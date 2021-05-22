ScriptBot
- Experts
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Fabio Luis PrettiSupport links:
Site: https://botrading.net
Discord: https://discord.botrading.net
- Version: 2.0
- Updated: 31 October 2022
◆ ScriptBot é um robô multi estratégia desenvolvido para ser prático e robusto, com o ScriptBot você é capaz de criar diferentes estratégias próprias, instale até 51 indicadores do seu gosto e monte o seu próprio gatilho utilizando uma expressões lógica simples.
WARN: Este Expert esta desatualizado, um novo ScriptBot esta sendo reescrito do zero.
Abaixo contaremos um pouco sobre a estrutura:
Indicadores: ScriptBot não possui indicadores na sua codificação, isso significa que você tem total controle de quais indicadores deseja instalar e utilizar na sua estratégia, você é capaz de criar estratégias utilizando diferentes indicadores individualmente ou todos ao mesmo tempo, sem complicações e de forma organizada.
Buffers: ScriptBot não se limita a buffers, você consegue conectar-se a qualquer buffer do indicador, e para melhor compreensão existe um recursos chamado Verificador de Buffer, este recursos faz todo o trabalho de encontrar os buffers e seus respectivos valores de uma forma prática e rápida.
Controle: Você é capaz de limitar o robô por horário e dia, defina diferentes tipos de stops e alvos, ScriptBot é totalmente fiel e executará exatamente o que foi configurado.
Cálculos: ScriptBot é movido por expressões lógicas, não existe gatilhos predefinidos, ou seja, o robô vai trabalhar da forma que você desejar, ele vai executar fielmente a estratégia que você desenvolveu.
Variáveis Predefinidas: As variáveis predefinidas liberam inúmeros recursos essenciais que auxiliam no desenvolvimento de estratégias robustas, você é capaz de obter o preço de cada vela do gráfico, possibilitando a criação de estratégias técnicas, sem contar que é possível obter os valores de ganho, vitoria, derrotas e muito mais.
Variáveis Modeláveis: Estas variáveis podem armazenar valores e expressões completas, você pode definir valores e utilizar na parametrização de indicadores e nas expressões dos cálculos, estas variáveis são bastante úteis para serem utilizadas nos parâmetros dos indicadores, pois desta forma você consegue fazer uma otimização no metatrader sem problemas.
Características padrão:
- Acesso a uma documentação completa e equipe que lhe dará suporte a qualquer momento.
- Adicione um ID/Magic number para evitar conflitos com outros robôs.
- Rode os indicadores em tempos gráficos diferentes ou iguais ao do gráfico.
- Compatível com estratégias rápidas, medianas e lentas.
- Ajuste quantos contratos o robô deve operar.
- Escolha como deve ser calculado o ajuste, em pips ou points.
- Escolha diferentes formas de posicionamento de novas entradas.
- Adicione um stop e take profit do seu gosto.
- Adicione infinitos níveis de break even.
- Adicione um stop móvel para proteger seus ganhos.
- Agende horários e dias que podem ser operados.
- Tenha acesso a uma boleta para controle ou operações manuais.
Características exclusivas:
- Instale até 51 indicadores diferentes ou iguais do seu gosto.
- Crie gatilhos de Compra, Venda e de Saídas utilizando as expressões lógicas.
- Tenha acesso ao Verificador de Buffer para lhe ajudar a descobrir os valores dos buffers de um indicador.
- Tenha acesso a diversas Variáveis que podem receber valores e serem utilizadas nos cálculos dos gatilhos e parâmetros.
- Tenha acesso a Variáveis Reservadas que salvam valores dos gráficos, conta, indicadores e que podem ser utilizadas nas expressões lógicas.
Recomendamos fortemente que acesse nossa documentação para aprender a utilizar o ScriptBot.
Bom dia, não estou conseguindo encontrar seu grupo no discord e os sites mencionados no EA não abrem, poderia repassar por aqui, por gentileza!
Consigo habilitar abertura de opérações para os dois lados, hedge!