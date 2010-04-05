Script Close BUY

VirtualTradePad PRO SE MT4 — advanced trading panel and chart workspace for MetaTrader 4 VirtualTradePad PRO SE is a professional trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 4 . It helps traders open, manage, protect, close and analyze trades faster from one chart-based interface. The product was created for active manual traders who need more than a simple set of buttons. PRO SE combines one-click execution, pending orders, position control, partial close, basket profit/loss log