Macd Four Color
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 20
Macd Four Color is an advanced Macd indicator that can filter Trend and Sideway.
- It is an ideal tool for Long term trading and scalping
- Filter trends and sideways with special techniques
- Can be used for any time frame
- Can be used on all currency pairs
Color Signal :
- Dark Green = Trend Up Strong
- Light Green = Trend Up Weak
- Red = Trend Down Strong
- Orange = Trend Down Weak
Return parameters:
- 0 = Macd Main
- 1 = Macd Signal
- 2 = Trend Up Weak
- 3 = Trend Up Strong
- 4 = Trend Down Weak
- 5 = Trend Down Strong