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/******* ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ *******/
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MOST IMPORTANT INFORMATION
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<1> ORIGIN
=1= ORIGINAL NAME GIVEN BY PARENTS => ﺍﻳرﺍد صافين
=2= OFFICIAL NAME WRITTEN BY RUSSIA => AIRAT ILDAROVICH SAFIN
=3= CODED NAME IN COMPUTER WORLD => AIS ﺍﻳص
=4= TOTAL NAME OVER ALL THE WORLDS => AIS AIRAT SAFIN ﺍﻳص ﺍﻳرﺍد صافين
=5= BIRTH PLACE AND CURRENT LOCATION => RUSSIA KAZAN روسيا قازان
=6= BIRTH DAY => 09-12-1967
=7= MAIN SITE OFFICIAL => sites.google.com/view/AIS-AIRAT-SAFIN
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<2> LIFE
=1= RULE => QURAN
=2= LINE => sites.google.com/view/AIS-LIFE
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<3> CODE
=1= LEAD => QURAN
=2= BASE => www.mql5.com/en/blogs/post/741598
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<4> SPECIAL INFORMATION
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=1= SIGNS FROM ALLAH => sites.google.com/view/AIS-COMPLIANCE
=2= GIFTS FROM ALLAH => www.mql5.com/en/blogs/post/741918
=3= MY DATA SETS => www.mql5.com/en/blogs/post/742594
=4= MY COMPUTER CODE GUIDE => www.mql5.com/en/blogs/post/741915
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AIS AIRAT SAFIN ﺍﻳص ﺍﻳرﺍد صافين
2024-11-25 11:25