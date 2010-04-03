Adr 10

ADR 10 mostra l'intervallo medio di pips di una coppia Forex, misurato su un numero di 10 giorni . I traders possono utilizzarlo per visualizzare la potenziale azione dei prezzi al di fuori del movimento medio giornaliero.
Quando l'ADR è al di sopra della media, significa che la volatilità giornaliera è superiore al normale, il che implica che la coppia di valute potrebbe estendersi oltre la sua norma.

L'ADR è utile anche per il trading di inversioni intraday. Ad esempio, se una coppia di valute raggiunge il massimo di un intervallo giornaliero, potrebbe essere possibile un'inversione e potresti prendere in considerazione una strategia di ritorno alla media per catturare un potenziale ritracciamento.


