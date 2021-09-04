Alt Tick Calc Cluster

Индикатор работает только с реальными биржевыми тиковыми данными. Для вычислений используются тики BID ASK и данные с ленты сделок . Индикатор проверялся на бирже CME на инструментах с узким и стабильным спредом ( S&P500, NASDAQ, CLE и др.), пояснения на скринах.

Исполнение индикатора в виде кластера в правой части графика. Каждому ценовому уровню графика выбранного участка между линиями (или отдельной свечи) соответствует полоска кластера, окрашенная в удобный для пользователя цвет (по умолчанию синий и красный), зависящий от результата вычислений. Каждая полоска профиля может занимать от одного и больше шагов цены (по умолчанию - 1 шаг). В индикаторе два типа сделок, выделяемых из тикового графика. Это " быстрые" и "перед сменой блока".

Не нужно путать этот индикатор с горизонтальным профилем дельты покупок и продаж, который учитывает все сделки. Этот индикатор вычисляет дельту последних, но использует при этом свой алгоритм фильтрации сделок из ленты сделок, не все сделки из которой попадают в профиль.

Теперь по-порядку о типах сделок.

Здесь и далее сильная сторона - это технически более оснащенная и более информированная категория биржевых участников, в отличие от слабой, которой не доступна биржевая инфраструктура и важная биржевая информация.

" Быстрые " - сделки, инициатором в которых является слабая сторона рынка. Понятие "быстрые" в данном случае относится к сильной стороне. Они своевременно получают нужную информацию и быстро реагируют, подставляя свои лимитные заявки под входящий рынок. Помогает им в этом манипуляция уровней BID и ASK внутри блока, занимающего три ценовых уровня (на скрине). Средний уровень попеременно занимают заявки на покупку и продажу, давая возможность самым быстрым быть в первом ряду. Поясню. На многих инструментах действует правило FIFO ( first in - first out ), то есть первым пришел - первым ушел . Поэтому, после того как уровень освобождается, допустим, от заявок на продажу, первые поставленные на уровень заявки на покупку будут удовлетворены в первую очередь. Своевременно получать информацию об освобождении уровня и реагировать в короткие сроки доступно не всем. Значит можно с уверенностью сказать, что инициаторы этих сделок (рыночные ордера) - слабая сторона.

" Перед сменой ". Тиковый график условно разбит на определённые блоки (на скрине). Эти сделки проходят непосредственно перед каждой сменой блока. Более-менее уверенно можно отнести такие сделки к сработавшим стопам, если наблюдаем при этом значительные (контрастные) показания. В этом случае инициаторами этих сделок (рыночные ордера) является так же слабая сторона, удовлетворяющая лимитные заявки сильной стороны, которая ожидает срабатывания стоп-ордеров. На это интересно посмотреть в динамике, когда, допустим, после пробоя локального максимума можно наблюдать над ним резкое увеличение покупок, что вполне может говорить о выходе стоповых ордеров. Или может быть обратная ситуация, за вершиной нет заметных показателей по покупкам. Это может быть удовлетворение лимитных заявок слабой стороны, стоящей на продажу. В таком случае возможно продолжение движения вверх.

По умолчанию в индикаторе стоят настройки, с которыми проводилась работа на инструменте S&P500 .

В рыночном движении всегда есть и продавцы и покупатели. Когда видно перевес на какой-либо волне, всегда возможен откат (коррекция), во время которой скидывают попутчиков и закрепляют веру у тех, против кого глобально стоят. При подходе к уровням экстремумов нужно обращать внимание на получаемый перевес. Если при подходе к вершине резко возрастают быстрые продажи (красный профиль при настройках по умолчанию), то эта вершина будет пробита. Если внизу остались покупатели, то ещё до пробоя могут сходить за ними. Все эти откаты подрывают веру одних и закрепляют её у других, но если вы видите цель сильной стороны, то значит идёте рядом с ними.

Индикатор позволяет увидеть настроение слабой стороны на разных уровнях.

Но нужно научиться понимать взаимодействие этих двух сторон рынка.

Некоторые правила и рекомендации.

Не нужно работать в противотренд в попытке поймать короткий разворот.

Легче отрабатываются сетапы на продолжение, чем разворотные.

Подробности на скринах и в обсуждении.

