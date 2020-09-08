Envelopes gaussian

Индикатор Envelopes gaussian  - это стандартный Envelopes с обработкой фильтром Гаусса. Преимущество данного индикатора в меньшем запаздывание от стандартного индикатора.  

Входные параметры:

  1. Period - период индикатора по умолчанию 14
  2. Deviation - ширина канала по умолчанию 0.1
  3. Shift - смещение индикаторных линий от цены в барах. По умолчанию 0
Индикатор пригоден для использования в советниках

Буфер №0 — верхняя линия индикатора;
Буфер №1 — нижняя линия индикатора;


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Indicators
MACD Filter Introducing MACD Filter – a fresh take on the beloved MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator, developed specifically for the MetaTrader 5 platform. By applying the Fisher Transform for filtering and refining data, MACD Filter creates smoother lines, eliminating noise and providing clearer signals. Fisher Transform Filtering: Normalizes and smooths MACD data. This leads to smooth, less chaotic lines compared to traditional MACD, reducing false signals and simplifying
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Follow the trend
Evgeny Raspaev
Indicators
Trend indicator with a confirmation signal. A histogram is plotted at the bottom of the chart with a signal strength of 1 to 2 for a buy signal and -1 to -2 for a sell signal. The indicator applies to all periods of the chart and to all currency pairs. On the main chart, arrows are drawn signaling entry into the transaction. The info panel with at the price of entry into the transaction current price profit in points information on the current signal - purchase or sale. The indicator is set to
Supply and demand
Evgeny Raspaev
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Indicators
The indicator shows supply and demand degenerated through tick volume. The red line is the supply line. The blue line is the demand line. The green line is the total volume line.  Typical situations of indicator readings: red is higher than blue - supply is higher than demand - the price is falling. blue is higher than red - demand is higher than supply - the price is growing. the red and blue lines tend to go down, but the blue is above the red - demand prevails, the price rises, but vola
Oscillator trading signals
Evgeny Raspaev
Indicators
Oscillator trading signals - это динамический индикатор, определяющий состояние к продолжению тенденции роста или падению цены торгового инструмента и отсечению зон с нежелательной торговлей. Индикатор состоит из 2 линий осцилляторов. Медленная и быстрая сигнальная линия.  Шкала отображения перевернутая. Зоны вблизи 0 свидетельствуют о тенденции роста цены валютной пары. Зоны -100 свидетельствуют о падении цены валютной пары. На основном графике в виде стрелок отображается потенциально выгодные
Indicator summary
Evgeny Raspaev
Indicators
Indicator Summary The indicator dashboard displays values and trading actions, as well as provides a summary of trading actions based on 11 built-in indicators. Built-in Indicators: RSI (Relative Strength Index)   - A crossover from the overbought zone downwards is a sell signal. A crossover from the oversold zone upwards is a buy signal. When fluctuating in the zone between overbought and oversold, the signal is formed depending on the value's position relative to 50. Above 50 indicates a buy,
First trend PRO
Evgeny Raspaev
Indicators
A trend indicator that is suitable for both novice and professional traders. The indicator's algorithm filters out minor price fluctuations while highlighting the main trend movements. First trend PRO is suitable for inexperienced traders. The indicator shows entry points and the current direction of price movement. Thanks to this, you will always be aware of the current market situation. Advantages of First trend PRO: First trend PRO is suitable for all MetaTrader 5 symbols: currencies, metals,
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Aleksandr Tamonin
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Aleksandr Tamonin 2021.01.23 19:19 
 

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