Raven NW
- Indicators
- Sergei Shishaev
- Version: 1.0
- Activations: 5
Этот индикатор имеет универсальный алгоритм торговли, который основан на импульсе цены. Все максимально упрощено - только сигналы на Buy и Sell. Есть оповещения, чтобы не пропустить открытие позиции.
Не требует оптимизации и дополнительных настроек!
- Для любых типов инструментов: валюты, нефть, металлы, криптовалюты.
- Для любых таймфреймов: от M1 до D1.
- Для любых стилей торговли: скальпинг, интрадэй, свинг, долгосрок.
Если Вам необходима дополнительная информация или есть вопросы по работе, пожалуйста, свяжитесь со мной http://t.me/usagreenpaper/
Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить бонус!