Virtual equity indicator for multiple symbols

 Индикатор виртуального эквити, представляемый здесь, может работать по нескольким
символам одновременно. Для каждого символа задается направление (Buy/Sell) и размер позиции.
В настройках также указывается размер предполагаемого депозита, дата открытия и закрытия
позиции. 
 На графике при этом устанавливаются вертикальные линии, обозначающие указываемые в настройках даты. 
После установки индикатора на график, можно изменять время открытия и закрытия позиции,
передвигая эти линии. 
 Дату закрытия можно указывать из будущего, таким образом индикатор будет работать в реальном времени.

 Индикатор будет удобно использовать для подбора символов для парной (портфельной) торговли.
Число символов не ограничено.
У хорошо коррелирующих пар, к примеру, можно подбором лота каждого символа добиться минимального
изменения эквити в трендовых (размашистых) движениях и, при этом, во флете наблюдать достаточно
большие стабильные изменения, которые можно использовать в торговле.
 Это своего рода арбитраж внутри биржи, но разных инструментах.
Используя индикатор, можно отрабатывать свои портфельные стратегии.

Настройки по символам следующие: через запятую - символ, направление, размер лота.
                                                          затем точка с запятой (;) и следующий символ и т.д.

Дата забивается вручную или выбирается из выпадающего календаря.

Индикатор также тестировался на бирже Bybit, там есть поддержка терминала МТ4.

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Andrey Gladyshev
Indicators
Индикатор показывает настроение слабой стороны и может использоваться как для внутридневной торговли, так и для скальпинга. Всё будет зависеть от контекста графика.   Этот индикатор строит ценовой график в виде блоков (вертикальных прямоугольников, занимающих три ценовых уровня каждый), чем-то напоминающих ренко бары. Принцип построения основан на определённом изменении уровней BID и ASK (пояснения на скрине). При установке индикатора основной график становится невидимым и на белом поле происх
Fast trade detector
Andrey Gladyshev
Indicators
Fast Trade Detector (FTD) -  Самый правдивый индикатор, который показывает истинное настроение Большого Игрока.  На бирже есть Игрок, у которого есть всё для того, чтобы быть в первых рядах в книге торговых  приказов (биржевом стакане). Эти сделки как индикатор рыночного настроения сильного игрока. Вы поймёте, что всё не совсем так, как представляли раньше. Вам откроются алгоритмы и стратегии  крупного участника рынка.  Исполнение индикатора в виде гистограммы в подвале графика. Гистограмма п
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