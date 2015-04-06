Goldenjob
- Experts
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- Version: 14.64
- Activations: 5
Характеристики советника
Валютные пары: GBPUSD, USDJPY, GBPCAD, GBPCHF, EURGBP, EURCHF, USDCAD, USDCHF
Таймфрейм: M15
Время работы: азиатская сессия
Рекомендуемые брокеры: ECN брокеры , Icmarkets.
Множество тестов и реальных торгов по стратегии показывают, что оптимальный вариант оставлять – $ 3000 на 0.01 лот для одной пары.
Блок основных настроек «General Settings» включает в себя:
Set Name – название пресета;
Magic Number – уникальный номер, применяющийся для идентификации алгоритма, чтобы несколько работающих на одном графике роботов не перехватывали управление ордерами друг у друга;
Time Frame – опция позволяет пользователю масштабировать стратегию на любой временной отрезок (напоминаем, что рекомендованным является период М15). По умолчанию стоит значение current – алгоритм начнет работу по текущему значению, выставленному на открытом графике;
Max Spread – параметр, имеющий размерность в пунктах («пипсах»), обозначающий размер максимального отклонения от точки входа, после которого не открываются новые «колена» – ордера сетки. По умолчанию стоит ноль, так как эмпирически доказано, что при внутридневной (ночной) торговле ограничение не имеет смысла;
Lot – размер позиции, зависит от суммы депо, по умолчанию стоит минимум – 0.01 лот;
DepoPer001Lot – автоматическая привязка размера депо к 0.01 лоту. Например, значение 300 запретит любые сделки, если размер депозита опустится ниже $300. Эта же функция начнет отрывать 0.02 лота при росте счета до $600 и так далее;
Take Profit – фиксированный размер прибыли, значение базовых настроек, исходя из эмпирических наблюдений предусматривает оптимальное значение 35 пунктов;
Dynamic_TP: Channel_Percent – динамический метод расчета прибыли сделки в процентах от общего размера между лентами. По умолчанию стоит ноль, что означает работу стратегии по ранее установленному постоянному размеру прибыли;
Dynamic_TP: Min_Size – нижний порог изменяемого, скользящего тейк-профита (уменьшается вместе с каналом);
ExitDDPercent – порог автоматического выхода со всех сделок, задается как процент от депозита;
Блок параметров индикаторов «ENTER SETTING» включает в себя настройки двух индикаторов и фильтра анализа ценового диапазона свечи по заданному пользователем периоду.
Настройка лент Боллинджера и параметров отклонения – Bollinger Bands Setting
Настройки индикатора CCI Settings
Настройки условий построения сетки ордеров – GRID SETTINGS
Период – ATR Period;
Коэффициент Мартингейла для последующих за первым ордеров сетки – Multiplier (работает, начиная со второй сделки);
Количество открытых сделок, определяющих постоянное передвижение в безубыток тейк-профита – BE_Level;
Параметры остановки Советника с принудительным закрытием всех сделок – EXIT SETTINGS
Размер «запланированного» тейк-профита, включающий 4 фильтра досрочной фиксации прибыли (описаны ниже) – Exit Profit Percent (в процентах);
Максимальное расстояние от противоположной ленты индикатора для динамичного закрытия сделки (в пунктах) – Exit BB Filter: Out Channel Distance (при нулевом значении параметра фильтр выключен);
Сигнал на закрытие по уровням перекупленности/перепроданности (указать значение периода – Exit CCI Filter: Period – фильтр выключен при нулевом значении);
Закрытие позиции при смене тренда простой скользящей средней, значение периода которого указано в строке настроек – Exit MA Filter: Period;
Количество минут, ограничивающее удержание прибыльной позиции – Exit Time Filter: Minutes;
Фильтр времени торговой стратегии – TRADE TIME FILTER
Часовая разница между GMT и текущих данных в терминале брокера – GMT Offset (в часах);
Часы старта торгов для Советника – Start Trade Hour;
Минуты начала торгов – Start Trade Minute;
Часы окончания торговой сессии – End Trade Hour;
Минуты конца торговой сессии – End Trade Minute;
Перенос позиции – ROLLOVER FILTER
Включение (true) выключение (false) фильтра для переноса позиции -– Rollover Filter;
Часы старта фильтра – Start Rollover Hour;
Минуты старта работы – Start Rollover Minute;
Время остановки работы фильтра – End Rollover Hour (в часах);
Время остановки работы фильтра – End Rollover Minute (в минутах);