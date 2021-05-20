Trade panel for pattern 123

Utiliy for pattern 123 - это торговая панель для тех кто торгует по одному из самых известных паттернов Price action 123.

После того как вы идентифицировали на графике паттерн 123, воспользуйтесь утилитой с помощью которой ордера можно выставить используя таблицу, или нанеся на график сетку Фибоначчи.

В случае использования таблицы значения нужно внести вручную, а именно:

  • Open price - это цена по которой будут открыты ордера, всего выставляется 3 ордера. Цена открытия устанавливается на пробой волны 3, и по всем ордерам она одинаковая.
  • SL - stop loss обычно учтанавливают за волу 1 или 2.
  • TP - take profit устанавливаем на уровень по сетке фибоначчи (ордер №1 - 138,2, ордер №2 - 161,8, ордер №3 - 200).

После нажатия кнопки New order устанавливаются ордера типа buy stop или sell stop. До тех пор пока рынок их не активировал их можно лекго удалить нажав кнопку Close all.

Также утилита предусматривает установку ордеров путем размещения на графике сетки фибоначчи, принцип работы аналогичен тому как описано выше, однако приписывать ничего не нужно, ордера сами будут активированы с уже установленными значениями SL и TP. Для этого необходимо нанести сетку фибоначчи, при пробое уровня 100 ордера будут активированы.

В утилите заложена следующая автоматизация:

Условие Действие
При достижении t/p по order №1  s/l по order №2 перемещается в безубыток
s/l по order №3 меняется на цену первоначального s/l по order №2  
s/l по order №4 меняется на цену первоначального s/l по order №2  
При достижении t/p по order №2 s/l по order №3 перемещается в безубыток
s/l по order №4 перемещается в безубыток  
При закрытии  по s/l order №1 и order №2  открывается order №4 по цене открытия которая равна s/l order №1 и order №2
s/l по order №4 равен s/l по order №3  
t/p по order №4 равен t/p order №2  
t/p по order №3 изменяется на t/p order №1  


В настройках советника указывается риск на сделку в %, который перераспределяется между ордерами 1-4.

Вопросы можно задавать в телеграм канале https://t.me/pamm_capital


























































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