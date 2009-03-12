AIS1 Advanced Indicator Superlight

Осциллятор ATR. Получен в результате разницы ATR по двум разным периодам.

Вход в рынок происходит на основе двухпараметрического экспоненциального сглаживания ВР и линейной регрессии. Завораживающе торгует на "жирных" участках тренда.

Советник берет у индикатора iK_tay уровни TP, SL и направление торговли. Открытие ордера в начале бара. Корректно входит (и выходит) в торговлю. Необосновано не открывает позиции.