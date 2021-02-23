RedYGreen2

红黄绿简明指示趋势与震荡指标升级版。

使用红黄绿三色来标示上升趋势 、震荡、下跌趋势。

红色表示空头趋势(下跌)。

绿色表示多头趋势(上涨)。

黄色表示震荡区域。

从黄色转变为红色时，行情可能从震荡转变为下跌趋势。一段连续的红色，说明下跌趋势很强。

从黄色转变为绿色时，行情可能从震荡转变为上升趋势。一段连续的绿色，说明上升趋势很强。

指标的上半部分区域和下半部分区域若同步为红色，表明下跌趋势已经形成共振，接下来大概率走出一段空头趋势。

同时，红绿黄分为上下两部分：



若上下部分同时为绿色，表明上涨趋势已经形成共振，接下来大概率走出一段多头趋势。

若上下部分同时为红色，表明下跌趋势已经形成共振，接下来大概率走出一段空头趋势。



若上下同时为黄色，表明当前行情为震荡。

升级版2.0：

新增两条快慢线。

当慢线(Blue/Red线)为蓝色时，视为多头行情。当慢线为红色时，视为空头行情。

当快线(DarkGray线)从下方向上穿过慢线时，作为参考做多信号，激进交易者可进场做多。反之亦然。



参数可调。

//+-------------------------------------------------------------------------------------------+

特别提示

市场行情是不确定的，任何指标都是根据行情价格的演变而来，不保证使用此指标的盈利性。



