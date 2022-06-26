AIS MT5 Indicator 5 All Inclusive Set

AIS MT5 INDICATOR 5 ALL INCLLUSIVE SET


GUIDE


CHAPTER 1 IMPORTANT INFORMATION

<1>

THIS INDICATOR IS ONE OF THE SERIES OF NEW AIS INDICATORS

AIS MT5 INDICATOR 1 =ADVANCED CLASSIC=

AIS MT5 INDICATOR 2 =MULTIFRAMES=

AIS MT5 INDICATOR 3 =LINES=

AIS MT5 INDICATOR 4 =MARKET PROFILES=

AIS MT5 INDICATOR 5 =ALL INCLUSIVE SET



CHAPTER 2 GENERAL FEATURES OF THE SERIES


<1> AIS MT5 INDICATOR 1 =ADVANCED CLASSIC= <DEVELOPMENT PAUSED>

    DISPLAYS MAIN TIME POINTS AND PRICE LEVELS OF THE CHART 

    SUCH AS

    2 MAIN GLOBAL EXTREMUMS OF THE CHART

    2 MAIN LOCAL  EXTREMUMS NEAREST TO CURRENT TIME

    AND RELATED GRAPHIC AND NUMERICAL INFORMATION

    <PREDECESSOR => AIS1 ADVANCED INDICATOR => mql5.com/ru/code/8735>


<2> AIS MT5 INDICATOR 2 =MULTIFRAMES= <DEVELOPMENT PAUSED>

    DISPLAYS THE ONLY TRUE FORM OF TIME FRAMES

    AS RECTANGLES IN A TWO-DIMENSIONAL LINEAR PRICE-TIME COORDINATE SYSTEM

    INCLUDING

    SYNTHETIC TIME FRAMES OF SUCH PERIODS AS

    D* W* MN* Y* WHERE * IS 2 OR 3 OR 4 <ETC>

    <UP TO 7 PERIODS ON ONE CURRENT CHART SIMULTANEOUSLY>

    <PREDECESSOR => AIS1 ADVANCED INDICATOR SUPERLIGHT => mql5.com/ru/code/8764>


<3> AIS MT5 INDICATOR 3 =LINES= <DEVELOPMENT COMPLETED>

    AUTOMATICALLY DRAWS EQUIDISTANT HORIZONTAL AND VERTICAL LINES

    <PREDECESSOR 1 => A TOOL: VERTICAL   GRID PLOTTER => mql5.com/en/code/9006>

    <PREDECESSOR 2 => A TOOL: HORIZONTAL GRID PLOTTER => mql5.com/en/code/9005>


<4> AIS MT5 INDICATOR 4 =MARKET PROFILES= <DEVELOPMENT PAUSED>

    DRAWS 2 SETS OF MARKET PROFILES OF 2 TYPES

    =1= BASED ON TIME

    =2= BASED ON VOLUMES

    <PREDECESSOR => AIS5 TRADE MACHINE => mql5.com/en/code/9315>


<5> THIS AIS MT5 INDICATOR 5 =ALL INCLUSIVE SET=

    IS DESIGNED TO INCLUDE ALL FEATURES OF THE SERIES

    BUT CURRENTLY INCLUDES ONLY 1 COMPONENT OF THE PLANNED 4 COMPONENTS

    THIS COMPONENT IS => AIS INDICATOR 3 =LINES=


<6> UNTIL RELEASE OF ANY 2ND INDICATOR OF SERIES

    THIS AIS MT5 INDICATOR 5 =ALL INCLUSIVE SET= VERSION 1

    WILL BE THE ONLY ONE PRODUCT OF SERIES

    IN THE MQL5.COM MARKET OF TRADING APPLICATIONS FOR METATRADER 5 



CHAPTER 3 CURRENT FEATURES OF AIS MT5 INDICATOR 5 =ALL INCLUSIVE SET= VERSION 1


<1> CURRENT VERSION 1 OF THIS AIS MT5 INDICATOR 5 =ALL INCLUSIVE SET=

    INCLUDES NOW ONLY 1 COMPONENT OF THE PLANNED 4 COMPONENTS

    THIS COMPONENT IS => AIS INDICATOR 3 =LINES= VERSION 1


<2> AIS INDICATOR 3 =LINES= VERSION 1

    =1= CONTROLS MOST IMPORTANT PARAMETERS OF THE CHART

        =1=> FORCED PLACEMENT OF THE PRICE CHART ON THE BACKGROUND

        =2=> DISPLAYING OF TIME AND PRICE SCALES

    =2= AUTOMATICALLY DRAWS

        UP TO 5 INDEPENDENT SETS OF EQUIDISTANT HORIZONTAL LINES

        AND

        UP TO 5 INDEPENDENT SETS OF EQUIDISTANT VERTICAL LINES

        EACH SET OF LINES HAS ITS OWN INDEPENDENT INPUT SET OF PARAMETERS

    =3= AUTOMATICALLY CONTROLS MINIMUM INTERVAL IN PIXELS BETWEEN LINES

        TO AUTOMATICALLY HIDE/SHOW SET OF LINES IN CASE OF NECESSARY

        ACCORDING TO PRESET PARAMETERS

    =4= CAN AUTOMATICALLY HIDE/SHOW TIME LABELS OF VERTICAL LINES

        ACCORDING TO PRESET PARAMETERS

    =5= WORKS ON INTERNAL TIMER TO BE INDEPENDENT OF THE SPEED OF INCOMING TICKS



CHAPTER 4 QUICK START

<1> SET CHART BACKGROUND COLOR TO ONE OF DARK COLORS <BLACK FOR EXAMPLE>

