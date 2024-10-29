Daily High Low Danilo Monteiro

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# Indicador Daily High - Danilo Monteiro - MT5


## Descrição

O Daily High/Low Labels é um indicador personalizado para MetaTrader 5 que exibe automaticamente as máximas e mínimas diárias no gráfico, facilitando a identificação rápida dos níveis importantes de preço. O indicador marca os preços com etiquetas e linhas horizontais, permitindo uma visualização clara dos níveis críticos do dia atual e anterior.


## Principais Características


### 1. Marcação Automática

- Exibe automaticamente as máximas e mínimas diárias

- Funciona em qualquer timeframe do gráfico

- Atualiza-se automaticamente a cada minuto


### 2. Visualização em Dois Níveis

- **Dia Atual**: Marcações na cor principal (padrão: azul)

- **Dia Anterior**: Marcações em cor secundária (padrão: vermelho) quando habilitado


### 3. Elementos Visuais

- Etiquetas de preço claramente visíveis

- Linhas horizontais estendidas à direita

- Posicionamento otimizado para evitar sobreposição


## Parâmetros Configuráveis


### Configurações de Fonte

- **Tamanho da Fonte (Último dia)**: Define o tamanho das etiquetas do dia atual

- **Tamanho da Fonte (Dia Anterior)**: Define o tamanho das etiquetas do dia anterior


### Configurações de Cor

- **Cor das Linhas (Último dia)**: Define a cor das linhas e etiquetas do dia atual

- **Cor das Linhas (Dia Anterior)**: Define a cor das linhas e etiquetas do dia anterior


### Configurações Gerais

- **Quantidade de Dias**: Define quantos dias serão exibidos (padrão: 2 dias)

- **Espessura da Linha**: Controla a espessura das linhas horizontais

- **Distância do rótulo à linha**: Ajusta o espaçamento entre as etiquetas e as linhas


## Como Instalar


1. Faça o download do arquivo .mq5

2. Abra seu MetaTrader 5

3. Pressione CTRL+N para abrir o MetaEditor

4. Clique em "File" → "Open Data Folder"

5. Navegue até MQL5/Indicators

6. Copie o arquivo baixado para esta pasta

7. Volte ao MetaEditor e compile o indicador (F7)

8. Reinicie o MetaTrader 5

9. O indicador estará disponível na lista de indicadores personalizados


## Como Usar


1. Arraste o indicador para o gráfico desejado

2. Configure os parâmetros conforme sua preferência:

   - Ajuste as cores para melhor visualização

   - Configure os tamanhos das fontes

   - Defina a quantidade de dias desejada


## Dicas de Uso


1. **Análise Diária**:

   - Use para identificar rapidamente os níveis importantes do dia

   - Compare facilmente os níveis atuais com os do dia anterior


2. **Personalização Visual**:

   - Ajuste as cores para combinar com seu template

   - Aumente o tamanho da fonte se necessário para melhor visualização


3. **Otimização**:

   - Use o parâmetro de distância do rótulo para evitar sobreposição com outros indicadores

   - Ajuste a espessura da linha conforme sua preferência visual


## Compatibilidade

- Plataforma: MetaTrader 5

- Timeframes: Todos

- Ativos: Todos os instrumentos financeiros


## Notas Importantes

- O indicador requer pelo menos um dia de dados históricos

- A atualização automática ocorre a cada minuto

- Para melhor visualização, recomenda-se usar cores contrastantes com o fundo do gráfico


## Suporte Técnico

Para suporte técnico ou dúvidas sobre o indicador, entre em contato através de [seu canal de suporte].


---

Desenvolvido por Danilo Monteiro

Versão: 1.00

Reviews 2
Doepie01
84
Doepie01 2026.06.30 16:01 
 

Usefull but do not understand the language

Casiodoro
36
Casiodoro 2026.04.08 19:27 
 

Gracias al desarrollador. He empezado a usarlo y me dice justo lo que necesito, asi no tengo que buscarlo yo y ya esta puesto. Me facilita el trabajo y es util. Lo unico es que no he conseguido modificar el aspecto ni el grosor de las lineas pero tampoco es un problema, lo importante es que aporta la información necesaria y ayuda en el grafico.

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Doepie01
84
Doepie01 2026.06.30 16:01 
 

Usefull but do not understand the language

Casiodoro
36
Casiodoro 2026.04.08 19:27 
 

Gracias al desarrollador. He empezado a usarlo y me dice justo lo que necesito, asi no tengo que buscarlo yo y ya esta puesto. Me facilita el trabajo y es util. Lo unico es que no he conseguido modificar el aspecto ni el grosor de las lineas pero tampoco es un problema, lo importante es que aporta la información necesaria y ayuda en el grafico.

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