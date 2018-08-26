Trade in trend
- Indicators
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- Version: 1.0
Индикатор Trade in trend предназначен для торговли по тренду.
Сила тренда определяется шириной линии. Узкая линия - начало или конец тренда. Широкая линия свидетельствует о высокой силе тренда. Резкая смена ширины линии свидетельствует, с большой вероятностью, об окончании тенденции.
Сигналы индикатора
Не против покупки:
- переход с красной линии в белую
- цена отразилась от белой линии индикатора
- цена находится выше белой линии индикатора
Не против продажи:
- переход с белой линии в красную
- цена отразилась от красной линии индикатора
- цена находится ниже красной линии индикатора
Торговля запрещена:
- белая или красная линия тонкая, неясное направление движения
Рекомендации по выходу из сделки:
- при смене цвета линии
- при относительно сильном сужение линии
- цвет линии не поменялся, но цена пересекла линию индикатора
Описание входных данных
- Less opening trend - выделение тренда по цене открытия свечи
- Less closing trend - выделение тренда по цене закрытия свечи
- Shift - смещение графика относительно последнего бара
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