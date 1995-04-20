Indicator of the left distance from candle

Индикатор показывает расстояние от ближайшего свободного High/Low
 текущей (здесь и далее, текущей - в рамках расчетов индикатора) до исследуемой
   (опять же - в рамках расчетов индикатора) свечи слева на графике на том же ценовом уровне.

       Свободным в данном случае будет являться расстояние больше, чем одна свеча (бар) от текущей
         свечи до исследуемой на том же ценовом уровне. Расстояние будет отмечаться пунктирной линией
           от High/Low текущей свечи до исследуемой. Минимум отмечаемого расстояния нужно указать в настройках.

             На графике всегда будут только две отметки (от High и Low). Отметка будет сдвигаться вслед за ценой, если она на текущей (нулевой) свече.

            Там же будет еще один параметр - это допустимый заступ в шагах цены за High/Low исследуемой свечи. Это 
           означает, что пока не превышен заступ за исследуемую свечу, то расстояние будет отмечаться до неё. Это
          будет полезным при оценке пробоя локальных экстремумов. То есть, допустим, по Вашим соображениям
       пробой локального экстремума в три шага цены выбранного инструмента не является существенным, а
     четыре шага - уже будет некоторым триггером для принятия решения. В данном случае этот параметр
  будет помогать. Индикатор можно использовать в парной торговле коррелирующих инструментов. 

Можно с его помощью выбирать "Ведомого" и "Ведущего" в паре, ориентируясь на пробои локальных экстремумов.
Собрав некоторую статистику, можно понять какой символ в паре как бы "быстрее", и имея это, уже определиться 
с выбором "Ведущего" и "Ведомого" в реальной торговле. 

Когда расстояние не удается вычислить по причине отсутствия истории инструмента выбранного ТФ,
над/под линией будет ставиться "тильда" (~).

Первый параметр в настройках - это допустимый заступ за свечу, второй - минимальное отмечаемое расстояние.

