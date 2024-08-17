TimeFrameLow milliseconds

O indicador mostra o preço ou volume em milissegundos, ótimo para identificar padrões de entrada por agressão de preço ou volume e escalpelamento rápido.

Características

Período de tempo do WPR em milissegundos

Oscilador de agressão de preço

Tela personalizável

O indicador pode indicar movimentos de entrada, como:

Cruzamento da linha 0.0

Identificando padrões de onda





A velocidade de exibição do gráfico dependerá do seu hardware, quanto menores os milissegundos, mais serão necessários do hardware

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