TimeFrameLow milliseconds

O indicador mostra o preço ou volume em milissegundos, ótimo para identificar padrões de entrada por agressão de preço ou volume e escalpelamento rápido.

Características

  • Período de tempo do WPR em milissegundos
  • Oscilador de agressão de preço
  • Tela personalizável

O indicador pode indicar movimentos de entrada, como:

  • Cruzamento da linha 0.0
  • Identificando padrões de onda


A velocidade de exibição do gráfico dependerá do seu hardware, quanto menores os milissegundos, mais serão necessários do hardware

Se você tiver alguma dúvida ou dificuldade, por favor, envie-me uma mensagem privada.

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