Alt Tick Calc Cluster

  Индикатор работает только с реальными биржевыми тиковыми данными. Для вычислений используются тики BID ASK и данные с ленты сделок. Индикатор проверялся на бирже CME на инструментах с узким и стабильным спредом ( S&P500, NASDAQ, CLE и др.), пояснения на скринах.

  Исполнение индикатора в виде кластера в правой части графика. Каждому ценовому уровню графика выбранного участка между линиями (или отдельной свечи) соответствует полоска кластера, окрашенная в удобный для пользователя цвет (по умолчанию синий и красный), зависящий от результата вычислений. Каждая полоска профиля может занимать от одного и больше шагов цены (по умолчанию - 1 шаг). В индикаторе два типа сделок, выделяемых из тикового графика. Это " быстрые" и "перед сменой блока".

  Не нужно путать этот индикатор с горизонтальным профилем дельты покупок и продаж, который учитывает все сделки. Этот индикатор вычисляет дельту последних, но использует при этом свой алгоритм фильтрации сделок из ленты сделок, не все сделки из которой попадают в профиль.

  Теперь по-порядку о типах сделок. 
  Здесь и далее сильная сторона - это технически более оснащенная и более информированная категория биржевых участников, в отличие от слабой, которой не доступна биржевая инфраструктура и важная биржевая информация.

 " Быстрые" - сделки, инициатором в которых является слабая сторона рынка.  Понятие "быстрые" в данном случае относится к сильной стороне. Они своевременно получают нужную информацию и быстро реагируют, подставляя свои лимитные заявки под входящий рынок. Помогает им в этом манипуляция уровней BID и ASK внутри блока, занимающего три ценовых уровня (на скрине). Средний уровень попеременно занимают заявки на покупку и продажу, давая возможность самым быстрым быть в первом ряду. Поясню. На многих инструментах действует правило FIFO ( first in - first out), то есть первым пришел - первым ушел. Поэтому, после того как уровень освобождается, допустим, от заявок на продажу, первые поставленные на уровень заявки на покупку будут удовлетворены в первую очередь. Своевременно получать информацию об освобождении уровня и реагировать в короткие сроки доступно не всем. Значит можно с уверенностью сказать, что инициаторы этих сделок (рыночные ордера) - слабая сторона. 

 " Перед сменой". Тиковый график условно разбит на определённые блоки (на скрине). Эти сделки проходят непосредственно перед каждой сменой блока. Более-менее уверенно можно отнести такие сделки к сработавшим стопам, если наблюдаем при этом значительные (контрастные) показания. В этом случае инициаторами этих сделок (рыночные ордера) является так же слабая сторона, удовлетворяющая лимитные заявки сильной стороны, которая ожидает срабатывания стоп-ордеров. На это интересно посмотреть в динамике, когда, допустим, после пробоя локального максимума можно наблюдать над ним резкое увеличение покупок, что вполне может говорить о выходе стоповых ордеров. Или может быть обратная ситуация, за вершиной нет заметных показателей по покупкам. Это может быть удовлетворение лимитных заявок слабой стороны, стоящей на продажу. В таком случае возможно продолжение движения вверх.

  По умолчанию в индикаторе стоят настройки, с которыми проводилась работа на инструменте S&P500

  В рыночном движении всегда есть и продавцы и покупатели. Когда видно перевес на какой-либо волне, всегда возможен откат (коррекция), во время которой скидывают попутчиков и закрепляют веру у тех, против кого глобально стоят. При подходе к уровням экстремумов нужно обращать внимание на получаемый перевес. Если при подходе к вершине резко возрастают быстрые продажи (красный профиль при настройках по умолчанию), то эта вершина будет пробита. Если внизу остались покупатели, то ещё до пробоя могут сходить за ними. Все эти откаты подрывают веру одних и закрепляют её у других, но если вы видите цель сильной стороны, то значит идёте рядом с ними.

  Индикатор позволяет увидеть настроение слабой стороны на разных уровнях.
Но нужно научиться понимать взаимодействие этих двух сторон рынка.

Некоторые правила и рекомендации.
Не нужно работать в противотренд в попытке поймать короткий разворот.
Легче отрабатываются сетапы на продолжение, чем разворотные.

Подробности на скринах и в обсуждении.
  

