Trade in trend

5
Индикатор Trade in trend предназначен для торговли по тренду.

Сила тренда определяется шириной линии. Узкая линия - начало или конец тренда. Широкая линия свидетельствует о высокой силе тренда. Резкая смена ширины линии свидетельствует, с большой вероятностью, об окончании тенденции.

Сигналы индикатора

Не против покупки:

  • переход с красной линии в белую
  • цена отразилась от белой линии индикатора
  • цена находится выше белой линии индикатора

Не против продажи: 

  • переход с белой линии в красную
  • цена отразилась от красной линии индикатора
  • цена находится ниже красной линии индикатора

Торговля запрещена:

  • белая или красная линия тонкая, неясное направление движения

Рекомендации по выходу из сделки:

  • при смене цвета линии
  • при относительно сильном сужение линии 
  • цвет линии не поменялся, но цена пересекла линию индикатора

Описание входных данных

  • Less opening trend - выделение тренда по цене открытия свечи
  • Less closing trend - выделение тренда по цене закрытия свечи
  • Shift - смещение графика относительно последнего бара



Reviews 2
xlxAxlx
1503
xlxAxlx 2022.04.08 20:09 
 

Thanks...

Aravind Kolanupaka
10355
Aravind Kolanupaka 2021.08.30 20:08 
 

Good

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Индикатор Envelopes gaussian  - это стандартный  Envelopes  с обработкой фильтром Гаусса. Преимущество данного индикатора в меньшем запаздывание от стандартного индикатора.   Входные параметры: Period - период индикатора по умолчанию 14 Deviation - ширина канала по умолчанию 0.1 Shift - смещение индикаторных линий от цены в барах. По умолчанию 0 Индикатор пригоден для использования в советниках Буфер 0 — верхняя линия индикатора; Буфер 1 — нижняя линия индикатора;
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Follow the trend
Evgeny Raspaev
Indicators
Trend indicator with a confirmation signal. A histogram is plotted at the bottom of the chart with a signal strength of 1 to 2 for a buy signal and -1 to -2 for a sell signal. The indicator applies to all periods of the chart and to all currency pairs. On the main chart, arrows are drawn signaling entry into the transaction. The info panel with at the price of entry into the transaction current price profit in points information on the current signal - purchase or sale. The indicator is set to
Supply and demand
Evgeny Raspaev
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Indicators
The indicator shows supply and demand degenerated through tick volume. The red line is the supply line. The blue line is the demand line. The green line is the total volume line.  Typical situations of indicator readings: red is higher than blue - supply is higher than demand - the price is falling. blue is higher than red - demand is higher than supply - the price is growing. the red and blue lines tend to go down, but the blue is above the red - demand prevails, the price rises, but vola
Oscillator trading signals
Evgeny Raspaev
Indicators
Oscillator trading signals - это динамический индикатор, определяющий состояние к продолжению тенденции роста или падению цены торгового инструмента и отсечению зон с нежелательной торговлей. Индикатор состоит из 2 линий осцилляторов. Медленная и быстрая сигнальная линия.  Шкала отображения перевернутая. Зоны вблизи 0 свидетельствуют о тенденции роста цены валютной пары. Зоны -100 свидетельствуют о падении цены валютной пары. На основном графике в виде стрелок отображается потенциально выгодные
Indicator summary
Evgeny Raspaev
Indicators
Indicator Summary The indicator dashboard displays values and trading actions, as well as provides a summary of trading actions based on 11 built-in indicators. Built-in Indicators: RSI (Relative Strength Index)   - A crossover from the overbought zone downwards is a sell signal. A crossover from the oversold zone upwards is a buy signal. When fluctuating in the zone between overbought and oversold, the signal is formed depending on the value's position relative to 50. Above 50 indicates a buy,
First trend PRO
Evgeny Raspaev
Indicators
A trend indicator that is suitable for both novice and professional traders. The indicator's algorithm filters out minor price fluctuations while highlighting the main trend movements. First trend PRO is suitable for inexperienced traders. The indicator shows entry points and the current direction of price movement. Thanks to this, you will always be aware of the current market situation. Advantages of First trend PRO: First trend PRO is suitable for all MetaTrader 5 symbols: currencies, metals,
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xlxAxlx
1503
xlxAxlx 2022.04.08 20:09 
 

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Aravind Kolanupaka
10355
Aravind Kolanupaka 2021.08.30 20:08 
 

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