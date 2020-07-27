Индикатор построен на основе индикаторов VIX и RSI.

Комбинация двух указанных индикаторов позволяет обнаруживать зоны крайней перепроданности, где цена с большой долей вероятности изменит направление. Наиболее сильные сигналы дает в периоды слабого тренда.

Сигналом индикатора является изменение направления гистограммы (с роста на снижение) выше заданного (сигнального) уровня.



В индикаторе задан широкий спектр параметров, который позволяет оптимизировать индикатор для торговли любыми активами:

Параметры индикатора:

_Sign_Level - Сигнальный уровень. Пересечение данного уровня (вверх) указывает на экстремальную перепроданность актива.

_WVF_Period - Период индикатора VIX (расчетный индикатор).

_RSI_Period - Период расчета индикатора RSI (расчетный индикатор).

_EMA_Period - Период усреднения индикатора VIXRSI

---Правила оповещения--- о входе индикатора в зону перепроданности

_IsAlertCloseBar - оповещение будет только после закрытия бара

_IsAlertInBar_First - оповещение только по первому сигналу (остальные игнорируются)

_IsAlertInBar_NoCloseBar - оповещение, если внутри бара был сигнал, а на закрытии бара сигнала нет (контроль ложных сигналов или выхода из сигнальной зоны)

---Правила уведомления---

_IsSendMail - Включить отправку электронного письма

_IsSendPush - Включить отправку Push-уведомлений





Заданные по-умолчанию значения оптимальны для широкого набора инструментов и дневного таймфрейма.



