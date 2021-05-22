ScriptBot

4.86

◆ ScriptBot é um robô multi estratégia desenvolvido para ser prático e robusto, com o ScriptBot você é capaz de criar diferentes estratégias próprias, instale até 51 indicadores do seu gosto e monte o seu próprio gatilho utilizando uma expressões lógica simples.


WARN: Este Expert esta desatualizado, um novo ScriptBot esta sendo reescrito do zero.

Abaixo contaremos um pouco sobre a estrutura:

Indicadores: ScriptBot não possui indicadores na sua codificação, isso significa que você tem total controle de quais indicadores deseja instalar e utilizar na sua estratégia, você é capaz de criar estratégias utilizando diferentes indicadores individualmente ou todos ao mesmo tempo, sem complicações e de forma organizada.

Buffers: ScriptBot não se limita a buffers, você consegue conectar-se a qualquer buffer do indicador, e para melhor compreensão existe um recursos chamado Verificador de Buffer, este recursos faz todo o trabalho de encontrar os buffers e seus respectivos valores de uma forma prática e rápida.

Controle: Você é capaz de limitar o robô por horário e dia, defina diferentes tipos de stops e alvos, ScriptBot é totalmente fiel e executará exatamente o que foi configurado.

Cálculos: ScriptBot é movido por expressões lógicas, não existe gatilhos predefinidos, ou seja, o robô vai trabalhar da forma que você desejar, ele vai executar fielmente a estratégia que você desenvolveu.

Variáveis Predefinidas: As variáveis predefinidas liberam inúmeros recursos essenciais que auxiliam no desenvolvimento de estratégias robustas, você é capaz de obter o preço de cada vela do gráfico, possibilitando a criação de estratégias técnicas, sem contar que é  possível obter os valores de ganho, vitoria, derrotas e muito mais.

Variáveis Modeláveis: Estas variáveis podem armazenar valores e expressões completas, você pode definir valores e utilizar na parametrização de indicadores e nas expressões dos cálculos, estas variáveis são bastante úteis para serem utilizadas nos parâmetros dos indicadores, pois desta forma você consegue fazer uma otimização no metatrader sem problemas.


Características padrão:

  1. Acesso a uma documentação completa e equipe que lhe dará suporte a qualquer momento.
  2. Adicione um ID/Magic number para evitar conflitos com outros robôs.
  3. Rode os indicadores em tempos gráficos diferentes ou iguais ao do gráfico.
  4. Compatível com estratégias rápidas, medianas e lentas.
  5. Ajuste quantos contratos o robô deve operar.
  6. Escolha como deve ser calculado o ajuste, em pips ou points.
  7. Escolha diferentes formas de posicionamento de novas entradas.
  8. Adicione um stop e take profit do seu gosto.
  9. Adicione infinitos níveis de break even.
  10. Adicione um stop móvel para proteger seus ganhos.
  11. Agende horários e dias que podem ser operados.
  12. Tenha acesso a uma boleta para controle ou operações manuais.

Características exclusivas:

  • Instale até 51 indicadores diferentes ou iguais do seu gosto.
  • Crie gatilhos de CompraVenda e de Saídas utilizando as expressões lógicas.
  • Tenha acesso ao Verificador de Buffer para lhe ajudar a descobrir os valores dos buffers de um indicador.
  • Tenha acesso a diversas Variáveis que podem receber valores e serem utilizadas nos cálculos dos gatilhos e parâmetros.
  • Tenha acesso a Variáveis Reservadas que salvam valores dos gráficos, conta, indicadores e que podem ser utilizadas nas expressões lógicas.

Recomendamos fortemente que acesse nossa documentação para aprender a utilizar o ScriptBot.

Reviews 11
Alessandro Larocca
162
Alessandro Larocca 2024.01.28 15:43 
 

Bom dia, não estou conseguindo encontrar seu grupo no discord e os sites mencionados no EA não abrem, poderia repassar por aqui, por gentileza!

Consigo habilitar abertura de opérações para os dois lados, hedge!

