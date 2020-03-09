LD Trade

 基于MT4的画线交易 辅助 EA。通过在图表上绘制趋势线和/或水平线实现开平仓等多种功能。

  • EA提供2种功能定义模式： 1.颜色标示模式。 2.文字说明模式。
  • 颜色标示模式下， 默认颜色相应功能如下：
                        Blue(蓝色):开仓BUY.
                        Red(红色):开仓SELL.
                        Yellow(黄色):平仓当前品种所有BUY订单。
                        White(白色):平仓当前品种所有SELL订单。
                        Lime: 平仓当前品种所有盈利的BUY订单。
                        Aqua: 平仓当前品种所有盈利的SELL订单。
            你可以在EA参数页修改设置你习惯并喜欢的颜色来实现相关功能.
  • 文字说明模式:参数页输入预定义字符，在图表上添加 线条时，在该线的描述中输入与参数页相匹配的字符即实现相应功能。默认文字详见参数页。
  • 图表中画线的数量不受限制，你可以在图表中不同位置添加多条相同功能的趋势线和或水平线。每一条线都将各施其职，正常运行。
  • 当某条线满足条件已被执行相应功能后，EA自动将其删除。
  • 你随时可以添加或删除画线，EA将实时刷新、记录并执行相应功能。
  • 更多人性化按钮：

                    “LD Trade”或“画线交易”：——启动，EA开始运行，将对当前图表中指定线的实时价格与实时行 价格进行比较，实时执行该线预定指令功能
                    “-”：——最小化，隐藏面板。在隐藏状态时，双击图表中任意位置即可恢复面板显示。
                    “？”：——简明使用说明。再次点击时隐藏使用说明。 当鼠标悬停其上时，显示当前运行模式下的功能说明。
                    “<查看详情”：——显示图表中所有有效，即正在使用的不同功能线的列表，做到一目了然。详情中你可以查看某条线距离当前价的点差，

                 以及当前线拟实现的功能。
         特别说明：1、本EA仅为辅助工具，实盘前请测试确认，本人不对使用此工具造成的任何问题承担经济及法律责任。2、版本不断更新中，不确保此版本为最新版本。
                    +"<。

Filter:
No reviews
Reply to review