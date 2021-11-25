Companion
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Francesco LenzaZero DrawDown is a community of non-professional traders who didactically analyze the financial markets under the guidance of Frankie Lenza.
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Zerodrawdown.com ti viene incontro con Companion un expert advisor per mt4 che:
- inserisce automaticamente dopo un tempo configurabile dall'apertura della posizione lo stop loss in tutti quei trade dove:ti sei dimenticato la disciplina!
- porta il trade a break even in maniera automatica dopo un movimento di X pip o configurabile su VWAP o su un indicatore a tua scelta.
- esegue fino a due parzializzazioni personalizzabili dopo X pip.
Companion non esegue automaticamente nessun trade ma ti permette di rispettare rispettare i parametri della tua strategia, non bruciando inutilmente il tuo conto di trading ed ottimizzando quanto piu' possibile il risk reward di ogni tua operazione.
Companion si e' rivelato un ottimo alleato durante la challenge con The5%Ers dove era richiesto l'inserimento di uno stop loss entro due minuti dall'apertura della posizione.
Companion, inoltre, puo lavorare 24/7 tramite VPS ed il pannello dei settaggi e' assolutamente facile ed intuitivo.
fatto bene e utile per migliorare la propria gestione operativa