Leandro Rocha Rocha
29
Leandro Rocha Rocha 2023.03.13 22:36 
 

Perfeito 👏 só agradecimentos , só não consigo colocar indicadores baixados alguém me dá uma luz aí como faço isso ? E também como eu configuro para colocar o indicador Rsi.. obrigado fique. Com Deus

emerfeitosa
31
emerfeitosa 2022.10.13 01:00 
 

Muito obrigado por isso. Realmente muito bom. Que Deus o abençoe.

Recommended products
ZRP Trend Filter
Zulfictar Reza Pahley
Experts
ZRP TFMS - Smart Dynamic Grid with Triple Filter ZRP TFMS is not your typical blind Grid or Martingale EA. Specifically engineered to conquer the high volatility of Gold (XAUUSD), this EA combines high-precision scalping logic with a robust Smart Dynamic Grid defense mechanism. It is perfectly suited for investors looking for consistent daily profits while demanding maximum account protection against extreme market conditions and sudden Black Swan events. ️ HOW IT WORKS Before executing t
FREE
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Experts
BoBot Scalper — The New Era of Trend Scalping is Here. If you trade XAUUSD, indices, or fast-moving pairs… this EA is built for you. BoBot Scalper uses a refined MACD/LWMA engine to detect true trend continuation entries before the crowd. It reacts fast, manages risk cleanly, and locks profit using a step-based currency trailing system —one of the smartest trailing styles you’ll find in a scalping EA. It does NOT use martingale. It does NOT use grid. It does NOT spam trades. Instead, it builds p
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Experts
Surf EA  is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT4 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/96627 The free version is available through a referral to Roboforex. Write to TG: https://t.me/eljerbotg Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators u
Gold Edge V1
Thorsten Koch
5 (1)
Experts
Gold Edge V1 is a real-tick-safe volatility breakout Expert Advisor for Gold (XAUUSD). It trades long breakouts from H1 compression zones using market execution, large profit targets and adaptive trailing stops. Of course, the zone timeframe and entry timeframe can be changed at any time if you want to experiment a little. Gold Edge V1 – Volatility Breakout Expert for Gold Gold Edge V1 is a professional volatility breakout Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). It wa
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
PullBackSniper
Fernando Da Silva Candido
Experts
PullBackSniper PullBackSniper is an Expert Advisor developed for MetaTrader 5, focused on pullback trading, market structure confirmation, and precise entries near relevant technical zones. The robot was designed to search for trading opportunities after price corrections, avoiding impulsive entries and attempting to operate only when there is confluence between a technical level, market context, price rejection, and a valid entry trigger. The main logic of the system is to identify important ch
QuantumAlgo Gold XAUUSD
Husain Haider Zaidi
4 (4)
Experts
QuantumAlgo Gold Scalper EA — AI-Driven XAUUSD Expert Advisor for MetaTrader 5 A precision-engineered Gold scalping robot for XAUUSD on the M1 timeframe. Built around an adaptive multi-layer signal engine, hard stop-loss protection, and disciplined risk management — no grid, no martingale, no averaging . MT5 Version (this listing) · Prop Firm Set: Available on request after purchase Set Files & User Guide: Contact me via private message after purchase Why Traders Choose QuantumAlgo Gold Scalper
Thor MT5
Dragan Drenjanin
5 (1)
Experts
Thor EA: A Powerful Algorithm for Gold Trading (XAUUSD) The Thor EA trading robot is a modern solution for automated trading, harmoniously combining cutting-edge automation technologies with sophisticated intelligent market analysis mechanisms. This expert advisor has been carefully developed and pre-optimized for trading the popular XAUUSD (gold/US dollar) instrument on the H1 (hourly) timeframe, making it a specialized and effective tool specifically for this market. The main advantage of Tho
Radiant MT5
Sigit Hariyono
Experts
Radiant EA is a fully automated trading advisor that utilizes complex algorithms and a variety of strategies, primarily based on various indicators for entry and a Multi-Layer Perceptron (MLP) as a trend filter. It works by first identifying prevailing trends using the MLP, then using various strategies based on these indicators to execute trades. Why using multi-strategy? A multi-strategy enhances capital protection and smooths equity curve by deploying diverse trading systems such as trend-f
CloudPiercer EA
Jhay Are Budomo
Experts
CloudPiercer EA Ichimoku-Based Expert Advisor for MetaTrader 5 Product Information Price: 30 USD Symbol: USDJPY Recommended timeframe: M5 Overview CloudPiercer EA is an Expert Advisor for MetaTrader 5 based on the Ichimoku Kinko Hyo trading system. It is designed to identify trend-following opportunities on USDJPY by analyzing price interaction with the Ichimoku components. The EA applies predefined rules for entry, exit, and trade management, allowing fully automated operation without manual in
