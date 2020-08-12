Ajuste Diario Dolar e Indice
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- Version: 1.1
- Updated: 30 September 2020
Alguém tem a formula do ajuste ?
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Bom dia. Nao esta funcionando. Naoe sta aparecendo a linha
Eu uso a plataforma Activ Trades, la o mini indice é por exemplo Bra50Aug21, porque nao posso usar? nao tem como ajustar isso? obrigado
A maioria dos dias funciona, as vezes não: dá uma mensagem dizendo que não encontrou algo, mas daí carrego de novo e funciona. Pra mim está muito bom assim mesmo.
Olá, ora o indicador funciona, ora não. Tanto no índice quanto no dólar. Qual poderia ser o problema? Quando dá erro aparece na tela: "Não foi encontrado nenhum dado para o ativo...". Obrigado
Operar o setup de ajuste, qual ajuste deveria deixar uma ordem oca ? no anterior ou no diario ? vc me confundiu. Ate então eu sabia apenas de um ajuste o do dia anterior com apenas uma linha. Serve para todos tempos graficos ? Coloquei mas tambem parou de funcionar. Sabes porque ?
funcionou apenas no primeiro dia , deixou de funcionar. pena
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Amigo, parou de funcionar?
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A maioria dos dias funciona, as vezes não: dá uma mensagem dizendo que não encontrou algo, mas daí carrego de novo e funciona. Pra mim está muito bom assim mesmo.