Recommended products
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicators
The indicator builds current quotes, which can be compared with historical ones and on this basis make a price movement forecast. The indicator has a text field for quick navigation to the desired date. Options: Symbol - selection of the symbol that the indicator will display; SymbolPeriod - selection of the period from which the indicator will take data; IndicatorColor - indicator color; Inverse - true reverses quotes, false - original view; Next are the settings of the text field, in w
Volume Profile Canvas
Mauro Italo Gaspari
Indicators
Volume Profile Canvas - Professional Volume Profile Indicator for MetaTrader 5 DESCRIPTION Volume Profile Canvas is a professional volume profile indicator for MetaTrader 5 that renders directly on the chart using a high-performance Canvas engine. It calculates and displays the volume distribution across price levels, identifying the Point of Control (POC), Value Area High (VAH) and Value Area Low (VAL) in real time. This is a pure analysis tool. It does not trade. It gives you an instant vi
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT4  HERE Here our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis  Master Edition is a professional-grade analytical tool designed to visualize market structure through the lens of volume and money flow. Unlike standard volume indicators, this tool displays a Daily Volume Profile
TradeAQ
Guo Sheng Zhao
Indicators
LuoMo Volume & Price Structure 8.98 A multi-function chart indicator for   MetaTrader 4 and MetaTrader 5 , designed to display key volume, volatility, sentiment, and price-structure information directly on the main chart. Main Features Volume and price-based Support & Resistance Volume spike and exhaustion signals ATR volatility expansion alerts Volume Profile with HVN and LVN Bullish and bearish sentiment distribution Developing or fixed POC VAH and VAL levels Supply and Demand zones Volume-wei
Market Profile Suite
Muhammad Minhas Qamar
Indicators
Developed by MMQ —  Market Profile Suite   Was: $79 Now: $59 A comprehensive Market Profile indicator for MetaTrader 5 that visualizes price distribution through TPO (Time Price Opportunity) analysis. The implementation draws from concepts presented in Jim Dalton's "Mind Over Markets," providing traders with tools to understand market structure, value areas, and volume distribution across multiple timeframes and session configurations. Links [ Documentation  |  Video  | More ] Feature Highlight
Volumen Profile High Professional
Dennis Kramer
Indicators
Volume Profile for MetaTrader 5 Price movement alone does not explain where the market is actually traded . What matters is where volume is built and how these areas shift over time. This Volume Profile displays the volume distribution directly on the chart , making it clear which price levels were accepted by the market and where rejection occurred. This allows structurally relevant zones to be identified and integrated into individual decision-making processes. The tool is designed for high pe
Smart ATR Grid Pro
Syamsurizal Dimjati
Indicators
SMART ATR GRID PRO++ – Adaptive Grid Intelligence Suite is a next-generation, institutional-grade grid trading indicator engineered for traders who demand precision, adaptability, and comprehensive market structure analysis. By seamlessly integrating   Adaptive Volatility Grid System ,   KAMA Candle Trend Filtering ,   Multi-Factor Trend Detection (ADX + EMA20/50) ,   Dynamic Heatmap Zone Engine , and   Real-Time Market Regime Classification , this indicator delivers a complete decision-making
EA Swing Timing Breakout Smart Auto System
Hendrawanto Kobis
Experts
Short Description Swing Timing Breakout EA is a smart Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines trend filtering, momentum timing, and dynamic risk management to capture high-probability swing and breakout opportunities. Full Description Swing Timing Breakout EA is a professional trading robot designed for MetaTrader 5, suitable for traders who want a balance between automation, control, and disciplined risk management. This EA uses a trend-following and momentum confirmation approach ,
Big Trades
Giorgi Abuladze
5 (1)
Indicators
Big Trades — Institutional Order Flow Detection for MetaTrader 5 Big Trades is an order flow indicator for MetaTrader 5 that detects and visualizes statistically significant volume prints on CFD instruments in real time, helping traders identify when large, non-retail activity is present on the chart. How It Works MetaTrader 5 does not provide native order flow tools, and CFD traders work with broker-side tick data rather than a consolidated tape. Big Trades processes the raw tick stream and bui
Liquidity Heatmap Basic
Israr Hussain Shah
Indicators
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis The    Liquidity Heatmap   is a sophisticated institutional trading tool designed to reveal where over-leveraged traders are trapped. By calculating estimated liquidation levels based on volume spikes and leverage, this indicator draws a dynamic "h
Wedge Pattern MT5
Sathit Sukhirun
Indicators
This indicator acts as an advanced chart analysis assistant for traders who love trading Chart Patterns. It is designed to reduce the burden of visual analysis and increase accuracy in making a profit. Main features of this indicator from a practical usage perspective: 1. Automated Pattern Detection Saves time and reduces bias: You don't need to manually draw trendlines. The indicator will search for price swings (Pivot High/Low) and automatically draw Rising Wedge and Falling Wedge structures w
