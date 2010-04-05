Script Close BUY
- Utilities
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Kusuma Nungki STrade For All
- Version: 1.1
Script for Close all open BUY orders.
Usage:
- Enable Automate Trading
- Attach / Double click the script
ENJOY IT.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Close Buy.mq4 | //| Copyright © 2015, SangBatosai-Code5 | //| https://www.mql5.com/en/users/mahakaya | //| Credit: | //| SangBatosai-Code5 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2015, SangBatosai-Code5." #property link "https://www.mql5.com/en/users/mahakaya" #property version "1.1" #property description "One Click Trading for You.\n" #property description "Credit: \n SangBatosai, \n Cyber Team" #include <stdlib.mqh> #include <WinUser32.mqh> int deinit() { if (false) ObjectsDeleteAll(); return (0); }