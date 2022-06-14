Keltner Colorido
- Indicators
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- Version: 1.0
A ideia do indicador é mudar de cores assim que o candle viole a banda;
Caso o candle viole a banda superior, pinta o candle de vermelho,
Caso o candle viole a banda inferior , pinta o candle de verde,
Se o candle passar em algum momento pela média, ele assume uma cor acinzentada;
Os candles que não passem pela média, nem violem a banda, apresentarão cor verde fraca, se for de alta
e cor vermelha fraca se for de baixa.
Projeto concebido no canal Aprenda a programar, keltner cores.