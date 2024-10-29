Daily High Low Danilo Monteiro
- Indicators
-
- Version: 1.0
# Indicador Daily High - Danilo Monteiro - MT5
## Descrição
O Daily High/Low Labels é um indicador personalizado para MetaTrader 5 que exibe automaticamente as máximas e mínimas diárias no gráfico, facilitando a identificação rápida dos níveis importantes de preço. O indicador marca os preços com etiquetas e linhas horizontais, permitindo uma visualização clara dos níveis críticos do dia atual e anterior.
## Principais Características
### 1. Marcação Automática
- Exibe automaticamente as máximas e mínimas diárias
- Funciona em qualquer timeframe do gráfico
- Atualiza-se automaticamente a cada minuto
### 2. Visualização em Dois Níveis
- **Dia Atual**: Marcações na cor principal (padrão: azul)
- **Dia Anterior**: Marcações em cor secundária (padrão: vermelho) quando habilitado
### 3. Elementos Visuais
- Etiquetas de preço claramente visíveis
- Linhas horizontais estendidas à direita
- Posicionamento otimizado para evitar sobreposição
## Parâmetros Configuráveis
### Configurações de Fonte
- **Tamanho da Fonte (Último dia)**: Define o tamanho das etiquetas do dia atual
- **Tamanho da Fonte (Dia Anterior)**: Define o tamanho das etiquetas do dia anterior
### Configurações de Cor
- **Cor das Linhas (Último dia)**: Define a cor das linhas e etiquetas do dia atual
- **Cor das Linhas (Dia Anterior)**: Define a cor das linhas e etiquetas do dia anterior
### Configurações Gerais
- **Quantidade de Dias**: Define quantos dias serão exibidos (padrão: 2 dias)
- **Espessura da Linha**: Controla a espessura das linhas horizontais
- **Distância do rótulo à linha**: Ajusta o espaçamento entre as etiquetas e as linhas
## Como Instalar
1. Faça o download do arquivo .mq5
2. Abra seu MetaTrader 5
3. Pressione CTRL+N para abrir o MetaEditor
4. Clique em "File" → "Open Data Folder"
5. Navegue até MQL5/Indicators
6. Copie o arquivo baixado para esta pasta
7. Volte ao MetaEditor e compile o indicador (F7)
8. Reinicie o MetaTrader 5
9. O indicador estará disponível na lista de indicadores personalizados
## Como Usar
1. Arraste o indicador para o gráfico desejado
2. Configure os parâmetros conforme sua preferência:
- Ajuste as cores para melhor visualização
- Configure os tamanhos das fontes
- Defina a quantidade de dias desejada
## Dicas de Uso
1. **Análise Diária**:
- Use para identificar rapidamente os níveis importantes do dia
- Compare facilmente os níveis atuais com os do dia anterior
2. **Personalização Visual**:
- Ajuste as cores para combinar com seu template
- Aumente o tamanho da fonte se necessário para melhor visualização
3. **Otimização**:
- Use o parâmetro de distância do rótulo para evitar sobreposição com outros indicadores
- Ajuste a espessura da linha conforme sua preferência visual
## Compatibilidade
- Plataforma: MetaTrader 5
- Timeframes: Todos
- Ativos: Todos os instrumentos financeiros
## Notas Importantes
- O indicador requer pelo menos um dia de dados históricos
- A atualização automática ocorre a cada minuto
- Para melhor visualização, recomenda-se usar cores contrastantes com o fundo do gráfico
## Suporte Técnico
Para suporte técnico ou dúvidas sobre o indicador, entre em contato através de [seu canal de suporte].
---
Desenvolvido por Danilo Monteiro
Versão: 1.00
Usefull but do not understand the language