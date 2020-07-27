VixRsi
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Индикатор построен на основе индикаторов VIX и RSI.
Комбинация двух указанных индикаторов позволяет обнаруживать зоны крайней перепроданности, где цена с большой долей вероятности изменит направление. Наиболее сильные сигналы дает в периоды слабого тренда.
Сигналом индикатора является изменение направления гистограммы (с роста на снижение) выше заданного (сигнального) уровня.
В индикаторе задан широкий спектр параметров, который позволяет оптимизировать индикатор для торговли любыми активами:
Параметры индикатора:
_Sign_Level - Сигнальный уровень. Пересечение данного уровня (вверх) указывает на экстремальную перепроданность актива.
_WVF_Period - Период индикатора VIX (расчетный индикатор).
_RSI_Period - Период расчета индикатора RSI (расчетный индикатор).
_EMA_Period - Период усреднения индикатора VIXRSI
---Правила оповещения--- о входе индикатора в зону перепроданности
_IsAlertCloseBar - оповещение будет только после закрытия бара
_IsAlertInBar_First - оповещение только по первому сигналу (остальные игнорируются)
_IsAlertInBar_NoCloseBar - оповещение, если внутри бара был сигнал, а на закрытии бара сигнала нет (контроль ложных сигналов или выхода из сигнальной зоны)
---Правила уведомления---
_IsSendMail - Включить отправку электронного письма
_IsSendPush - Включить отправку Push-уведомлений
Заданные по-умолчанию значения оптимальны для широкого набора инструментов и дневного таймфрейма.