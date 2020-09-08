Envelopes gaussian

Trade in trend Evgeny Raspaev 5 (2) Indicators

Индикатор Trade in trend предназначен для торговли по тренду. Сила тренда определяется шириной линии. Узкая линия - начало или конец тренда. Широкая линия свидетельствует о высокой силе тренда. Резкая смена ширины линии свидетельствует, с большой вероятностью, об окончании тенденции. Сигналы индикатора Не против покупки: переход с красной линии в белую цена отразилась от белой линии индикатора цена находится выше белой линии индикатора Не против продажи: переход с белой линии в красную цена отр