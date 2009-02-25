CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

AIS1 Advanced Indicator - индикатор для MetaTrader 4

AIRAT SAFIN
Просмотров:
20953
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
AIS1AI.MQ4 (183.63 KB)
AIS1AIIE.TXT (16.77 KB)
AIS1AIIR.TXT (18.29 KB)
AIS1AIML.TXT (15.89 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
AIS1 Advanced Indicator


Modification: 10323
Release Date: 2009.04.05


Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net


Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais


Free Open Source Software

TDM (Trade Day Of Month) TDM (Trade Day Of Month)

Скрипт расчитывает смещение закрытия дневных баров, в зависимости от торгового дня месяца. Реализация идеи Ларри Вильямса, описанной в его книге "Долгосрочные успехи краткосрочной торговли".

CDM (Calendar Day of Month) CDM (Calendar Day of Month)

Скрипт расчитывает смещение закрытия дневных баров, в зависимости от календарного дня месяца. Представляет из себя развитие идеи Ларри Вильямса использования дневных смещений внутри месяца.

График "Крестики-Нолики" v1.1 График "Крестики-Нолики" v1.1

Скрипт строит график "Крестики-Нолики" в виде японских свечей (исправленная версия)

RPoint v2 RPoint v2

Улучшенная версия индикатора RPoint (зигзаг на основе HiLo).