CCI Extreme
Avinash Pagadala
Experts
XAU CCI Extreme H4 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU CCI Extreme H4 is an Expert Advisor for gold on the H4 chart. CCI extreme reversion style participation on gold H4. Built for structured automated participation — not grid , not martingale . Evaluate on your broker and risk profile before any live use. This product is a technical system . Exact thresholds and entry equations remain internal product design and are not published here. Advantages
FREE
Nusantara MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Smart Breakout with Pending Order Precision "Nusantara" is an Expert Advisor (EA) based on a breakout box strategy that is enhanced with distanced pending order execution, and equipped with a risk management switching system. Designed for serious traders who want an automated, safe strategy that remains flexible in the face of changing market characteristics.
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Experts
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
BTC King
Bo Shu Gui Shan
Experts
Please rate it. Approximate approximate buy / approximate approximate trend EA. Trends are trends. Buy a squeeze and choose a candle. You can wear it in black and white when going backwards. Currency Currency: BTCUSD Trading Style: Scalping Trading time: 5 minutes Parameters Magic: Magic number Lots: I use MM ExitRatio: Closed with N% account balance MaxPosition: Number of updates MM: Setting to use the lodging function MaxRisk: Large risk when using MM BreakPeriod: Candle
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AU
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Experts
Introducing Savage Capital Max Scaling Pro – Your Go-To EA for Trading Success! Make the most of your trading with Savage Capital Max Scaling Pro, a versatile EA for  LIVE MARKETS . Key Features: Maximize Profits Automatically:   The EA places Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) and uses a Trail Stop (TS) technique. It even collects money from running trades, even if TP isn't reached. Developed by Pros:   Crafted by an experienced software developer & day-trader with years of EA development and
The Last Pharaon
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
Account Turbo Flip Pro
Adrian Titilincu
Experts
Feel free to contact me for XAUUSD setfiles. Watch more videos to reveal ATF PRO during backtesting: - [ XAUUSD ] ->  Account Turbo Flip Pro EA - XAUUSD - [ GBPUSD ] ->   Account Turbo Flip Pro EA - GBPUSD Account Turbo Flip Pro: Configuration Guide To ensure optimal performance, please refer to this guide when configuring your EA settings. 1. Visual Settings Show Panel: Toggles the visibility of the on-chart graphical user interface dashboard. Top Labels Font Color: Determines the color matri
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
Experts
More informations at Telegram group: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA  uses a return-to-average strategy coupled with buying and selling exhaust zone detection. ️ Expert Advisor for Forex ️ Any Symbol, CDFs, etc.  ️ Developed for  Metatrader 5 ️ Swing/Position trading ️ Accuracy higher than 95% ️ Low Drawndown Indicators available for setups settings: EMA200  • moving average of 200 periods (other periods can be used with excellent results as well); RSI  • Checks the levels on sale for th
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
Experts
How the EA works (simple explanation) Trades on M5 timeframe Uses H1 timeframe to analyze global market context Analyzes 2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol: EURUSD Timeframe: M5 Trading style: Intraday
WhaiteRadian Oracle
Rachyut Senakool
Experts
ภาษาไทย EA ตัวนี้เป็นระบบเทรดอัตโนมัติสำหรับ MetaTrader 5 (MT5) ที่ออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ทิศทางและโครงสร้างของตลาด ก่อนค้นหาจังหวะเปิด BUY หรือ SELL ที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลจาก Swing, Trend, Liquidity, Supply & Demand, Break of Structure (BOS) และ Momentum มาประกอบการตัดสินใจร่วมกัน แนวคิดหลักของระบบคือ เลือกทิศทางการเทรดให้ถูกต้องก่อน แล้วจึงค้นหา Entry ที่มี Risk/Reward เหมาะสม เมื่อพบโอกาสที่ผ่านเงื่อนไข EA จะคำนวณจุดเข้า, Stop Loss, Take Profit และบริหารความเสี่ยงของแต่ละออเดอร์อย่างเป็น
Master Bollinger MT5
Alexander Nikolaev
Experts
This adviser trades on the signal of the Bollinger Bands indicators: it buys at the lower levels when the price rebounds, and sells at the upper. Has the ability to close positions on the return signal, take profit or stop loss. Many traders use the Bollinger Bands indicator, and some use several Bollinger indicators on the same chart. In this adviser, you can use up to 3 of these indicators. When using the first and second indicators, the transaction will be carried out between the lines of the
