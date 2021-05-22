◆ ScriptBot é um robô multi estratégia desenvolvido para ser prático e robusto, com o ScriptBot você é capaz de criar diferentes estratégias próprias, instale até 51 indicadores do seu gosto e monte o seu próprio gatilho utilizando uma expressões lógica simples.





WARN: Este Expert esta desatualizado, um novo ScriptBot esta sendo reescrito do zero.

Abaixo contaremos um pouco sobre a estrutura:

Indicadores: ScriptBot não possui indicadores na sua codificação, isso significa que você tem total controle de quais indicadores deseja instalar e utilizar na sua estratégia, você é capaz de criar estratégias utilizando diferentes indicadores individualmente ou todos ao mesmo tempo, sem complicações e de forma organizada.

Buffers: ScriptBot não se limita a buffers, você consegue conectar-se a qualquer buffer do indicador, e para melhor compreensão existe um recursos chamado Verificador de Buffer, este recursos faz todo o trabalho de encontrar os buffers e seus respectivos valores de uma forma prática e rápida.

Controle: Você é capaz de limitar o robô por horário e dia, defina diferentes tipos de stops e alvos, ScriptBot é totalmente fiel e executará exatamente o que foi configurado.



Cálculos: ScriptBot é movido por expressões lógicas, não existe gatilhos predefinidos, ou seja, o robô vai trabalhar da forma que você desejar, ele vai executar fielmente a estratégia que você desenvolveu.

Variáveis Predefinidas: As variáveis predefinidas liberam inúmeros recursos essenciais que auxiliam no desenvolvimento de estratégias robustas, você é capaz de obter o preço de cada vela do gráfico, possibilitando a criação de estratégias técnicas, sem contar que é possível obter os valores de ganho, vitoria, derrotas e muito mais.

Variáveis Modeláveis: Estas variáveis podem armazenar valores e expressões completas, você pode definir valores e utilizar na parametrização de indicadores e nas expressões dos cálculos, estas variáveis são bastante úteis para serem utilizadas nos parâmetros dos indicadores, pois desta forma você consegue fazer uma otimização no metatrader sem problemas.



Características padrão:



Acesso a uma documentação completa e equipe que lhe dará suporte a qualquer momento. Adicione um ID/Magic number para evitar conflitos com outros robôs. Rode os indicadores em tempos gráficos diferentes ou iguais ao do gráfico. Compatível com estratégias rápidas, medianas e lentas. Ajuste quantos contratos o robô deve operar. Escolha como deve ser calculado o ajuste, em pips ou points. Escolha diferentes formas de posicionamento de novas entradas. Adicione um stop e take profit do seu gosto. Adicione infinitos níveis de break even. Adicione um stop móvel para proteger seus ganhos. Agende horários e dias que podem ser operados. Tenha acesso a uma boleta para controle ou operações manuais.

Características exclusivas:

Instale até 51 indicadores diferentes ou iguais do seu gosto.

diferentes ou iguais do seu gosto. Crie gatilhos de Compra , Venda e de Saídas utilizando as expressões lógicas.

, e de utilizando as expressões lógicas. Tenha acesso ao Verificador de Buffer para lhe ajudar a descobrir os valores dos buffers de um indicador.

para lhe ajudar a descobrir os valores dos buffers de um indicador. Tenha acesso a diversas Variáveis que podem receber valores e serem utilizadas nos cálculos dos gatilhos e parâmetros.

que podem receber valores e serem utilizadas nos cálculos dos gatilhos e parâmetros. Tenha acesso a Variáveis Reservadas que salvam valores dos gráficos, conta, indicadores e que podem ser utilizadas nas expressões lógicas.

Recomendamos fortemente que acesse nossa documentação para aprender a utilizar o ScriptBot.