Your Pointer
Nadiya Mirosh
Indicators
Your Pointer is no ordinary Forex channel. This corridor is built on the basis of the analysis of several candles, starting from the last one, as a result of which the extremes of the studied interval are determined. They are the ones who create the channel lines. Like all channels, it has a middle line as well as a high and low line. This channel is worth watching for its unusual behavior. The use of the Your Pointer indicator allows the trader to react in time to the price going beyond the bo
Environment Pro MT5
Su Watanabe
Indicators
Environment Pro MT5 What is Environment Pro? Environment Pro is a real-time market scanning dashboard that monitors multiple symbols and timeframes in a single panel. It helps you quickly identify which pairs show clear directional bias, which are stuck in range, and where unusual volatility is appearing. Built as a practical environment-assessment tool for MT5, it can be used with Forex pairs, Gold, indices, and crypto symbols supported by your broker. The Problem It Solves - You enter a trade
FORTS Open Interest
Dmitriy Skub
Indicators
This is an open interest indicator for the Russian FORTS futures market. Now, you can receive data on the open interest in real time in МТ5 terminal. This allows you to develop brand new trading strategies or considerably improve the existing ones. The data on the open interest is received from the database (text CSV or binary one at user's discretion). Thus, upon completion of a trading session and disabling the terminal (or PC), the data is saved and uploaded to the chart when the terminal is
Cumulative Volume Delta CVD Indicator
Salman Soltaniyan
Indicators
CVD (Cumulative Volume Delta) for MT5 CVD (Cumulative Volume Delta) for MT5 Simple, fast CVD for volume and order flow trading. It tracks net buying vs selling pressure and plots CVD as candles. The Data Window also shows tick count per candle. What it does Accumulates volume delta from ticks or a chosen timeframe Optional reset: No Reset, Current Chart Period, or a specific timeframe Works on any symbol and timeframe How it’s calculated Tick-based: each incoming tick is labeled as buyer- or sel
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Indicators
With Renko Plus you can use the features in the Indicator functionality, just add it to the Metatrader5 chart.             The Renko chart is a type of chart, developed by the Japanese, that is constructed using price movement rather than standardized prices and time intervals like most charts. It is believed to be named after the Japanese word for bricks, "renga", as the graphic looks like a series of bricks.             A new brick is created when the price moves a specified pri
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicators
Volume Color Histogram for MetaTrader 5. This indicator displays volume as a histogram in a separate window. The bars are colored based on the direction of the price candle: green for bullish (close > open) and red for bearish (close < open). Key Features Volume source: Tick volume or real volume (user-selectable). Optional moving average line over the volume histogram, which can be enabled via input. Supported average types: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Average period is configurable. Compatible with
Smart M Concept MT5
Andrei Novichkov
Indicators
Our new indicator is an important part of the Smart Money Concepts (SMC) system It uses a modern market vision and fast calculation methods. As a result, the trader has a complete picture of the trade at every moment in time, which makes the process of obtaining results easier and faster. Our new indicator displays the following important patterns:   Order Blocks. Imbalance – Fair Value Gap (FVG). Break Of Structures (BoS). Change of character (CHoCH). Equal highs & lows. Premium , Equilibrium
Liquidity Mapper Pro
Michael Musco
Indicators
Support: Profit Smasher 24/7 AI Assistant Disclaimer Liquidity Mapper Pro is an analytical tool for educational and informational purposes only. It does not provide financial advice or guaranteed signals. All trading carries risk, including potential loss of capital. Past performance does not guarantee future results. You are solely responsible for your trading decisions.
PipsPro Scalper Gold
Hayyu Imam Muhammad
3 (2)
Experts
*This product special for XAUUSD* pair. Therefore, all additional features and strategies in future updates will be included in this product . Published at 2026.04.18 |   --> NEXT PRICE $499 USD. LIVE SIGNAL:   https://www.mql5.com/en/signals/2385087 Please to send a private message after you make a purchase !!! PipsPro Scalper Gold (MT5) is an Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD trading. It is compatible with both 2-digit and 3-digit brokers for the XAUUSD symbol. Before opening
Supply Demand areas
Makarii Gubaydullin
Indicators
Supply / demand zones: observable areas where price has approached many times in the past. Multifunctional trade manager:  66+ features , including this indicator  |   Contact me  for any questions  |  MT4 version The indicator shows where the price could potentially be reversed again. Usually, the more times the price has been rejected from the level, the more significant it is. In the input settings   you can adjust: Enable or disbale   Weak zones; Show or hide   zone description; Font size;
Pure Price Action ICT
Dong Hao Bui
Indicators
