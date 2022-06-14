Keltner Colorido

A ideia do indicador é mudar de cores assim que o candle viole a banda;

Caso o candle viole a banda superior, pinta o candle de vermelho,

Caso o candle viole a banda inferior , pinta o candle de verde,

Se o candle passar em algum momento pela média, ele assume uma cor acinzentada;

Os candles que não passem pela média, nem violem a banda, apresentarão cor verde fraca, se for de alta

e cor vermelha fraca se for de baixa.

Projeto concebido no canal Aprenda a programar, keltner cores.


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Sergio Domingues
Indicators
O indicador media colors se baseia num canal que pode ser criado a partir de duas médias Media colors  é um indicador de tendência utilizado no trading para identificar a direção predominante do mercado. Pode ser baseado na Média Móvel Simples (SMA) e na  Média Móvel Exponencial  (EMA) que dá mais peso aos preços mais recentes, tornando-a mais sensível às mudanças de preço. Como Funciona: Cálculo:   A EMA é calculada aplicando um fator de suavização aos preços de fechamento de um ativo financeir
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