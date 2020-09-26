KingofCAT

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Recommendations
  • Use VPS server with ping less 10ms; 
  • Standard settings are optimized for EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCAD USDJPY USDCHF EURJPY EURGBP GBPJPY;
 The settings of the EA

  1. 𝕋𝕚𝕞𝕖 - 𝔾𝔼ℕ𝔼ℝ𝔸𝕃 𝕊𝔼𝕋𝕋𝕀ℕ𝔾;
  2.  𝕋𝕖𝕣𝕞𝕚𝕟𝕒𝕝 ℂ𝕠𝕞𝕞𝕖𝕟𝕥 
  3. 𝕄𝕒𝕘𝕚𝕔
  4.  𝕊𝕝𝕚𝕡𝕡𝕒𝕘𝕖
  5.  𝕋𝕀𝕄𝔼 - 𝕋𝕚𝕔𝕜𝕊𝔼𝕋𝕋𝕀ℕ𝔾𝕊
  6.  𝕋𝕚𝕔𝕜𝔽𝕚𝕝𝕥𝕖𝕣 
  7. 𝕋𝕚𝕔𝕜𝕊𝔸𝕄ℙ𝕃𝔼𝕊 𝕋𝕀𝕄𝔼 - 𝕋𝕚𝕞𝕖 𝕤𝕖𝕥𝕥𝕚𝕟𝕘𝕤
  8.  𝕋𝕣𝕒𝕕𝕖 ℝ𝕖𝕢𝕦𝕖𝕤𝕥 𝕤𝕖𝕔𝕠𝕟𝕕𝕤
  9.  𝕆𝕣𝕕𝕖𝕣 𝕞𝕠𝕕𝕚𝕗𝕪 𝕤𝕖𝕔𝕠𝕟𝕕𝕤
  10.  𝕊𝕥𝕒𝕣𝕥 𝕙𝕠𝕦𝕣
  11.  𝔼𝕟𝕕 𝕙𝕠𝕦𝕣
  12.  𝕆𝕣𝕕𝕖𝕣 𝔼𝕩𝕡𝕚𝕣𝕪
  13.  𝔸ℂℂ𝕆𝕌ℕ𝕋 𝕄𝕄 
  14. ℝ𝕚𝕤𝕜 𝕄𝕄 %
  15.  𝔸𝕘𝕣𝕣𝕖𝕤𝕚𝕧𝕖 
  16. 𝔸𝕕𝕒𝕡𝕥𝕚𝕧𝕖
  17.  ℍ𝕚𝕤𝕥𝕠𝕣𝕪
  18.  𝔹𝕠𝕥𝕙 𝔻𝕚𝕣𝕖𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟
  19.  𝕥𝕠𝕘𝕖𝕥𝕙𝕖𝕣
  20.  𝕄𝕒𝕩 𝕋𝕣𝕒𝕕𝕖𝕤 
  21. 𝕊𝕡𝕣𝕖𝕒𝕕 𝕊𝔼𝕋𝕋𝕀ℕ𝔾𝕊
  22.  𝕄𝔸𝕏 𝕃𝕚𝕞𝕚𝕥
  23.  𝕄𝕀ℕ 𝕃𝕚𝕞𝕚𝕥
  24.  𝕋ℝ𝔸𝔻𝔼 𝕊𝔼𝕋𝕋𝕀ℕ𝔾𝕊
  25.  𝕊𝕚𝕘𝕟𝕒𝕝 𝕤𝕚𝕫𝕖
  26.  𝕆𝕣𝕕𝕖𝕣 𝔻𝕚𝕤𝕥𝕒𝕟𝕔𝕖
  27.  𝕄𝕒𝕩 𝔻𝕚𝕤𝕥𝕒𝕟𝕔𝕖
  28.  𝔻𝕠𝕦𝕓𝕝𝕖 𝔻𝕠𝕨𝕟
  29.  𝕊𝕥𝕠𝕡𝕝𝕠𝕤𝕤
  30.  𝔹𝕣𝕖𝕒𝕜𝕖𝕧𝕖𝕟
  31.  𝕄𝕒𝕩 𝕋𝕣𝕒𝕚𝕝𝕚𝕟𝕘
  32.  𝕋𝕣𝕒𝕚𝕝𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕒𝕣𝕘𝕖𝕥

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