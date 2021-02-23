RedYGreen2

红黄绿简明指示趋势与震荡指标升级版。

使用红黄绿三色来标示上升趋势 、震荡、下跌趋势。

红色表示空头趋势(下跌)。

绿色表示多头趋势(上涨)。

黄色表示震荡区域。

从黄色转变为红色时，行情可能从震荡转变为下跌趋势。一段连续的红色，说明下跌趋势很强。

从黄色转变为绿色时，行情可能从震荡转变为上升趋势。一段连续的绿色，说明上升趋势很强。

指标的上半部分区域和下半部分区域若同步为红色，表明下跌趋势已经形成共振，接下来大概率走出一段空头趋势。

同时，红绿黄分为上下两部分：

若上下部分同时为绿色，表明上涨趋势已经形成共振，接下来大概率走出一段多头趋势。

若上下部分同时为红色，表明下跌趋势已经形成共振，接下来大概率走出一段空头趋势。

若上下同时为黄色，表明当前行情为震荡。

升级版2.0：

新增两条快慢线。

当慢线(Blue/Red线)为蓝色时，视为多头行情。当慢线为红色时，视为空头行情。

当快线(DarkGray线)从下方向上穿过慢线时，作为参考做多信号，激进交易者可进场做多。反之亦然。

参数可调。

//+-------------------------------------------------------------------------------------------+

特别提示

市场行情是不确定的，任何指标都是根据行情价格的演变而来，不保证使用此指标的盈利性。


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The Mechanism Trend indicator is a hybrid indicator that shows the moments for entering the market with arrows. This indicator was created on the basis of the original indicators for searching for extreme points, the indicator is well suited for determining a reversal or a large sharp jerk to one side. When the trend changes, the Mechanism Trend indicator uses color signaling: green - when changing from a downtrend to an uptrend, and red - vice versa, to a downtrend. You can use the indicator
Trend Lines PRO
Roman Podpora
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Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. VERSION MT 5     -     Reveals its maximum potential when paired with the   RFI LEVELS PRO  indicator What the indicator shows: Real shifts   tren
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RedYGreem
Lin Luo
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Indicators
InpRSIshort =13; // RSI short  InpRSIPeriod =34; // RSI long  PeriodRs =0; //Price 0C 4HL/2 5HLC/3   mafast =13;//mafast  maslow =65;//MAslow Double line RSI sub graph index. The parameters are adjustable. The RSI lines with two different cycles can be used to observe the trend strength effectively. Meanwhile, a short period cross long period color column image is displayed below. When the cycle (Jin Cha) is on the short cycle, the color of the column map changes from the light green to the
FREE
Gold Line
Lin Luo
Indicators
基于股票软件黄金线指标改编。可根据需要调整参数值。具体使用规则请参考相关股票软件说明。 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //股票公式源码如下： VAR1:=(HIGH+LOW+OPEN+CLOSE)/4; 黄金线:EMA(3*VAR1-2*SMA(VAR1,2,1),13); ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 声明  1 指标计算均基于价格变化而来， 不保证使用此指标的盈利性，作者不对使用此指标的任何损益负责。 2 本指标免费使用。
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LD Trade
Lin Luo
Utilities
基于MT4的画线交易 辅助 EA。通过在图表上绘制趋势线和/或水平线实现开平仓等多种功能。 EA提供2种功能定义模式： 1.颜色标示模式。 2.文字说明模式。 颜色标示模式下， 默认颜色相应功能如下：                     Blue(蓝色):开仓BUY.                     Red(红色):开仓SELL.                     Yellow(黄色):平仓当前品种所有BUY订单。                     White(白色):平仓当前品种所有SELL订单。                     Lime: 平仓当前品种所有盈利的BUY订单。                     Aqua: 平仓当前品种所有盈利的SELL订单。         你可以在EA参数页修改设置你习惯并喜欢的颜色来实现相关功能. 文字说明模式:参数页输入预定义字符，在图表上添加 线条时，在该线的描述中输入与参数页相匹配的字符即实现相应功能。默认文字详见参数页。 图表中画线的数量不受限制，你可以在图表中不同位置添加多条相同功能的趋势线
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