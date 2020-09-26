ProjectXCAT

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🆂🅲🅰🅻🅿🅴🆁

 The settings of the EA

  1. Time - GENERAL SETTING;
  2. Terminal
  3. Comment
  4. Magic
  5. Slippage
  6. TIME - TickSETTINGS
  7. TickFilter
  8. TickSAMPLES
  9. TIME - Time settings
  10. Trade Request seconds
  11. Order modify seconds
  12. Start hour 
  13. End hour
  14. Order Expiry
  15. ACCOUNT
  16. MM
  17. Risk MM %
  18. Agrresive
  19. Adaptive
  20. History
  21. Both Direction together
  22. Max Trades
  23. Spread SETTINGS
  24. MAX Limit
  25. MIN Limit
  26. TRADE SETTINGS
  27. Signal size
  28. Order Distance
  29. Max Distance
  30. Stoploss
  31. Trailing start
  32. Max Trailing
  33. Trailing target
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/  /; Recommendations Use VPS server with ping less 10ms;  Standard settings are optimized for EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCAD USDJPY USDCHF EURJPY EURGBP GBPJPY;  The settings of the EA - ℕℝ ℕ;   ℂ      - ℕ    ℙ -   ℝ
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