда будут только две отметки (от High и Low). Отметка будет сдвигаться вслед за ценой, если она на текущей (нулевой) свече.

            Там же будет еще один параметр - это допустимый заступ в шагах цены за High/Low исследуемой свечи. Это 
           означает, что пока не превышен заступ за исследуемую свечу, то расстояние будет отмечаться до неё. Это
          будет полезным при оценке пробоя локальных экстремумов. То есть, допустим, по Вашим соображениям
       пробой локального экстремума в три шага цены выбранного инструмента не является существенным, а
     четыре шага - уже будет некоторым триггером для принятия решения. В данном случае этот параметр
  будет помогать. Индикатор можно использовать в парной торговле коррелирующих инструментов. 

Можно с его помощью выбирать "Ведомого" и "Ведущего" в паре, ориентируясь на пробои локальных экстремумов.
Собрав некоторую статистику, можно понять какой символ в паре как бы "быстрее", и имея это, уже определиться 
с выбором "Ведущего" и "Ведомого" в реальной торговле. 

Когда расстояние не удается вычислить по причине отсутствия истории инструмента выбранного ТФ,
над/под линией будет ставиться "тильда" (~).

Первый параметр в настройках - это допустимый заступ за свечу, второй - минимальное отмечаемое расстояние.

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TickDelta
Andrey Gladyshev
Indicators
The TickDelta indicator shows the difference in the number of oscillations of the best prices per unit of time. In this case, the unit of time is the specified timeframe (M1, M2, M5, M15, etc.). This value indirectly shows the market "sentiment". Due to the "tick-wise" nature, the indicator is more appropriate for use in scalping strategies. When applied in conjunction with real volumes and monitoring of various instrument charts, it is possible to identify certain reversal setups. In some cases
Alt Tick Calc Cluster
Andrey Gladyshev
Indicators
Индикатор работает только с реальными биржевыми тиковыми данными. Для вычислений используются тики BID ASK и данные с ленты сделок . Индикатор проверялся на бирже CME на инструментах с узким и стабильным спредом ( S&P500, NASDAQ, CLE и др.), пояснения на скринах.   Исполнение индикатора в виде кластера в правой части графика. Каждому ценовому уровню графика выбранного участка между линиями (или отдельной свечи) соответствует полоска кластера, окрашенная в удобный для пользователя цвет (по умол
Alternative Tick Indicator
Andrey Gladyshev
Indicators
Индикатор показывает настроение слабой стороны и может использоваться как для внутридневной торговли, так и для скальпинга. Всё будет зависеть от контекста графика.   Этот индикатор строит ценовой график в виде блоков (вертикальных прямоугольников, занимающих три ценовых уровня каждый), чем-то напоминающих ренко бары. Принцип построения основан на определённом изменении уровней BID и ASK (пояснения на скрине). При установке индикатора основной график становится невидимым и на белом поле происх
Fast trade detector
Andrey Gladyshev
Indicators
Fast Trade Detector (FTD) -  Самый правдивый индикатор, который показывает истинное настроение Большого Игрока.  На бирже есть Игрок, у которого есть всё для того, чтобы быть в первых рядах в книге торговых  приказов (биржевом стакане). Эти сделки как индикатор рыночного настроения сильного игрока. Вы поймёте, что всё не совсем так, как представляли раньше. Вам откроются алгоритмы и стратегии  крупного участника рынка.  Исполнение индикатора в виде гистограммы в подвале графика. Гистограмма п
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