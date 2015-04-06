Характеристики советника

Валютные пары: GBPUSD, USDJPY, GBPCAD, GBPCHF, EURGBP, EURCHF, USDCAD, USDCHF

Таймфрейм: M15

Время работы: азиатская сессия

Рекомендуемые брокеры: ECN брокеры , Icmarkets.

Множество тестов и реальных торгов по стратегии показывают, что оптимальный вариант оставлять – $ 3000 на 0.01 лот для одной пары.

Блок основных настроек «General Settings» включает в себя:

Set Name – название пресета;

Magic Number – уникальный номер, применяющийся для идентификации алгоритма, чтобы несколько работающих на одном графике роботов не перехватывали управление ордерами друг у друга;

Time Frame – опция позволяет пользователю масштабировать стратегию на любой временной отрезок (напоминаем, что рекомендованным является период М15). По умолчанию стоит значение current – алгоритм начнет работу по текущему значению, выставленному на открытом графике;

Max Spread – параметр, имеющий размерность в пунктах («пипсах»), обозначающий размер максимального отклонения от точки входа, после которого не открываются новые «колена» – ордера сетки. По умолчанию стоит ноль, так как эмпирически доказано, что при внутридневной (ночной) торговле ограничение не имеет смысла;

Lot – размер позиции, зависит от суммы депо, по умолчанию стоит минимум – 0.01 лот;

DepoPer001Lot – автоматическая привязка размера депо к 0.01 лоту. Например, значение 300 запретит любые сделки, если размер депозита опустится ниже $300. Эта же функция начнет отрывать 0.02 лота при росте счета до $600 и так далее;

Take Profit – фиксированный размер прибыли, значение базовых настроек, исходя из эмпирических наблюдений предусматривает оптимальное значение 35 пунктов;

Dynamic_TP: Channel_Percent – динамический метод расчета прибыли сделки в процентах от общего размера между лентами. По умолчанию стоит ноль, что означает работу стратегии по ранее установленному постоянному размеру прибыли;

Dynamic_TP: Min_Size – нижний порог изменяемого, скользящего тейк-профита (уменьшается вместе с каналом);

ExitDDPercent – порог автоматического выхода со всех сделок, задается как процент от депозита;

Блок параметров индикаторов «ENTER SETTING» включает в себя настройки двух индикаторов и фильтра анализа ценового диапазона свечи по заданному пользователем периоду.

Настройка лент Боллинджера и параметров отклонения – Bollinger Bands Setting

Настройки индикатора CCI Settings

Настройки условий построения сетки ордеров – GRID SETTINGS

Период – ATR Period;

Коэффициент Мартингейла для последующих за первым ордеров сетки – Multiplier (работает, начиная со второй сделки);

Количество открытых сделок, определяющих постоянное передвижение в безубыток тейк-профита – BE_Level;

Параметры остановки Советника с принудительным закрытием всех сделок – EXIT SETTINGS

Размер «запланированного» тейк-профита, включающий 4 фильтра досрочной фиксации прибыли (описаны ниже) – Exit Profit Percent (в процентах);

Максимальное расстояние от противоположной ленты индикатора для динамичного закрытия сделки (в пунктах) – Exit BB Filter: Out Channel Distance (при нулевом значении параметра фильтр выключен);

Сигнал на закрытие по уровням перекупленности/перепроданности (указать значение периода – Exit CCI Filter: Period – фильтр выключен при нулевом значении);

Закрытие позиции при смене тренда простой скользящей средней, значение периода которого указано в строке настроек – Exit MA Filter: Period;

Количество минут, ограничивающее удержание прибыльной позиции – Exit Time Filter: Minutes;

Фильтр времени торговой стратегии – TRADE TIME FILTER

Часовая разница между GMT и текущих данных в терминале брокера – GMT Offset (в часах);

Часы старта торгов для Советника – Start Trade Hour;

Минуты начала торгов – Start Trade Minute;

Часы окончания торговой сессии – End Trade Hour;

Минуты конца торговой сессии – End Trade Minute;

Перенос позиции – ROLLOVER FILTER

Включение (true) выключение (false) фильтра для переноса позиции -– Rollover Filter;

Часы старта фильтра – Start Rollover Hour;

Минуты старта работы – Start Rollover Minute;

Время остановки работы фильтра – End Rollover Hour (в часах);

Время остановки работы фильтра – End Rollover Minute (в минутах);