Trading Assisten Manager
Fajar Septiansyah
Experts
TAM Premium – Ultimate Visual Trading Assistant & Risk Manager TAM Premium (Trading Assistant Manager) is a revolutionary trading panel for MetaTrader 5 that brings the smooth TradingView-style trading experience directly into your chart. Say goodbye to confusing manual lot calculations and slow order execution! With TAM Premium, simply define the maximum loss you are willing to take ( Risk % or Risk $ ), visually drag and drop your target levels on the chart, and let the Assistant calculate the
BTC Master Pro
Farzad Saadatinia
4.58 (12)
Experts
BTC Master Pro – Your trusted partner in disciplined Bitcoin trading. The new version is now enhanced with OpenAI artificial intelligence , delivering smarter execution and improved trade filtering in volatile crypto conditions. This professional Expert Advisor is built specifically for Bitcoin (BTCUSD) trading on MetaTrader 5 , focusing on structured execution, controlled exposure, and intelligent risk management. Price: $499  →  Next: $699  →  Final: $999 LIVE SIGNAL HERE OpenAI-Powered Exec
EA Agulhada do Didi
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
Experts
This Expert Advisor was developed to automate trading operations in MetaTrader 5 using the Didi Index indicator logic as the basis for identifying market entry points. The EA executes all operations directly on the chart, in an automated manner, following the rules and parameters defined by the user. The concept of the robot is to apply an objective entry and management logic, allowing the trader to monitor trade execution clearly, without the use of external integrations or additional libraries
FREE
XGen Scalper MT5
Burak Baltaci
Experts
XGen Scalper MT5 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
VHV Trend U
Hadi Sadek
Experts
LAUNCH PROMO -- Buy One EA, if you like it, put feedback and get the second for Free This is the opposite EA of my other EA "VHV Trend D" This EA is based on Up Trends with a customized intelligent algorithm in combination with RSI .  Not too many parameters, it is very simple to use. Live Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Recommended Time Frame is H1. Recommended Currency Pair : any currency pair can work (Tested on EURUSD) Amount: 100 $ Fixed Lot, default 0.1 - you can change a
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA is based on this article: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp TRADING CONDITIONS - Look for currency pair trading below the X-period EMA and MACD to be in negative territory. - Wait for price to cross above the X-period EMA, then make sure that MACD is either in the process of crossing from negative to positive or has crossed into positive territory within five bars. - Go long X pips above the X-period EMA. - Sell X of the position at en
Buyers of this product also purchase
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.43 (7)
Experts
Bringing institutional-grade trading to the Quantum ecosystem, Quantum Titan sets a new standard for precision, discipline, and proven live-market performance. Developed for traders who expect more from a GOLD Expert Advisor, Titan represents the next evolution of Quantum trading technology. Availability is strictly limited to 1,000 lifetime licenses worldwide. Once all 1,000 copies have been claimed, Quantum Titan will no longer be available. Special launch discount price. Final price $1999
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.89 (35)
Experts
No Grid/No Martingale/No Recovery/No Hedging/Single Entry with SL/One Shot  Smart Gold Hunter is an Expert Advisor for XAUUSD / Gold trading on MetaTrader 5. It is designed for traders who prefer a gold EA with no grid, no martingale, real Stop Loss and Take Profit logic, and controlled risk management. You can check the live signals before making a decision: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My  (Here I use Scalper Mode, To have the exact se
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (31)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.47 (142)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (47)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   +100 Strategies included and more coming! BONUS : choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES + COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA)
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (8)
Experts
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper is an Expert Advisor developed for automated gold trading on MetaTrader 5. The EA is designed for XAUUSD and GOLD on the M15 timeframe. It uses a proprietary multi-factor decision engine to identify qualified trading opportunities and manage positions automatically. The system combines market structure, trend direction, candle quality, volume, momentum and execution controls. It is designed to wait for suitable conditions instead of opening trades continuo
