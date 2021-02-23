RedYGreen2
- Indicators
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Lin Luo专职MT4编程，致力于智能EA交易。微号 luolin9687
- Version: 2.0
红黄绿简明指示趋势与震荡指标升级版。
使用红黄绿三色来标示上升趋势 、震荡、下跌趋势。
红色表示空头趋势(下跌)。
绿色表示多头趋势(上涨)。
黄色表示震荡区域。
从黄色转变为红色时，行情可能从震荡转变为下跌趋势。一段连续的红色，说明下跌趋势很强。
从黄色转变为绿色时，行情可能从震荡转变为上升趋势。一段连续的绿色，说明上升趋势很强。
指标的上半部分区域和下半部分区域若同步为红色，表明下跌趋势已经形成共振，接下来大概率走出一段空头趋势。
同时，红绿黄分为上下两部分：
若上下部分同时为绿色，表明上涨趋势已经形成共振，接下来大概率走出一段多头趋势。
若上下部分同时为红色，表明下跌趋势已经形成共振，接下来大概率走出一段空头趋势。
若上下同时为黄色，表明当前行情为震荡。
升级版2.0：
新增两条快慢线。
当慢线(Blue/Red线)为蓝色时，视为多头行情。当慢线为红色时，视为空头行情。
当快线(DarkGray线)从下方向上穿过慢线时，作为参考做多信号，激进交易者可进场做多。反之亦然。
参数可调。
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特别提示
市场行情是不确定的，任何指标都是根据行情价格的演变而来，不保证使用此指标的盈利性。