Этот индикатор имеет универсальный алгоритм торговли, который основан на импульсе цены. Все максимально упрощено - только сигналы на Buy и Sell. Есть оповещения, чтобы не пропустить открытие позиции. 

Не требует оптимизации и дополнительных настроек!
  • Для любых типов инструментов: валюты, нефть, металлы, криптовалюты.
  • Для любых таймфреймов: от M1 до D1.
  • Для любых стилей торговли: скальпинг, интрадэй, свинг, долгосрок.
Если Вам необходима дополнительная информация или есть вопросы по работе, пожалуйста, свяжитесь со мной http://t.me/usagreenpaper/
Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить бонус!


Racoon NW
Sergei Shishaev
Utilities
Утилита-информер. Показывает количество открытых ордеров по Buy и Sell для текущего торгового инструмента. Поможет при большом количестве открытых ордеров, что сэкономит силы и время. Теперь нет необходимости считать их вручную. Может стать незаменимым дополнением как для новичков, так и для опытных трейдеров. Простой скрипт не перегружает систему , можно разместить на всех открытых графиках. +Бонус в комментариях!
FREE
Shark NW
Sergei Shishaev
Indicators
Greetings to you! I want to present to your attention a new product. It's not just an indicator - it's a whole system: a mix of several CCI oscillators , a signal moving average (MA) , an additional oscillator index (optional)  and matrix calculations . You don't have to do a complex analysis of the indicator. This system is equipped with arrows   notifying about entering the position. It have are signals that will allow you not to follow the chart, in fear of missing the entrance to the mark
Snake NW
Sergei Shishaev
5 (1)
Indicators
Канальный индикатор "Snake" . Отлично показывает точки входа и выхода. Не перерисовывает! Хорошо подойдет для стратегий с сетками (усреднения), стратегий с пирамидами (стратегий добора), обычной торговли по тренду, торговли на коррекции. Для любых типов инструментов:   валюты, нефть, металлы, криптовалюты. Для любых таймфреймов:   от M1 до D1 . Для любых стилей торговли:   скальпинг, интрадэй, свинг, долгосрок . Используйте в сочетании с трендовым индикатором, чтобы исключить риски входа про
Rhino NW
Sergei Shishaev
Indicators
Нестандартный индикатор определения текущего тренда. Альтернативный подход к определению текущей рыночной тенденции. В основе лежит уникальный алгоритм. Не используются   скользящие средние , осцилляторы , супер-тренды и прочие стандартные индикаторы. Для таймфреймов:   от M15 до D1 . Для стилей торговли:  интрадэй, свинг, долгосрок . Может стать готовой торговой стратегией совместно с любым канальным индикатором. Например таким, как индикатор   "Snake" . Внимание! Это индикатор, а не советник,
Tiger NW
Sergei Shishaev
Indicators
Индикатор "Tiger" показывает развороты рынка. Основан на  индексе относительной бодрости (RVI). Представлен в виде осциллятора, который показывает энергию текущего ценового движения и отражает уверенность ценового движения от цены открытия к цене закрытия в диапазоне максимальных и минимальных цен за данный период. Это, в свою очередь, даёт трейдеру возможность находить точки разворота с большой вероятностью. Не перерисовывает! Хорошо показывает себя на боковом движении рынка, которое происх
Wolf NW
Sergei Shishaev
Experts
Эксперт основанный на простой стратегии пересечения 2-х скользящих средних . Используйте ECN-счета или прочие счета с низким спредом. Стандартные настройки оптимизированы под EURUSD H1 . Депозит: $100 . Плечо: 1:3000 . Лот: 0.05 Ведется работа по оптимизации под другие торговые инструменты и таймфреймы, а также улучшение текущих настроек для получения более качественных результатов. Внимание! Цена динамически меняется. Успейте приобрести сейчас по начальной цене, пока эксперт находится в ст