<2> LEAVE ALL INPUT PARAMETERS OF THIS INDICATOR AS IS

<3> LET IT RUN



CHAPTER 5 DETAILED INSTRUCTIONS

<1> PREPARATION OF DETAILED INSTRUCTIONS IS NOT PLANNED



AUTHOR    AIS AIRAT SAFIN


<1> HOLDER OF THE WORLD RECORD 2020 IN TRADING FOR FINANCIAL EFFICIENCY

    +10000% IN 2 WEEKS  FROM 2020-03-05 TO 2020-03-20

    ACCOUNT BALANCE INCREASED FROM $ 1,000,000 TO $ 100,000,000

    DETAILS => www.mql5.com/en/users/AIS


<2> CREATOR OF  AIS TRADING ROBOTS SERIES ACB1 AND ACB6 

    WHICH HAVE OVER 100,000 DOWNLOADS FROM mql5.com CODE BASE

    THE TOTAL NUMBER OF DOWNLOADS FOR AIS PUBLICATIONS IS OVER 300,000

    =>  https://www.mql5.com/en/users/AIS/publications



2024-02-09 17:35


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Indicators
[iVISTscalp5]: A Laboratory for Market Behavior Research Through Time TLV Framework | Liquidity Activation Points ⸻ General Description iVISTscalp5 is a multi-level timing and price structure indicator developed within the VISTmany project. The system forecasts time, direction, and movement range through Liquidity Activation Points (timings). The iVISTscalp5 indicator can be used with default parameters for any financial instrument. ⸻ Practical Value The iVISTscalp5 indicator was
BOOM and CRASH Ultimate Soft
Tete Adate Adjete
Indicators
This indicator is a scalping indicator intended solely for the Boom and Crash indices of the Deriv Limited market It supports Boom 500, Boom 1000, Crash 500 and Crash 1000 Not repaint and no bug The settings are intuitive and easy to use The product activation number is 20 The Time Frame used depends on the user If you are an aggressive scalper then just use M1 For long trades use M15 If you are conservative use M5 Please contact me for more details of its use
Recuroid
Andriy Sydoruk
Indicators
The Recuroid indicator shows very good entry points. Just look at the screenshots, then download the free version and look in the strategy tester and see for yourself. The system is based on two key algorithms. The first algorithm (managed) creates a system of balanced transition from the buy zone to the sell zone and vice versa, draws arrows and lines, and forms entries. The second algorithm (managing) corrects the initial data for the first algorithm (managed) by measuring virtual windows, t
Boom coins indicator and crash coins
Waleed Hamood Said Al Rawahi
Indicators
Live broadcast of the indicator on YouTube. Please click on the link below for more credibility. There are also videos of the indicator that you can watch. Note that the broadcast is late, do not rely on it. Only a review of the indicator is only a review of the indicator’s accuracy, which does not lose almost and the profit rate reaches 95%. I will work with great accuracy on the CRASH coin 1000 INDICES
MMM Gold Sniper MT5
Gilang Wardhana Purnama Putra
Indicators
Indicator is based on   Market Maker Strategy.   NO REPAINT. MM's are traders and their objective is to make money.  This includes strategies to trade against retails traders.  The major difference between them and other traders is that they have the ability, through access to massive volumes, to move price at their will.  So to make money, they aim to buy at a lower price and then sell at a higher price. They achieve this by:  1. Inducing traders to take positions. This is achieved by using a
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Utilities
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