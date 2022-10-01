Fast trade detector

 Fast Trade Detector (FTD) - Самый правдивый индикатор, который показывает истинное
настроение Большого Игрока. 
На бирже есть Игрок, у которого есть всё для того, чтобы быть в первых рядах в книге торговых 
приказов (биржевом стакане). Эти сделки как индикатор рыночного настроения сильного игрока.
Вы поймёте, что всё не совсем так, как представляли раньше. Вам откроются алгоритмы и стратегии 
крупного участника рынка.

 Исполнение индикатора в виде гистограммы в подвале графика. Гистограмма принимает
положительные (покупки) и отрицательные (продажи) значения.

 Индикатор выделяет два типа сделок - INSIDE (входящие в рыноки OUTSIDE (выходящие из рынка).
По определённому алгоритму в тиковом потоке выделены верхние и нижние блоки, сделки в которых, 
соответственно, "верхние" (TOP) и "нижние" (BOTTOM). 

 Оцениваем расстановку сил по сделкам INSIDE, отдельно TOP и BOTTOM.
Выходы из рынка оцениваем по сделкам  OUTSIDE, совместно TOP и BOTTOM.
OUTSIDE сделки это чаще всего стопы, поэтому здесь показаны так как есть. То есть, слабые продавцы
выходят из рынка покупками, а слабые покупатели - продажами.
Итого для работы нужны три гистограммы - INSIDE TOP, INSIDE BOTTOM, OUTSIDE TOP&BOTTOM.

 Наша торговля ведётся по принципу следования за крупным игроком.
FTD позволит нам следить за "большими" сделками. 

 Выявлена некоторая особенность в тиковом потоке сделок.
Сделки TOP преимущественно покупки, а сделки BOTTOM - продажи.
Это, я думаю, связано с построением торговых алгоритмов сильной стороны (отдельная тема для обсуждения).
Это касается только сделок INSIDE. Сделки OUTSIDE как правило, соответственно,
TOP - покупки (выходы продавцов), BOTTOM - продажи (выходы покупателей).

 Нас интересуют ситуации, в которых гистограммы INSIDE TOP или INSIDE BOTTOM будут одного направления (покупки или продажи).
Самые простые в реализации сетапы на продолжение движения около локальных экстремумов.
Чаще всего ожидают отскок от линий поддержки (сопротивления) и движение в обратную сторону.
Такие сделки предполагают короткий стоплосс и, следовательно, более интересны для публики.
Если, допустим, цена подходит с покупками (сильными) к вершине, на которой были сильные же покупки, это будет усиливать сигнал.
 Полезно посмотреть на эту ситуацию с другой (слабой) стороны. На этой вершине остались продавцы и при повторном
подходе снова начинаются продажи. Стопы у этих продавцов за вершиной. Это наша цель.
Выходы из рынка наблюдаем по сделкам OUTSIDE (покупки в данном случае).

 Это просто пример использования индикатора FTD
Описанное выше - это классика, то что всем понятно. Но, это просто, когда вы знаете расстановку сил. 
Индикатор FTD поможет вам в этом. Он не претендует на количественный анализ, скорее на качественный.
С его помощью можно взглянуть на рынок другими глазами и рассмотреть "большие" стратегии.

 Тестирование долгое время проводилось на фьючерсе индекса S&P500.
Индикатор будет работать со многими другими биржевыми инструментами. 
Из-за особенностей внутренних алгоритмов данный индикатор не будет работать на рынке форекс. 

 Настройки индикатора:

  1. Показать историю. Количество минут из истории от текущего времени.
  2. Какие сделки использовать. INSIDE или OUTSIDE.
  3. Какие блоки использовать. TOP или  BOTTOM.
  4. Цвет гистограммы для покупок. По умолчанию синий.
  5. Цвет гистограммы для продаж. По умолчанию красный.
 Объёма обзора не хватит, чтобы описать все нюансы работы с индикатором.
В обсуждении буду делиться наработками и некоторыми приемами.
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Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Crystal Quantum Pro
Muhammad Jawad Shabir
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Indicators
CRYSTAL QUANTUM PRO Institutional Signal & Trade Intelligence for MetaTrader 5 Final Price: 199 USD ----> Price goes up 10 USD after every 10 sales. Limited launch slots available, act fast. Most indicators give you an arrow and leave you alone. A naked arrow is a gamble. Winning consistently requires CONFLUENCE , a clear STOP and TARGET , and honest PROOF that the system works. Crystal Quantum Pro delivers all three in one clean, no-repaint package. Crystal Quantum Pro is a complete decision sy
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
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Indicators
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
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Indicator of Far Levels
Andrey Gladyshev
Indicators
The indicator displays the moment the price reaches an extreme level, including an invisible one (due to screen size limitations). Even small peaks and bottoms are considered extreme points. The level is shown as a trend line extending for a distance from the current candle (bar) to the left. The level has two values: distance (in bars) for the extreme point in a straight line to the left and distance (in bars) from the current candle (bar) to the extreme point (see the screenshots). The indicat
Virtual equity indicator for multiple symbols
Andrey Gladyshev
Indicators
Индикатор виртуального эквити, представляемый здесь, может работать по нескольким символам одновременно. Для каждого символа задается направление ( Buy/Sell ) и размер позиции. В настройках также указывается размер предполагаемого депозита, дата открытия и закрытия позиции.   На графике при этом устанавливаются вертикальные линии, обозначающие указываемые в настройках даты.  После установки индикатора на график, можно изменять время открытия и закрытия позиции, передвигая эти линии.   Дату закр
Indicator of the left distance from candle
Andrey Gladyshev
Indicators
Индикатор показывает расстояние от ближайшего свободного High/Low  текущей (здесь и далее, текущей - в рамках расчетов индикатора) до исследуемой    (опять же - в рамках расчетов индикатора) свечи слева на графике на том же ценовом уровне.        Свободным в данном случае будет являться расстояние больше, чем одна свеча (бар) от текущей          свечи до исследуемой на том же ценовом уровне. Расстояние будет отмечаться пунктирной линией            от High/Low текущей свечи до исследуемой.  М
TickDelta
Andrey Gladyshev
Indicators
The TickDelta indicator shows the difference in the number of oscillations of the best prices per unit of time. In this case, the unit of time is the specified timeframe (M1, M2, M5, M15, etc.). This value indirectly shows the market "sentiment". Due to the "tick-wise" nature, the indicator is more appropriate for use in scalping strategies. When applied in conjunction with real volumes and monitoring of various instrument charts, it is possible to identify certain reversal setups. In some cases
Alt Tick Calc Cluster
Andrey Gladyshev
Indicators
Индикатор работает только с реальными биржевыми тиковыми данными. Для вычислений используются тики BID ASK и данные с ленты сделок . Индикатор проверялся на бирже CME на инструментах с узким и стабильным спредом ( S&P500, NASDAQ, CLE и др.), пояснения на скринах.   Исполнение индикатора в виде кластера в правой части графика. Каждому ценовому уровню графика выбранного участка между линиями (или отдельной свечи) соответствует полоска кластера, окрашенная в удобный для пользователя цвет (по умол
Alternative Tick Indicator
Andrey Gladyshev
Indicators
Индикатор показывает настроение слабой стороны и может использоваться как для внутридневной торговли, так и для скальпинга. Всё будет зависеть от контекста графика.   Этот индикатор строит ценовой график в виде блоков (вертикальных прямоугольников, занимающих три ценовых уровня каждый), чем-то напоминающих ренко бары. Принцип построения основан на определённом изменении уровней BID и ASK (пояснения на скрине). При установке индикатора основной график становится невидимым и на белом поле происх
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