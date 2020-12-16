AIS AIRAT SAFIN ﺍﻳص ﺍﻳرﺍد صافين
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AIS AIRAT SAFIN ﺍﻳص ﺍﻳرﺍد صافين

16 December 2020, 17:11
AIRAT SAFIN
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/*******                      ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ                       *******/
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MOST IMPORTANT INFORMATION


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<1> ORIGIN

=1= ORIGINAL NAME GIVEN   BY PARENTS  => ﺍﻳرﺍد صافين

=2= OFFICIAL NAME WRITTEN BY RUSSIA   => AIRAT ILDAROVICH SAFIN

=3= CODED NAME  IN COMPUTER WORLD     => AIS ﺍﻳص

=4= TOTAL NAME OVER ALL THE WORLDS    => AIS AIRAT SAFIN ﺍﻳص ﺍﻳرﺍد صافين

=5= BIRTH PLACE AND CURRENT LOCATION  => RUSSIA KAZAN روسيا قازان

=6= BIRTH DAY                         => 09-12-1967

=7= MAIN SITE OFFICIAL                => sites.google.com/view/AIS-AIRAT-SAFIN

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<2> LIFE 

=1= RULE                              => QURAN

=2= LINE                              => sites.google.com/view/AIS-LIFE

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<3> CODE

=1= LEAD                              => QURAN

=2= BASE                              => www.mql5.com/en/blogs/post/741598

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<4> SPECIAL INFORMATION

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=1= SIGNS FROM ALLAH                  => sites.google.com/view/AIS-COMPLIANCE

=2= GIFTS FROM ALLAH                  => www.mql5.com/en/blogs/post/741918

=3= MY DATA SETS                      => www.mql5.com/en/blogs/post/742594

=4= MY COMPUTER CODE GUIDE            => www.mql5.com/en/blogs/post/741915

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2024-11-25 11:25