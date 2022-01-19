Racoon NW
- Utilities
- Sergei Shishaev
- Version: 1.0
Утилита-информер. Показывает количество открытых ордеров по Buy и Sell для текущего торгового инструмента.
Поможет при большом количестве открытых ордеров, что сэкономит силы и время. Теперь нет необходимости считать их вручную. Может стать незаменимым дополнением как для новичков, так и для опытных трейдеров.
Простой скрипт не перегружает систему, можно разместить на всех открытых графиках.
+Бонус в комментариях!
Работает, все норм.