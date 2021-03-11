OneClick VZ
- Utilities
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Kusuma Nungki STrade For All
- Version: 1.1
- Activations: 20
Simple panel of trade on your chart with OneClick VZ . This trade panel will make it easier for you.
Equipped with several functions that make it very easy for you. You can try Trial Version OneClick V1 in here.
This version includes:
- Open Order Buy
- Open Order Sell
- Open Pending Order [Buy Limit - Buy Stop - Sell Limit-Sell Stop]
- Close ALL orders
- Close Order Buy
- Close Order Sell
- Delete Pending Order [Buy Limit - Buy Stop - Sell Limit-Sell Stop]
Order Management:
- Stop Loss
- Take Profit
- Trailing Stop
Utilites:
- Candle Time [Countdown]
ENJOY IT!!!
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