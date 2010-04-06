Tiger NW

Индикатор "Tiger" показывает развороты рынка. Основан на индексе относительной бодрости (RVI).
Представлен в виде осциллятора, который показывает энергию текущего ценового движения и отражает уверенность ценового движения от цены открытия к цене закрытия в диапазоне максимальных и минимальных цен за данный период. Это, в свою очередь, даёт трейдеру возможность находить точки разворота с большой вероятностью.

Не перерисовывает!

Хорошо показывает себя на боковом движении рынка, которое происходит в 80% от времени всей торговли.
  • Для любых типов инструментов: валюты, нефть, металлы, криптовалюты.
  • Для любых таймфреймов: от M1 до D1.
  • Для любых стилей торговли: скальпинг, интрадэй, свинг, долгосрок.
Чтобы избежать потерь при трендовом движении рынка, необходимо использовать дополнительные фильтры или использовать сам индикатор в качестве фильтра, как отличное дополнение к уже готовой торговой стратегии.

Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить бонус!



