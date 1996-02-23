Wolf NW

Эксперт основанный на простой стратегии пересечения 2-х скользящих средних.

Используйте ECN-счета или прочие счета с низким спредом.

Стандартные настройки оптимизированы под EURUSD H1. Депозит: $100. Плечо: 1:3000. Лот: 0.05

Ведется работа по оптимизации под другие торговые инструменты и таймфреймы, а также улучшение текущих настроек для получения более качественных результатов.
Внимание! Цена динамически меняется. Успейте приобрести сейчас по начальной цене, пока эксперт находится в стадии "оптимизации".
Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить бонус!









