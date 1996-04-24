Medias colors

O indicador media colors se baseia num canal que pode ser criado a partir de duas médias

Media colors é um indicador de tendência utilizado no trading para identificar a direção predominante do mercado. Pode ser baseado na Média Móvel Simples (SMA) e na  Média Móvel Exponencial (EMA) que dá mais peso aos preços mais recentes, tornando-a mais sensível às mudanças de preço.

Como Funciona:

  • Cálculo: A EMA é calculada aplicando um fator de suavização aos preços de fechamento de um ativo financeiro. Este fator de suavização é maior para os preços mais recentes, o que ajuda a refletir as mudanças mais recentes no mercado.
  • Interpretação: Quando o preço de um ativo está acima da EMA/SMA, isso indica uma tendência de alta e as cores serão verdes. Quando o preço está abaixo da EMA/SMA, sugere uma tendência de baixa e os candles ficam vermelhos, se fechar entre as médias, fica cinza.
  • Uso Combinado: Traders frequentemente usam duas  EMA/SMA com diferentes períodos (por exemplo, uma  EMA/SMA de 50 dias e uma  EMA/SMA de 200 dias) para identificar cruzamentos de médias móveis, que podem sinalizar pontos de entrada ou saída do mercado, é possivel aplicar ao fechamento, alta e baixa do candle!
  • Para retirar as medias, vá nas configurações do indicador, cores e selecione None, as médias ficarão transparentes.

Vantagens:

  • Sensibilidade: A EMA responde mais rapidamente às mudanças de preço, o que pode ser útil em mercados voláteis.
  • Clareza: Ajuda a suavizar as flutuações de preço, tornando mais fácil identificar a tendência geral.
  • Vídeo onde comento:
  • https://youtu.be/a62SQVFaY0k


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Sergio Domingues
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A ideia do indicador é mudar de cores assim que o candle viole a banda; Caso o candle viole a banda superior, pinta o candle de vermelho, Caso o candle viole a banda inferior , pinta o candle de verde, Se o candle passar em algum momento pela média, ele assume uma cor acinzentada; Os candles que não passem pela média, nem violem a banda, apresentarão cor verde fraca, se for de alta e cor vermelha fraca se for de baixa. Projeto concebido no canal Aprenda a programar, keltner cores.
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Inside bar api
Sergio Domingues
Indicators
Um Inside Bar é um dos principais sinais de continuidade de uma tendência existente e as vezes reversão, pois nos mostra locais especiais de entrada, possibilitando uma boa taxa de Risco x Retorno. É simples visualizar um Inside Candle. Esse padrão é formado por apenas dois candles. O primeiro deve ser, preferencialmente grande, e o segundo deve estar integralmente contido dentro dos limites de máxima e mínima do primeiro.
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