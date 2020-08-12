Ajuste Diario Dolar e Indice

3.5
This indicator will draw two lines to represent the adjustment value, which can be used in both the Dollar and the Index.

The main advantage of this indicator is that it has two lines, one representing the adjustment calculated from the previous day and the other representing the adjustment calculated on the current day. The calculation of the adjustment on the current day is a great differential, since it will be possible to make operations in order to sleep bought or sold according to the adjustment.

No external access is necessary, the entire calculation is done according to the information from MetaTrader itself.



Formula for calculating the adjustment:

According to B3, to calculate the adjustment price, it is enough to calculate a weighted average (price and volume) of all trades carried out during the period according to the asset.

_____________________________

The line for the current day, starts with the same value as the previous day, and will receive the new adjustment value right after the adjustment time.

Adjustment calculation time:

Dollar: 15:50 to 16:00

Index: 17:00 to 17:15

______________________________

This indicator works only with assets:

Dollar: DOL and WDO

Index: IND and WIN

Since the adjustment calculation is always performed on the full asset, this means that even if you are using a mini contract, the calculation will be based on the full contract.


If you have any suggestions just make a comment.
Reviews 11
Dener Jose De Souza
200
Dener Jose De Souza 2021.07.17 14:21 
 

A maioria dos dias funciona, as vezes não: dá uma mensagem dizendo que não encontrou algo, mas daí carrego de novo e funciona. Pra mim está muito bom assim mesmo.

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Dorival Cardozo
1982
Dorival Cardozo 2024.11.06 02:41 
 

Alguém tem a formula do ajuste ?

André
115
André 2021.09.13 04:00 
 

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Allisson Moises
18
Allisson Moises 2021.08.18 14:15 
 

Bom dia. Nao esta funcionando. Naoe sta aparecendo a linha

Estiven Lemos
28
Estiven Lemos 2021.07.23 07:11 
 

Eu uso a plataforma Activ Trades, la o mini indice é por exemplo Bra50Aug21, porque nao posso usar? nao tem como ajustar isso? obrigado

Dener Jose De Souza
200
Dener Jose De Souza 2021.07.17 14:21 
 

A maioria dos dias funciona, as vezes não: dá uma mensagem dizendo que não encontrou algo, mas daí carrego de novo e funciona. Pra mim está muito bom assim mesmo.

paulocesarvalero
14
paulocesarvalero 2021.05.12 20:55 
 

Olá, ora o indicador funciona, ora não. Tanto no índice quanto no dólar. Qual poderia ser o problema? Quando dá erro aparece na tela: "Não foi encontrado nenhum dado para o ativo...". Obrigado

Isaac Ribeiro
180
Isaac Ribeiro 2021.03.31 01:13 
 

Operar o setup de ajuste, qual ajuste deveria deixar uma ordem oca ? no anterior ou no diario ? vc me confundiu. Ate então eu sabia apenas de um ajuste o do dia anterior com apenas uma linha. Serve para todos tempos graficos ? Coloquei mas tambem parou de funcionar. Sabes porque ?

rogeriokr3
15
rogeriokr3 2021.03.27 15:02 
 

funcionou apenas no primeiro dia , deixou de funcionar. pena

Aleksandr Tamonin
4107
Aleksandr Tamonin 2021.01.24 09:31 
 

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Adolfo Pereira Damaceno
146
Adolfo Pereira Damaceno 2021.01.23 15:07 
 

Amigo, parou de funcionar?

Marcus Alexandre Machado De Oliveira
2468
Reply from developer Marcus Alexandre Machado De Oliveira 2021.02.03 17:35
Olá Adolfo,
O indicador continua funcionando, eu utilizo ele em produção inclusive.
Qual o problema que está acontecendo? Em qual ativo você está testando?
Michael
14
Michael 2021.01.07 14:23 
 

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