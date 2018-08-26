Trade in trend

Envelopes gaussian Evgeny Raspaev Indicators

Индикатор Envelopes gaussian - это стандартный Envelopes с обработкой фильтром Гаусса. Преимущество данного индикатора в меньшем запаздывание от стандартного индикатора. Входные параметры: Period - период индикатора по умолчанию 14 Deviation - ширина канала по умолчанию 0.1 Shift - смещение индикаторных линий от цены в барах. По умолчанию 0 Индикатор пригоден для использования в советниках Буфер 0 — верхняя линия индикатора; Буфер 1 — нижняя линия индикатора;