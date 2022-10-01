Fast Trade Detector (FTD) - Самый правдивый индикатор, который показывает истинное

настроение Большого Игрока.

На бирже есть Игрок, у которого есть всё для того, чтобы быть в первых рядах в книге торговых

приказов (биржевом стакане). Эти сделки как индикатор рыночного настроения сильного игрока.

Вы поймёте, что всё не совсем так, как представляли раньше. Вам откроются алгоритмы и стратегии

крупного участника рынка.

Исполнение индикатора в виде гистограммы в подвале графика. Гистограмма принимает

положительные (покупки) и отрицательные (продажи) значения.

Индикатор выделяет два типа сделок - INSIDE (входящие в рынок) и OUTSIDE (выходящие из рынка).

По определённому алгоритму в тиковом потоке выделены верхние и нижние блоки, сделки в которых,

соответственно, "верхние" (TOP) и "нижние" (BOTTOM).

Оцениваем расстановку сил по сделкам INSIDE, отдельно TOP и BOTTOM.

Выходы из рынка оцениваем по сделкам OUTSIDE, совместно TOP и BOTTOM.

OUTSIDE сделки это чаще всего стопы, поэтому здесь показаны так как есть. То есть, слабые продавцы

выходят из рынка покупками, а слабые покупатели - продажами.

Итого для работы нужны три гистограммы - INSIDE TOP, INSIDE BOTTOM, OUTSIDE TOP&BOTTOM.

Наша торговля ведётся по принципу следования за крупным игроком.

FTD позволит нам следить за "большими" сделками.

Выявлена некоторая особенность в тиковом потоке сделок.

Сделки TOP преимущественно покупки, а сделки BOTTOM - продажи.

Это, я думаю, связано с построением торговых алгоритмов сильной стороны (отдельная тема для обсуждения).

Это касается только сделок INSIDE. Сделки OUTSIDE как правило, соответственно,

TOP - покупки (выходы продавцов), BOTTOM - продажи (выходы покупателей).

Нас интересуют ситуации, в которых гистограммы INSIDE TOP или INSIDE BOTTOM будут одного направления (покупки или продажи).

Самые простые в реализации сетапы на продолжение движения около локальных экстремумов.

Чаще всего ожидают отскок от линий поддержки (сопротивления) и движение в обратную сторону.

Такие сделки предполагают короткий стоплосс и, следовательно, более интересны для публики.

Если, допустим, цена подходит с покупками (сильными) к вершине, на которой были сильные же покупки, это будет усиливать сигнал.

Полезно посмотреть на эту ситуацию с другой (слабой) стороны. На этой вершине остались продавцы и при повторном

подходе снова начинаются продажи. Стопы у этих продавцов за вершиной. Это наша цель.

Выходы из рынка наблюдаем по сделкам OUTSIDE (покупки в данном случае).

Это просто пример использования индикатора FTD.

Описанное выше - это классика, то что всем понятно. Но, это просто, когда вы знаете расстановку сил.

Индикатор FTD поможет вам в этом. Он не претендует на количественный анализ, скорее на качественный.

С его помощью можно взглянуть на рынок другими глазами и рассмотреть "большие" стратегии.

Тестирование долгое время проводилось на фьючерсе индекса S&P500.

Индикатор будет работать со многими другими биржевыми инструментами.

Из-за особенностей внутренних алгоритмов данный индикатор не будет работать на рынке форекс.

Настройки индикатора:



Показать историю. Количество минут из истории от текущего времени. Какие сделки использовать. INSIDE или OUTSIDE. Какие блоки использовать. TOP или BOTTOM. Цвет гистограммы для покупок. По умолчанию синий. Цвет гистограммы для продаж. По умолчанию красный.