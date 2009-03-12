CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

AIS1 Advanced Indicator Superlight - индикатор для MetaTrader 4

AIRAT SAFIN
Просмотров:
7080
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
AIS1AIS.MQ4 (47.78 KB)
AIS1AISE.TXT (5.42 KB)
AIS1AISR.TXT (5.47 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
AIS1 Advanced Indicator Superlight


Modification: 10331
Release Date: 11.03.2009


Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net


Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais


Free Open Source Software

Советник полностью созданный компьютерной программой Советник полностью созданный компьютерной программой

Программно сгенерированный советник

Oscillator of ATR Oscillator of ATR

Осциллятор ATR. Получен в результате разницы ATR по двум разным периодам.

Gandalf Gandalf

Вход в рынок происходит на основе двухпараметрического экспоненциального сглаживания ВР и линейной регрессии. Завораживающе торгует на "жирных" участках тренда.

Советник для индикатора iK_tay Советник для индикатора iK_tay

Советник берет у индикатора iK_tay уровни TP, SL и направление торговли. Открытие ордера в начале бара. Корректно входит (и выходит) в торговлю. Необосновано не открывает позиции.