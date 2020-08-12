Ajuste Diario Dolar e Indice

Laser Trend Scalping Arrows Carlos Mario Escobar Valderrama 5 (1) Indicators

Laser Trend Scalping Arrows draws a bright neon laser trend line through the middle of the candles so you can read the current trend at a glance: green for an uptrend, red for a downtrend. On top of the trend it marks the swing pivots and plots a clean white arrow every time the trend flips. This is the free edition. It gives you the laser trend engine and the visual signals, with no time limit, no account limit and no instrument limit. HOW IT WORKS - Laser trend line: a thick neon halo with a