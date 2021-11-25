Companion

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Disciplina disciplina, quante volte hai sentito dire che e' la chiave del successo nel trading

Tutto vero... ma facile a dirsi , difficile a farsi; sopratutto se sei il tipico trader che usa le lot size in maniera errata o peggio ancora si dimentica totalmente di inserire lo stop loss...

Zerodrawdown.com ti viene incontro con Companion un expert advisor per mt4 che:

  • inserisce automaticamente dopo un tempo configurabile dall'apertura della posizione lo stop loss in tutti quei trade dove:ti sei dimenticato la disciplina!
  • porta il trade a break even in maniera automatica dopo un movimento di X pip o configurabile su VWAP o su un indicatore a tua scelta.
  • esegue fino a due parzializzazioni personalizzabili dopo X pip.

Companion non esegue automaticamente nessun trade ma ti permette di rispettare rispettare i parametri della tua strategia, non bruciando inutilmente il tuo conto di trading ed ottimizzando quanto piu' possibile il risk reward di ogni tua operazione.

Companion si e' rivelato un ottimo alleato durante la challenge con The5%Ers dove era richiesto l'inserimento di uno stop loss entro due minuti dall'apertura della posizione.

Companion, inoltre,  puo lavorare 24/7 tramite VPS ed il pannello dei settaggi e' assolutamente facile ed intuitivo.



Reviews 1
mattepeda96
34
mattepeda96 2021.11.28 18:13 
 

fatto bene e utile per migliorare la propria gestione operativa

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Francesco Lenza
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ADR 10 mostra l'intervallo medio di pips di una coppia Forex, misurato su un numero di 10 giorni . I traders possono utilizzarlo per visualizzare la potenziale azione dei prezzi al di fuori del movimento medio giornaliero. Quando l'ADR è al di sopra della media, significa che la volatilità giornaliera è superiore al normale, il che implica che la coppia di valute potrebbe estendersi oltre la sua norma. L'ADR è utile anche per il trading di inversioni intraday. Ad esempio, se una coppia di val
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mattepeda96
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mattepeda96 2021.11.28 18:13 
 

fatto bene e utile per migliorare la propria gestione operativa

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