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.54 (26)
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Lizard
Marco Scherer
4.09 (44)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signals - Track real performa
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.8 (25)
Experts
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 16th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.45 (135)
Experts
Fewer trades. Better trades. Consistency above all. • Live Signal Mode 1  Live Signal Mode 2 Twister Pro EA is a high-precision scalping Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It trades less — but when it does, it trades with purpose. Every entry passes through 5 independent validation layers before a single order is placed, resulting in an extremely high win rate on the Default configuration. TWO MODES: • Mode 1 (recommended) — Very high assertiveness, fe
Cortex IDX
Vladimir Mametov
5 (2)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for trading the US30 index. Its trading logic is designed around the dynamic behavior of major stock indices: strong directional movements, intraday pullbacks, and periods of increased volatility. The EA automates trading in an environment where execution speed, discipline, and efficient position management are essential. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controll
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (215)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Zoomini
Gennady Sergienko
1.87 (15)
Experts
Important information: Support and answers to questions are available only here:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Taiwan ); Zoomini is a small set of machine-learning models from the latest GoGoPips project research from July 2026. These models are intended only for XAUUSD H1 / Gold . Signal: www.mql5.com/en/signals/2381994 Important things to know: The models trade with only one order using equal SL/TP. Netting accounts and any leverage are supported. Large deposi
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Experts
No Grid /No Martingale/ No Dca /No rocovery Smart Gold Impulse is now available in a special early launch phase. This is an EA I  am currently using with impressive results on my Live Signal  account. You can check the current performance through the Ultima live signal results, where Smart Gold Impulse has already shown very strong potential in real market conditions. The same set file used on my Ultima live signal account will be shared only with Smart Gold Impulse buyers. At the same time, thi
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.37 (30)
Experts
Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $999 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008 W
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (508)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
Experts
UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.56 (48)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Experts
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
Experts
Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
More from author
ScriptBot Global
Fabio Luis Pretti
4.5 (4)
Experts
ScriptBot is a multi-strategy robot developed to be practical and robust, with ScriptBot you are able to create different strategies of your own, install up to 51 indicators of your liking and build your own trigger using simple logic expressions. AVISO:   This Expert Advisor is outdated , a new ScriptBot is being rewritten from scratch. Below we will tell you a little about the structure: Indicators:   ScriptBot does not have indicators in its coding, this means that you have full control of
FREE
Ultra ZigZag
Fabio Luis Pretti
4.5 (2)
Indicators
Simple indicator used in technical strategies to analyze tops, bottoms and reversal or continuation points. Developer information:  Line values and colors: Buffer 0 : ZigZag line value; Buffer 1 : ZigZag color value; Buffer 2 : Median line value; Buffer 3 : Median color value;   Buffer to get the values of each top and bottom. Buffer 4 : Top value; Buffer 5 :  Bottoms   value; Buffer that returns the type of the last direction. Buffer 9: 0 = Not updated, 1 = High, -1 = Low; This indic
FREE
ScriptBot Plus MT5
Fabio Luis Pretti
5 (1)
Experts
ScriptBot+  It is a robust programmable robot, designed to allow the user to develop their strategy quickly, with fewer limitations and a multitude of subsystems and triggers based on logical expressions. Utility: With ScriptBot+ , it is possible to convert a variety of TEXTS into logical expressions. These expressions, composed of Operators , Variables , and Functions , make it possible to perform calculations using data from indicators , charts , orders , or the client's account . By means o
Filter:
Alessandro Larocca
162
Alessandro Larocca 2024.01.28 15:43 
 

