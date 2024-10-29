Daily High Low Danilo Monteiro

# Indicador Daily High - Danilo Monteiro - MT5





## Descrição

O Daily High/Low Labels é um indicador personalizado para MetaTrader 5 que exibe automaticamente as máximas e mínimas diárias no gráfico, facilitando a identificação rápida dos níveis importantes de preço. O indicador marca os preços com etiquetas e linhas horizontais, permitindo uma visualização clara dos níveis críticos do dia atual e anterior.





## Principais Características





### 1. Marcação Automática

- Exibe automaticamente as máximas e mínimas diárias

- Funciona em qualquer timeframe do gráfico

- Atualiza-se automaticamente a cada minuto





### 2. Visualização em Dois Níveis

- **Dia Atual**: Marcações na cor principal (padrão: azul)

- **Dia Anterior**: Marcações em cor secundária (padrão: vermelho) quando habilitado





### 3. Elementos Visuais

- Etiquetas de preço claramente visíveis

- Linhas horizontais estendidas à direita

- Posicionamento otimizado para evitar sobreposição





## Parâmetros Configuráveis





### Configurações de Fonte

- **Tamanho da Fonte (Último dia)**: Define o tamanho das etiquetas do dia atual

- **Tamanho da Fonte (Dia Anterior)**: Define o tamanho das etiquetas do dia anterior





### Configurações de Cor

- **Cor das Linhas (Último dia)**: Define a cor das linhas e etiquetas do dia atual

- **Cor das Linhas (Dia Anterior)**: Define a cor das linhas e etiquetas do dia anterior





### Configurações Gerais

- **Quantidade de Dias**: Define quantos dias serão exibidos (padrão: 2 dias)

- **Espessura da Linha**: Controla a espessura das linhas horizontais

- **Distância do rótulo à linha**: Ajusta o espaçamento entre as etiquetas e as linhas





## Como Instalar





1. Faça o download do arquivo .mq5

2. Abra seu MetaTrader 5

3. Pressione CTRL+N para abrir o MetaEditor

4. Clique em "File" → "Open Data Folder"

5. Navegue até MQL5/Indicators

6. Copie o arquivo baixado para esta pasta

7. Volte ao MetaEditor e compile o indicador (F7)

8. Reinicie o MetaTrader 5

9. O indicador estará disponível na lista de indicadores personalizados





## Como Usar





1. Arraste o indicador para o gráfico desejado

2. Configure os parâmetros conforme sua preferência:

- Ajuste as cores para melhor visualização

- Configure os tamanhos das fontes

- Defina a quantidade de dias desejada





## Dicas de Uso





1. **Análise Diária**:

- Use para identificar rapidamente os níveis importantes do dia

- Compare facilmente os níveis atuais com os do dia anterior





2. **Personalização Visual**:

- Ajuste as cores para combinar com seu template

- Aumente o tamanho da fonte se necessário para melhor visualização





3. **Otimização**:

- Use o parâmetro de distância do rótulo para evitar sobreposição com outros indicadores

- Ajuste a espessura da linha conforme sua preferência visual





## Compatibilidade

- Plataforma: MetaTrader 5

- Timeframes: Todos

- Ativos: Todos os instrumentos financeiros





## Notas Importantes

- O indicador requer pelo menos um dia de dados históricos

- A atualização automática ocorre a cada minuto

- Para melhor visualização, recomenda-se usar cores contrastantes com o fundo do gráfico





## Suporte Técnico

Para suporte técnico ou dúvidas sobre o indicador, entre em contato através de [seu canal de suporte].





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Desenvolvido por Danilo Monteiro

Versão: 1.00