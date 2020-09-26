ProjectXCAT
- Experts
-
- Version: 2.2
- Activations: 5
ℙ𝕣𝕠𝕛𝕖𝕔𝕥𝕏ℂ𝔸𝕋✌
🆂🅲🅰🅻🅿🅴🆁
- Time - GENERAL SETTING;
- Terminal
- Comment
- Magic
- Slippage
- TIME - TickSETTINGS
- TickFilter
- TickSAMPLES
- TIME - Time settings
- Trade Request seconds
- Order modify seconds
- Start hour
- End hour
- Order Expiry
- ACCOUNT
- MM
- Risk MM %
- Agrresive
- Adaptive
- History
- Both Direction together
- Max Trades
- Spread SETTINGS
- MAX Limit
- MIN Limit
- TRADE SETTINGS
- Signal size
- Order Distance
- Max Distance
- Stoploss
- Trailing start
- Max Trailing
- Trailing target