The   Pure Price Action ICT Tools   indicator is designed for pure price action analysis, automatically identifying real-time market structures, liquidity levels, order & breaker blocks, and liquidity voids. Its unique feature lies in its exclusive reliance on price patterns, without being constrained by any user-defined inputs, ensuring a robust and objective analysis of market dynamics.   MARKET STRUCTURES A Market Structure Shift, also known as a Change of Character (CHoCH), is a pivota
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
The WAPV Price and Volume Indicator for MT5 is part of the ( Wyckoff Academy Wave Market ) and (Wyckoff Academy Price and Volume) toolset. The WAPV Price and Volume Indicator for MT5 was created to make it easy to visualize the volume movement on the chart in an intuitive way. With it you can observe the moments of peak volume and moments when the market has no professional interest Identify moments when the market is moving by inertia and not by movement of "smart money". It consists of 4 color
Binary Rise Fall
Israr Hussain Shah
Indicators
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis The Fractals_Price indicator is a technical analysis tool that identifies fractal patterns on price charts. Fractals are recurring patterns that signal potential trend reversals or continuation points. This indicator marks both upward and downward
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicators
Discover the power of advanced volume analysis with Weis Wave Scouter, a revolutionary indicator for MetaTrader 5 that combines the proven principles of the Wyckoff method and Volume Spread Analysis (VSA). Designed for traders seeking precision and depth in their operations, this indicator offers a tactical reading of the market through cumulative volume wave analysis, helping to identify key points of trend reversals and continuations. Weis Wave Scouter features a clear visual interface with co
Order Book Tilt with Volume Meter
Michael Musco
Indicators
Order Book Tilt with Volume Activity Meter Real-Time DOM Tilt • Session Bias • Volume Momentum Overview Elevate your order-flow analysis with this clean, lightweight MT5 indicator—designed for traders who value clarity and context: Order Book Tilt (live): Real-time imbalance between sellers and buyers (Depth of Market), smoothed via EMA for actionable clarity. Session Tilt (running average): Tracks the cumulative bias of the current session—ideal for confirming trend setup vs noise. Volume Acti
Reactivity
Vincent Jose Proenca
Indicators
Reactivity Indicator – Economic Event Response Measurement for MT5 The Reactivity Indicator analyzes and quantifies market reactions to economic calendar events in real time. It automatically measures price movement (in pips) at 10, 30, and 60 seconds after each major economic announcement. Key Features  Automatic Event Retrieval Seamless integration with MT5’s native Calendar API – no external setup required.  Precise Post-News Volatility Measurement Calculates price movement speed (pips per
Trade Like Pro
Israr Hussain Shah
Indicators
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis The Fair Value Gap (FVG) Indicator is designed to automatically detect price imbalance zones on the chart – a widely used concept in Smart Money Concepts (SMC) and Institutional Trading Models (ICT) . These gaps, also known as imbalances or ineffic
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Indicators
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Transform Your Trading with Intelligent Market Insights! The 2025 Spike Killer Dashboard is a powerful MQL5 indicator that combines cutting-edge signal generation with an intuitive crystal dashboard for real-time market analysis. Designed for tra
Gold Power GP
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicators
Gold Power G.P — Read Gold Price Action with Clarity Gold Power G.P is a specialized indicator designed exclusively for XAU (Gold) , providing a clear and dynamic visual representation of market movement and helping you understand changes in momentum and price behavior without overwhelming your chart with unnecessary complexity. The indicator displays market movement in a dedicated window with an intuitive visual presentation, allowing you to choose the display style that best suits your analys
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.77 (142)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE:   Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades.   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] Smart T
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (10)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! Technical Specifications Platform MetaTrader 5 Indicator Type Multi-Timeframe Trend Indicator Operating Timeframe Any char
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.61 (31)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:   [Auto Trader
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
Superhero
Ihor Otkydach
5 (3)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.44 (52)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. [How to use] , [User Manual] ,  [PDF]  And [DEMO] Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and n
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (5)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity   is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that dr
