Утилита-информер. Показывает количество открытых ордеров по Buy и Sell для текущего торгового инструмента. Поможет при большом количестве открытых ордеров, что сэкономит силы и время. Теперь нет необходимости считать их вручную. Может стать незаменимым дополнением как для новичков, так и для опытных трейдеров. Простой скрипт не перегружает систему , можно разместить на всех открытых графиках. +Бонус в комментариях!