Bom dia, não estou conseguindo encontrar seu grupo no discord e os sites mencionados no EA não abrem, poderia repassar por aqui, por gentileza!

Consigo habilitar abertura de opérações para os dois lados, hedge!

Fabio Luis Pretti
9901
Reply from developer Fabio Luis Pretti 2024.01.28 17:40
Olá Alessandro, obrigado pelas 5 estrelas.
Sobre os links não funcionarem é estranho, de qualquer forma não posso compartilhar links por aqui, você pode acessar meu perfil clicando no meu nome, vai ter dois links, um pro grupo e o outro pra documentação/site. Sobre a operação dupla em hedge/straddle até tem nesse robô, mas está desatualizado, não recomendo usar.
Eu recomendo usar nosso novo projeto, ScriptBotPlus (mais seguro), ou aguardar alguns meses, pois estou desenvolvendo a versão 2.0 do SBPlus que também terá uma versão gratuita que substiruirá esse robô.
Leandro Rocha Rocha
29
Leandro Rocha Rocha 2023.03.13 22:36 
 

Perfeito 👏 só agradecimentos , só não consigo colocar indicadores baixados alguém me dá uma luz aí como faço isso ? E também como eu configuro para colocar o indicador Rsi.. obrigado fique. Com Deus

Fabio Luis Pretti
9901
Reply from developer Fabio Luis Pretti 2023.03.14 00:10
Olá, obrigado por avaliar positivamente. Nós temos um grupo de suporte via discord, caso você entre podemos lhe ajudar na parte de instalação dos indicadores e também nos cálculos. O link está nos primeiros parâmetros do robô.
emerfeitosa
31
emerfeitosa 2022.10.13 01:00 
 

Muito obrigado por isso. Realmente muito bom. Que Deus o abençoe.

Estela trujillo
18
Estela trujillo 2022.07.19 00:08 
 

User didn't leave any comment to the rating

mrodriguestrader
15
mrodriguestrader 2022.05.31 22:47 
 

Muito bom e fácil de usar, logicas simples de implementação. Super recomendo.

xlxAxlx
1503
xlxAxlx 2022.02.24 15:02 
 

User didn't leave any comment to the rating

Fabio Luis Pretti
9901
Reply from developer Fabio Luis Pretti 2022.02.25 17:39
Hi, yes he has https://www.mql5.com/en/market/product/67941
Alex Barbosa
18
Alex Barbosa 2022.02.18 22:04 
 

Robô extraordinário, é fácil de compreender e de parametrizar. Suporte fantástico. O grupo de estudo é excelente. Só sucesso!!!

Fabio Luis Pretti
9901
Reply from developer Fabio Luis Pretti 2022.02.25 17:40
Muito obrigado ;)
Luciano Rockett
33
Luciano Rockett 2022.02.14 22:43 
 

O robô é muito bom. A capacidade de criar nossa própria estratégia totalmente customizada é fantástica. Só agradecimentos.

Fabio Luis Pretti
9901
Reply from developer Fabio Luis Pretti 2022.02.25 17:41
Muito obrigado ;)
lorowallst
44
lorowallst 2021.12.08 21:48 
 

Parabens, excelente trabalho!

Fabio Luis Pretti
9901
Reply from developer Fabio Luis Pretti 2022.02.25 17:40
Muito obrigado sr. loro
[Deleted] 2021.12.08 20:52 
 

User didn't leave any comment to the rating

Fabio Luis Pretti
9901
Reply from developer Fabio Luis Pretti 2022.02.25 17:42
Muchas gracias ;)
Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.07.19 13:41 
 

Good job.

Fabio Luis Pretti
9901
Reply from developer Fabio Luis Pretti 2021.10.17 04:50
Gratitude ;)
Reply to review