Goldenjob

Характеристики советника

Валютные пары: GBPUSD, USDJPY, GBPCAD, GBPCHF, EURGBP, EURCHF, USDCAD, USDCHF

Таймфрейм: M15

Время работы: азиатская сессия

Рекомендуемые брокеры: ECN брокеры , Icmarkets.

Множество тестов и реальных торгов по стратегии показывают, что оптимальный вариант оставлять – $ 3000 на 0.01 лот для одной пары.

 

Блок основных настроек «General Settings» включает в себя:

Set Name – название пресета;

Magic Number – уникальный номер, применяющийся для идентификации алгоритма, чтобы несколько работающих на одном графике роботов не перехватывали управление ордерами друг у друга;

Time Frame – опция позволяет пользователю масштабировать стратегию на любой временной отрезок (напоминаем, что рекомендованным является период М15). По умолчанию стоит значение current – алгоритм начнет работу по текущему значению, выставленному на открытом графике;

Max Spread – параметр, имеющий размерность в пунктах («пипсах»), обозначающий размер максимального отклонения от точки входа, после которого не открываются новые «колена»  – ордера сетки. По умолчанию стоит ноль, так как эмпирически доказано, что при внутридневной (ночной) торговле ограничение не имеет смысла;

Lot – размер позиции, зависит от суммы депо, по умолчанию стоит минимум – 0.01 лот;

DepoPer001Lot – автоматическая привязка размера депо к 0.01 лоту. Например, значение 300 запретит любые сделки, если размер депозита опустится ниже $300. Эта же функция начнет отрывать 0.02 лота при росте счета до $600 и так далее;

Take Profit – фиксированный размер прибыли, значение базовых настроек, исходя из эмпирических наблюдений предусматривает оптимальное значение 35 пунктов;

Dynamic_TP: Channel_Percent – динамический метод расчета прибыли сделки в процентах от общего размера между лентами. По умолчанию стоит ноль, что означает работу стратегии по ранее установленному постоянному размеру прибыли;

Dynamic_TP: Min_Size – нижний порог изменяемого, скользящего тейк-профита (уменьшается вместе с каналом);

ExitDDPercent – порог автоматического выхода со всех сделок, задается как процент от депозита;

 

Блок параметров индикаторов «ENTER SETTING» включает в себя настройки двух индикаторов и фильтра анализа ценового диапазона свечи по заданному пользователем периоду.

 

Настройка лент Боллинджера и параметров отклонения – Bollinger Bands Setting

Настройки индикатора CCI Settings

Настройки условий построения сетки ордеров – GRID SETTINGS

Период – ATR Period;

Коэффициент Мартингейла для последующих за первым ордеров сетки –  Multiplier (работает, начиная со второй сделки);

Количество открытых сделок, определяющих постоянное передвижение в безубыток тейк-профита – BE_Level;

Параметры остановки Советника с принудительным закрытием всех сделок – EXIT SETTINGS

Размер «запланированного» тейк-профита, включающий 4 фильтра досрочной фиксации прибыли (описаны ниже) – Exit Profit Percent (в процентах);

Максимальное расстояние от противоположной ленты индикатора для динамичного закрытия сделки (в пунктах) – Exit BB Filter: Out Channel Distance (при нулевом значении параметра фильтр выключен);

Сигнал на закрытие по уровням перекупленности/перепроданности (указать значение периода – Exit CCI Filter: Period – фильтр выключен при нулевом значении);

Закрытие позиции при смене тренда простой скользящей средней, значение периода которого указано в строке настроек – Exit MA Filter: Period;

Количество минут, ограничивающее удержание прибыльной позиции – Exit Time Filter: Minutes;

Фильтр времени торговой стратегии – TRADE TIME FILTER

Часовая разница между GMT и текущих данных в терминале брокера – GMT Offset  (в часах);

Часы старта торгов для Советника – Start Trade Hour;

Минуты начала торгов – Start Trade Minute;

Часы окончания торговой сессии – End Trade Hour;

Минуты конца торговой сессии – End Trade Minute;

Перенос позиции – ROLLOVER FILTER

Включение (true) выключение (false) фильтра для переноса позиции -– Rollover Filter;

Часы старта фильтра – Start Rollover Hour;

Минуты старта работы – Start Rollover Minute;

Время остановки работы фильтра – End Rollover Hour (в часах);

Время остановки работы фильтра – End Rollover Minute (в минутах);


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5 (2)
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GoldPro (MT4) — XAUUSD Expert Advisor with 2 selectable modes: Classic & Scalping GoldPro is an automated trading system for   XAUUSD (Gold)   built for traders who want structure, clear risk controls and an EA that can work in different market tempos. Inside one EA you can choose   how it trades : 1) Classic Mode — calm logic for swings & pullbacks A classic approach focused on reversal / mean-reversion behavior (entries from market “exhaustion” zones) and structured position management. Basket
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Experts
Trading Advisor Ice Cube Scalper -       it is a day scalper , making a large number of trades daily, taking several points with each transaction. The EA's strategy is based trade with the trend using the RSI indicator. The EA uses averaging with a multiplier lot, you need to understand this before using the EA, however the strategy performed well in both backtesting and live trading. Before use test the work of the adviser in the strategy tester for more understanding his work. To control risks
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
Experts
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.68 (19)
Experts
One Gold - Future of Trading Introducing One Gold EA, a sophisticated trading robot for gold on the Meta Trader platform, developed to assist traders with advanced market analysis. Our proprietary technology leverages neural networks and data-driven algorithms to analyze both historical and real-time gold market data, providing insights that can aid in decision-making. Unlike traditional manual strategies, One Gold EA operates with minimal intervention, streamlining the trading process and aimin
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
4.75 (4)
Experts
ORIX System — a trading robot developed specifically for the GBPUSD currency pair on the M5 timeframe. The Expert Advisor is based on price behavior analysis and market structure elements and does not use standard technical indicators. The EA does not use martingale, trading grids, averaging against the market, hedging, opening trades without a stop-loss, or high-frequency or chaotic trading. Live signals Main requirements and recommendations Currency pair: GBPUSD Timeframe: M5 Minimum deposit:
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (4)
Experts
Javier Gold Scalper: Our Technology by Your Side! Manual and configuration files: contact me after purchase to receive the manual and configuration files Price: The price increases according to the number of licenses sold Available copies: 5 Trading gold, one of the most volatile assets in the financial market, requires high precision, thorough analysis, and extremely effective risk management. The Javier Gold Scalper was developed specifically to integrate these pillars into a robust and sophi
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EA Paradise
Mohsen Ajalloueian
Experts
Paradise is a fully automated EA designed to trade   EURUSD H1   only. It is based on moving average strategy. Expert showed good results in 2010-2020 period. only ecn accounts. Minimum deposit: 500 $ Use Only EURUSD H1. Default setting . Some settings: Fast MA - settings for the connected Moving Average indicator: period, shift, MA method. The Moving Average is used, which is included in the MetaTrader 4 terminal. Slow MA - settings for the connected Moving Average indicator: period, shift, MA
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