Disciplina disciplina, quante volte hai sentito dire che e' la chiave del successo nel trading

Tutto vero... ma facile a dirsi , difficile a farsi; sopratutto se sei il tipico trader che usa le lot size in maniera errata o peggio ancora si dimentica totalmente di inserire lo stop loss...

inserisce automaticamente dopo un tempo configurabile dall'apertura della posizione lo stop loss in tutti quei trade dove:ti sei dimenticato la disciplina!

Companion non esegue automaticamente nessun trade ma ti permette di rispettare rispettare i parametri della tua strategia, non bruciando inutilmente il tuo conto di trading ed ottimizzando quanto piu' possibile il risk reward di ogni tua operazione.

Companion si e' rivelato un ottimo alleato durante la challenge con The5%Ers dove era richiesto l'inserimento di uno stop loss entro due minuti dall'apertura della posizione.



Companion, inoltre, puo lavorare 24/7 tramite VPS ed il pannello dei settaggi e' assolutamente facile ed intuitivo.



