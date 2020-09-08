Envelopes gaussian
- Indicators
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- Version: 1.0
Индикатор Envelopes gaussian - это стандартный Envelopes с обработкой фильтром Гаусса. Преимущество данного индикатора в меньшем запаздывание от стандартного индикатора.
Входные параметры:
- Period - период индикатора по умолчанию 14
- Deviation - ширина канала по умолчанию 0.1
- Shift - смещение индикаторных линий от цены в барах. По умолчанию 0
Индикатор пригоден для использования в советниках
Буфер №0 — верхняя линия индикатора;
Буфер №1 — нижняя линия индикатора;
Буфер №0 — верхняя линия индикатора;
Буфер №1 — нижняя линия индикатора;
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