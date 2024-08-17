TimeFrameLow milliseconds
- Indicators
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- Version: 1.0
O indicador mostra o preço ou volume em milissegundos, ótimo para identificar padrões de entrada por agressão de preço ou volume e escalpelamento rápido.
Características
- Período de tempo do WPR em milissegundos
- Oscilador de agressão de preço
- Tela personalizável
O indicador pode indicar movimentos de entrada, como:
- Cruzamento da linha 0.0
- Identificando padrões de onda
A velocidade de exibição do gráfico dependerá do seu hardware, quanto menores os milissegundos, mais serão necessários do hardware
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