Medias colors

O indicador media colors se baseia num canal que pode ser criado a partir de duas médias

Media colors é um indicador de tendência utilizado no trading para identificar a direção predominante do mercado. Pode ser baseado na Média Móvel Simples (SMA) e na Média Móvel Exponencial (EMA) que dá mais peso aos preços mais recentes, tornando-a mais sensível às mudanças de preço.

Como Funciona:

Cálculo: A EMA é calculada aplicando um fator de suavização aos preços de fechamento de um ativo financeiro. Este fator de suavização é maior para os preços mais recentes, o que ajuda a refletir as mudanças mais recentes no mercado.

A EMA é calculada aplicando um fator de suavização aos preços de fechamento de um ativo financeiro. Este fator de suavização é maior para os preços mais recentes, o que ajuda a refletir as mudanças mais recentes no mercado. Interpretação: Quando o preço de um ativo está acima da EMA/SMA, isso indica uma tendência de alta e as cores serão verdes. Quando o preço está abaixo da EMA/SMA, sugere uma tendência de baixa e os candles ficam vermelhos, se fechar entre as médias, fica cinza.

Quando o preço de um ativo está acima da EMA/SMA, isso indica uma tendência de alta e as cores serão verdes. Quando o preço está abaixo da EMA/SMA, sugere uma tendência de baixa e os candles ficam vermelhos, se fechar entre as médias, fica cinza. Uso Combinado: Traders frequentemente usam duas EMA/SMA com diferentes períodos (por exemplo, uma EMA/SMA de 50 dias e uma EMA/SMA de 200 dias) para identificar cruzamentos de médias móveis, que podem sinalizar pontos de entrada ou saída do mercado, é possivel aplicar ao fechamento, alta e baixa do candle!

Traders frequentemente usam duas com diferentes períodos (por exemplo, uma de 50 dias e uma de 200 dias) para identificar cruzamentos de médias móveis, que podem sinalizar pontos de entrada ou saída do mercado, é possivel aplicar ao fechamento, alta e baixa do candle! Para retirar as medias, vá nas configurações do indicador, cores e selecione None, as médias ficarão transparentes.

Vantagens:

Sensibilidade: A EMA responde mais rapidamente às mudanças de preço, o que pode ser útil em mercados voláteis.

A EMA responde mais rapidamente às mudanças de preço, o que pode ser útil em mercados voláteis. Clareza: Ajuda a suavizar as flutuações de preço, tornando mais fácil identificar a tendência geral.

Ajuda a suavizar as flutuações de preço, tornando mais fácil identificar a tendência geral. Vídeo onde comento:

https://youtu.be/a62SQVFaY0k



