Snake NW
- Indicators
- Sergei Shishaev
- Version: 1.0
- Activations: 5
Канальный индикатор "Snake". Отлично показывает точки входа и выхода.
Не перерисовывает!
Хорошо подойдет для стратегий с сетками (усреднения), стратегий с пирамидами (стратегий добора), обычной торговли по тренду, торговли на коррекции.
- Для любых типов инструментов: валюты, нефть, металлы, криптовалюты.
- Для любых таймфреймов: от M1 до D1.
- Для любых стилей торговли: скальпинг, интрадэй, свинг, долгосрок.
Используйте в сочетании с трендовым индикатором, чтобы исключить риски входа против тренда.
Можно совместить с трендовым индикатором "Rhino". Это оптимальный набор для торговли как на трендовом, так и на флэтовом рынках, без дополнительных настроек и переключений.
Внимание! Это индикатор, а не советник, поэтому демо-версия не отражает результаты. Если Вам необходима дополнительная информация или есть вопросы по работе, пожалуйста, свяжитесь со мной http://t.me/usagreenpaper/
Really like this indicator combine with the Shark Indicator.