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Latest News : Version 1.64 has been released, All trades now have a Stop Loss placed behind the relevant Support/Resistance zones. The Smart Close function has also been improved to increase the EA’s performance in this version. Since August 9, the live signal has been running on Version 1.64. Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Indicators
FX Trend NG: The Next Generation Multi-Market Trend Intelligence Overview FX Trend NG is a professional multi-timeframe trend and market monitoring tool designed to give you a complete structural overview of the market in seconds. Instead of switching between dozens of charts, you instantly see which symbols are trending, where momentum is fading, and where strong alignment exists across timeframes. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI tradi
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (6)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Indicators
LAUNCH PRICE: $99 Axiom Matrix is available at the launch price of $99. The price will increase to $199 after the first 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom Matrix, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. [User Manual] , [Online Course] , [PDF]  And [DEMO] Axiom Matrix is a professional multi-symbol, multi-timeframe market scanner and decision dashboard for MetaTrader 5. It scans your Market Watc
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Indicators
ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicators
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  ] It detects 19 different harmonic pric
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Indicators
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Crystal Quantum Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicators
CRYSTAL QUANTUM PRO Institutional Signal & Trade Intelligence for MetaTrader 5 Final Price: 199 USD ----> Price goes up 10 USD after every 10 sales. Limited launch slots available, act fast. Most indicators give you an arrow and leave you alone. A naked arrow is a gamble. Winning consistently requires CONFLUENCE , a clear STOP and TARGET , and honest PROOF that the system works. Crystal Quantum Pro delivers all three in one clean, no-repaint package. Crystal Quantum Pro is a complete decision sy
More from author
Indicator of Far Levels
Andrey Gladyshev
Indicators
The indicator displays the moment the price reaches an extreme level, including an invisible one (due to screen size limitations). Even small peaks and bottoms are considered extreme points. The level is shown as a trend line extending for a distance from the current candle (bar) to the left. The level has two values: distance (in bars) for the extreme point in a straight line to the left and distance (in bars) from the current candle (bar) to the extreme point (see the screenshots). The indicat
Virtual equity indicator for multiple symbols
Andrey Gladyshev
Indicators
Индикатор виртуального эквити, представляемый здесь, может работать по нескольким символам одновременно. Для каждого символа задается направление ( Buy/Sell ) и размер позиции. В настройках также указывается размер предполагаемого депозита, дата открытия и закрытия позиции.   На графике при этом устанавливаются вертикальные линии, обозначающие указываемые в настройках даты.  После установки индикатора на график, можно изменять время открытия и закрытия позиции, передвигая эти линии.   Дату закр
Indicator of the left distance from candle
Andrey Gladyshev
Indicators
Индикатор показывает расстояние от ближайшего свободного High/Low  текущей (здесь и далее, текущей - в рамках расчетов индикатора) до исследуемой    (опять же - в рамках расчетов индикатора) свечи слева на графике на том же ценовом уровне.        Свободным в данном случае будет являться расстояние больше, чем одна свеча (бар) от текущей          свечи до исследуемой на том же ценовом уровне. Расстояние будет отмечаться пунктирной линией            от High/Low текущей свечи до исследуемой.  М
TickDelta
Andrey Gladyshev
Indicators
The TickDelta indicator shows the difference in the number of oscillations of the best prices per unit of time. In this case, the unit of time is the specified timeframe (M1, M2, M5, M15, etc.). This value indirectly shows the market "sentiment". Due to the "tick-wise" nature, the indicator is more appropriate for use in scalping strategies. When applied in conjunction with real volumes and monitoring of various instrument charts, it is possible to identify certain reversal setups. In some cases
Alternative Tick Indicator
Andrey Gladyshev
Indicators
Индикатор показывает настроение слабой стороны и может использоваться как для внутридневной торговли, так и для скальпинга. Всё будет зависеть от контекста графика.   Этот индикатор строит ценовой график в виде блоков (вертикальных прямоугольников, занимающих три ценовых уровня каждый), чем-то напоминающих ренко бары. Принцип построения основан на определённом изменении уровней BID и ASK (пояснения на скрине). При установке индикатора основной график становится невидимым и на белом поле происх
Fast trade detector
Andrey Gladyshev
Indicators
Fast Trade Detector (FTD) -  Самый правдивый индикатор, который показывает истинное настроение Большого Игрока.  На бирже есть Игрок, у которого есть всё для того, чтобы быть в первых рядах в книге торговых  приказов (биржевом стакане). Эти сделки как индикатор рыночного настроения сильного игрока. Вы поймёте, что всё не совсем так, как представляли раньше. Вам откроются алгоритмы и стратегии  крупного участника рынка.  Исполнение индикатора в виде гистограммы в подвале графика. Гистограмма п
Filter:
No reviews
Reply to review