Fast trade detector
- Indicators
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- Version: 1.11
- Activations: 5
Fast Trade Detector (FTD) - Самый правдивый индикатор, который показывает истинное
настроение Большого Игрока.
На бирже есть Игрок, у которого есть всё для того, чтобы быть в первых рядах в книге торговых
приказов (биржевом стакане). Эти сделки как индикатор рыночного настроения сильного игрока.
Вы поймёте, что всё не совсем так, как представляли раньше. Вам откроются алгоритмы и стратегии
крупного участника рынка.
Исполнение индикатора в виде гистограммы в подвале графика. Гистограмма принимает
положительные (покупки) и отрицательные (продажи) значения.
Индикатор выделяет два типа сделок - INSIDE (входящие в рынок) и OUTSIDE (выходящие из рынка).
По определённому алгоритму в тиковом потоке выделены верхние и нижние блоки, сделки в которых,
соответственно, "верхние" (TOP) и "нижние" (BOTTOM).
Оцениваем расстановку сил по сделкам INSIDE, отдельно TOP и BOTTOM.
Выходы из рынка оцениваем по сделкам OUTSIDE, совместно TOP и BOTTOM.
OUTSIDE сделки это чаще всего стопы, поэтому здесь показаны так как есть. То есть, слабые продавцы
выходят из рынка покупками, а слабые покупатели - продажами.
Итого для работы нужны три гистограммы - INSIDE TOP, INSIDE BOTTOM, OUTSIDE TOP&BOTTOM.
Наша торговля ведётся по принципу следования за крупным игроком.
FTD позволит нам следить за "большими" сделками.
Выявлена некоторая особенность в тиковом потоке сделок.
Сделки TOP преимущественно покупки, а сделки BOTTOM - продажи.
Это, я думаю, связано с построением торговых алгоритмов сильной стороны (отдельная тема для обсуждения).
Это касается только сделок INSIDE. Сделки OUTSIDE как правило, соответственно,
TOP - покупки (выходы продавцов), BOTTOM - продажи (выходы покупателей).
Нас интересуют ситуации, в которых гистограммы INSIDE TOP или INSIDE BOTTOM будут одного направления (покупки или продажи).
Самые простые в реализации сетапы на продолжение движения около локальных экстремумов.
Чаще всего ожидают отскок от линий поддержки (сопротивления) и движение в обратную сторону.
Такие сделки предполагают короткий стоплосс и, следовательно, более интересны для публики.
Если, допустим, цена подходит с покупками (сильными) к вершине, на которой были сильные же покупки, это будет усиливать сигнал.
Полезно посмотреть на эту ситуацию с другой (слабой) стороны. На этой вершине остались продавцы и при повторном
подходе снова начинаются продажи. Стопы у этих продавцов за вершиной. Это наша цель.
Выходы из рынка наблюдаем по сделкам OUTSIDE (покупки в данном случае).
Это просто пример использования индикатора FTD.
Описанное выше - это классика, то что всем понятно. Но, это просто, когда вы знаете расстановку сил.
Индикатор FTD поможет вам в этом. Он не претендует на количественный анализ, скорее на качественный.
С его помощью можно взглянуть на рынок другими глазами и рассмотреть "большие" стратегии.
Тестирование долгое время проводилось на фьючерсе индекса S&P500.
Индикатор будет работать со многими другими биржевыми инструментами.
Из-за особенностей внутренних алгоритмов данный индикатор не будет работать на рынке форекс.
Настройки индикатора:
- Показать историю. Количество минут из истории от текущего времени.
- Какие сделки использовать. INSIDE или OUTSIDE.
- Какие блоки использовать. TOP или BOTTOM.
- Цвет гистограммы для покупок. По умолчанию синий.
- Цвет гистограммы для продаж. По умолчанию красный.